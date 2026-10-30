scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Apple के सबसे सस्ते MacBook पर बंपर डील, Amazon पर होगी कई हजार की सेविंग

Apple MacBook Neo 2026, असल में एक अफोर्डेबल मैकबुक है. जो लोग ऐपल के Mac इकोसिस्टम का फायदा उठाना चाहते हैं और बजट कम है, उनके लिए यह एक बेस्ट डिवाइस है. इसमें Apple के A18 Pro चिपसेट का यूज किया है, जो iPhone 16 Pro सीरीज में भी किया जा चुका है. आइये इसकी कीमत और डील्स के बारे में जानते हैं.

Advertisement
X
Apple Macbook Neo में A18 Pro चिपसेट का यूज किया है. (Photo: Apple.com)
Apple Macbook Neo में A18 Pro चिपसेट का यूज किया है. (Photo: Apple.com)

Apple New 2026 असल में कंपनी का सबसे सस्ता लैपटॉप है. अब भारत में इस पर बंपर डिस्काउंट मिल रहा है. कंपनी ने इस लैपटॉप को उन लोगों के लिए लॉन्च किया था, जो Mac ईकोसिस्टम का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, लेकिन कम बजट होने की वजह से ऐसा नहीं कर पाते हैं.

यह दो वेरिएंट 256GB और 512GB स्टोरेज के साथ आता है. आइए इसकी कीमत, डिस्काउंट और स्पेसिफिकेशन्स बारे में जानते हैं. 

MacBook Neo 2026 के 256GB वेरिएंट की कीमत 68,990 रुपये और 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 76,990 रुपये है. बेस वेरिएंट पर HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड पर 4,300 रुपये का इंस्टैंट कैशबैक मिल रहा है, जिसके बाद कीमत 64,690 रुपये तक हो जाती है.

सम्बंधित ख़बरें

Karbonn mobile teaser
सालों बाद वापसी करेगा ये स्वदेशी ब्रांड, ला रहा है धांसू सस्ता 5G फोन
सस्ते फोन नहीं मिलेंगे? तेजी से गिर रही भारत में स्मार्टफोन की बिक्री
smartphone shipment decline
10,000 से ₹20,000 वाले फोन खरीदने वालों के लिए बुरी खबर!
top budget smartphone
6000mAh बैटरी और तगड़ा कैमरा, 12 हजार के रेंज में ये 5 स्मार्टफोन्स
Ai+ Pulse 2
₹8,999 में 5G फोन, 7000mAh बैटरी वाला भी मौजूद, सेल में लूट डील

MacBook Neo 2026 के 512GB स्टोरेज वेरिएंट पर 6,300 रुपये का डिस्काउंट लिस्ट है और कीमत घटकर 70,690 रुपये हो जाएगी. डिस्काउंट में कभी भी बदलाव हो सकता है.  

Apple Care+ के साथ कीमत में 18,599 रुपये तक का इजाफा हो सकता है. ऐपल केयर के तहत तीन साल की सर्विस मिलती है. यह ऑफर अभी Amazon India पर लिस्ट है. 

MacBook Neo 2026 के भारत में स्पेसिफिकेशन्स 

Advertisement

MacBook Neo 2026 में A18 Pro चिप का इस्तेमाल किया है और इस चिपसेट का इस्तेमाल iPhone 16 Pro सीरीज में भी किया जा चुका है.

यह भी पढ़ें: मुकेश अंबानी ने जेब से निकाला सफेद फोन, इतने लाख है कीमत

MacBook Neo 2026 का डिस्प्ले 

ऐपल नियो 2026 में 13 इंच का लिक्विड रेटिना डिस्प्ले का इस्तेमाल किया है. कंपनी का दावा है कि एक बार फुल चार्जिंग के बाद यह 16 घंटे का बैटरी बैकअप दे सकेगा. इसमें 500Nits की पीक ब्राइटनेस मिलेगी. 

यह भी पढ़ें: Lava के स्मार्टफोन पर बंपर डिस्काउंट, फीचर फोन की कीमतों में भी मिल रही भारी छूट!

MacBook Neo 2026 की रैम 

MacBook Neo 2026 में 8GB RAM मिलती है. यह लैपटॉप iPhone की चिप पर काम करता है, जो सबसे मजेदार बात है. इसका डिजाइन ज्यादा बेहतर और कूल नजर आता है. साथ ही MacOS का एक्सपीरियंस करने का मिलेगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    कांग्रेस की दिल्ली रैली से कारोबारियों को 10 हजार करोड़ के नुकसान का डर, सोनिया गांधी को CTI ने लिखा पत्र |
    बागपत: पुलिस के छापे में पकड़ी गई 'बम फैक्ट्री'! दिवाली से पहले बारूद का खेल बेनकाब, 12 गिरफ्तार |
    राशिद खान ने रच दिया नया इतिहास, T20I में ऐसा करने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज |
    वंदे भारत स्लीपर अब इस रूट पर भी... 16 घंटे में पूरा होगा सफर, जानें रूट-टाइमिंग-स्टॉपेज |
    Kartik Maas Ki Katha: कार्तिक महीने में इस कथा को पढ़ना माना जाता है शुभ, भगवान कृष्ण ने ऐसे बदली थी बुजुर्ग महिला की किस्मत |
    पास जाते ही बजने लगता था हॉर्न, गुस्साए पड़ोसी ने कार को किया आग के हवाले, VIDEO |
    Quartz vs Nano White: किचन का प्लेटफॉर्म बनवाते समय कौन-सा पत्थर चुनें? जानें फायदे-नुकसा |
    ईशा देओल का पैपराजी पर फूटा गुस्सा, सीनियर एक्टर्स की ट्रोलिंग पर बोलीं- बर्दाश्त नहीं |
    एक्सप्रेसवे पर 120 की लिमिट लेकिन 144 kmph तक नहीं कटेगा चालान? गडकरी के बयान ने चौंकाया |
    कहीं मिठाई पर घूम रहे थे चूहे, कहीं पनीर में मिला स्टार्च... यूपी के 38 जिलों में दिवाली से पहले छापेमारी
    Advertisement