scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बागपत: पुलिस के छापे में पकड़ी गई 'बम फैक्ट्री'! दिवाली से पहले बारूद का खेल बेनकाब, 12 गिरफ्तार

दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश के बागपत में पुलिस ने अवैध बारूद और पटाखों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया. इस कार्रवाई के तहत बालैनी और सिंघावली अहीर थाना क्षेत्रों में बम बनाने की अवैध फैक्ट्री पकड़ी गई. पुलिस ने जिलेभर से 500 किलो से अधिक विस्फोटक सामग्री, बारूद और भारी मात्रा में पटाखे बरामद किए. इस मामले में यूपी, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब से जुड़े 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

Advertisement
X
बागपत में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद (Photo- ITG)
बागपत में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद (Photo- ITG)

दिवाली से पहले यूपी के बागपत में बारूद के खतरनाक कारोबार का बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी में अवैध पटाखों की खेप से लेकर बम बनाने की फैक्ट्री तक पकड़ी गई. 150 किलो सुतली बम, 45 किलो बारूद और बम बनाने की मशीनें आदि बरामद हुईं. इसके अलावा पटाखे बनाने के कच्चे माल और केमिकल का भारी जखीरा मिला. जिलेभर में 500 किलो से ज्यादा पटाखे और बारूद समेत विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है. इस पूरे अभियान में यूपी, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब से जुड़े 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

दरअसल, बागपत पुलिस की कार्रवाई में सबसे बड़ा खुलासा बालैनी थाना क्षेत्र के दत्तनगर गांव में हुआ. यहां पुलिस ने अवैध रूप से संचालित बम बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा. पुलिस की दबिश पड़ते ही वहां पटाखे और बम बनाने में जुटे लोग मौके से भाग निकले. हालांकि, पुलिस ने फैक्ट्री में तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और बम बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद किया. पुलिस के मुताबिक, मौके से करीब 150 किलो तैयार सुतली बम, 25 किलो अधबने सुतली बम और 45 किलो बारूद मिला. इसके अलावा बम बनाने में इस्तेमाल होने वाली करीब 200 किलो सुतली, 60 किलो पेपर, मशीनें और अन्य उपकरण भी बरामद किए गए.

वहीं, अवैध पटाखों के खिलाफ अभियान के दौरान 26 अक्टूबर 2026 को सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र में भी पुलिस को बड़ी सफलता मिली. यहां भी छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अधबने स्काई शॉट और पटाखे बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल बरामद किया गया. पुलिस ने मौके से लाल मिट्टी के 323 कट्टे, पीयूपी के 110 कट्टे, पोटाश के 104 कट्टे, 20 किलो गंधक और पटाखे बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल के छह ड्रम बरामद किए. इसके साथ ही बम और पटाखे तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी मिले.

सम्बंधित ख़बरें

नोएडा एसटीएफ की बदमाशों से मुठभेड़. (Photo: Screengrab)
बागपत में बिजली के तार चुराने वाले गैंग से मुठभेड़, दो इनामी बदमाश पकड़े गए
विक्रांत तोमर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है (Photo: ITG)
विक्रांत तो गजब का निकला, सिर्फ महिला सिपाहियों का जीतता था दिल
Woman found dead in Baghpat field, army husband accused of murder.
बागपत में खेत में मिला महिला का शव, पति पर हत्या का आरोप
पुलिस ने मामले में शुरू की जांच. (Photo: Representational )
दहेज केस में फैसले से 2 दिन पहले पत्नी की हत्या, फौजी पति ने जहर देकर मारा
Voting Clash in MLC Elections Sparks Controversy Between Police and BJP Leaders
‘बड़े भाई, सॉरी’, BJP जिलाध्यक्ष के सामने ASP ने जोड़े हाथ, जानें पूरा मामला
Advertisement

पुलिस के इस अभियान में दिवाली से पहले अवैध पटाखों की बिक्री और भंडारण पर रोक लगाने के लिए बागपत पुलिस ने जिलेभर में विशेष अभियान चलाया. अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुई कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में पटाखे बरामद किए गए.

22 अक्टूबर को खेकड़ा क्षेत्र में पुलिस ने करीब 210 किलो अवैध पटाखे पकड़े. बड़ौत कोतवाली क्षेत्र से करीब 50 किलो अवैध पटाखे बरामद किए गए. 23 अक्टूबर को सदर कोतवाली पुलिस ने करीब 90 किलो अवैध पटाखे पकड़े. वहीं, 25 अक्टूबर को भी बड़ौत क्षेत्र में पटाखों से भरे कट्टे और एक वाहन पकड़े जाने की कार्रवाई सामने आई. दोघट थाना क्षेत्र में भी पुलिस ने छह बोरी पटाखे बरामद किए. बागपत पुलिस की इस विशेष कार्रवाई में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा, दिल्ली और पंजाब से जुड़े लोग भी शामिल बताए गए हैं. बागपत में लगातार हो रही छापेमारी से अवैध पटाखा कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने पत्रकार के लुक्स पर क्यों कसा तंज? |
    Apple के सबसे सस्ते MacBook पर बंपर डील, Amazon पर होगी कई हजार की सेविंग |
    कांग्रेस की दिल्ली रैली से कारोबारियों को 10 हजार करोड़ के नुकसान का डर, सोनिया गांधी को CTI ने लिखा पत्र |
    बागपत: पुलिस के छापे में पकड़ी गई 'बम फैक्ट्री'! दिवाली से पहले बारूद का खेल बेनकाब, 12 गिरफ्तार |
    राशिद खान ने रच दिया नया इतिहास, T20I में ऐसा करने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज |
    वंदे भारत स्लीपर अब इस रूट पर भी... 16 घंटे में पूरा होगा सफर, जानें रूट-टाइमिंग-स्टॉपेज |
    Kartik Maas Ki Katha: कार्तिक महीने में इस कथा को पढ़ना माना जाता है शुभ, भगवान कृष्ण ने ऐसे बदली थी बुजुर्ग महिला की किस्मत |
    पास जाते ही बजने लगता था हॉर्न, गुस्साए पड़ोसी ने कार को किया आग के हवाले, VIDEO |
    Quartz vs Nano White: किचन का प्लेटफॉर्म बनवाते समय कौन-सा पत्थर चुनें? जानें फायदे-नुकसा |
    ईशा देओल का पैपराजी पर फूटा गुस्सा, सीनियर एक्टर्स की ट्रोलिंग पर बोलीं- बर्दाश्त नहीं
    Advertisement