ABVP से सियासत की शुरुआत, दो बार रहे सांसद... अब नितिन नवीन की टीम में राष्ट्रीय महामंत्री बने हरीश द्विवेदी

BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम में ब्रह्माण चेहरे के तौर पर पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी को भी जिम्मेदारी मिली है. हरीश द्विवेदी को बीजेपी का राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है. 22 अक्टूबर 1973 को मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में जन्मे हरीश द्विवेदी का राजनीतिक करियर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ शुरू हुआ. उनके पिता साधुशरण दुबे किसान इंटर कालेज में शिक्षक रहे हैं.

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हरीश द्विवेदी साल 1990 से 1992 तक अपने ग्राम सभा की संघ शाखा में मुख्य शिक्षक के रूप में कार्य किया, 1991 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आये, 1993 से 95 तक विद्यार्थी परिषद, बस्ती के जिला प्रमुख रहे. वह 1994 से 1996 तक प्रदेश सहमंत्री रहे और 1995 से 98 तक एबीवीपी गोरखपुर के विभाग संगठन मंत्री भी बने.

हरीश द्विवेदी का राजनीतिक और संगठनात्मक सफर करीब तीन दशक लंबा रहा है. उन्होंने 1998 से 2000 तक प्रयाग में विभाग संगठन मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली. इसके बाद 2000 से 2003 तक वह प्रयागराज और सुल्तानपुर विभाग के संगठन मंत्री रहे. साल 2004 में वह बीजेपी के संपर्क में आए और 2005 से 2007 तक तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष केशरीनाथ त्रिपाठी के राजनीतिक सलाहकार रहे.

इसी दौरान उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालीं. वह 2005 से 2007 तक भाजयुमो के प्रदेश महामंत्री और 2007 से 2010 तक प्रदेश उपाध्यक्ष रहे. इसके बाद 2010 से 2013 तक उन्हें भाजयुमो की उत्तर प्रदेश इकाई का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया. इस दौरान उन्होंने भाजयुमो की तिरंगा यात्रा में भी सक्रिय भूमिका निभाई. हरीश द्विवेदी ने 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बस्ती सदर सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा. इसके बाद 2013 से वह बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य के रूप में काम करते रहे हैं.

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लोकसभा चुनाव में उन्हें पहली बड़ी सफलता 2014 में मिली, जब वह बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर बस्ती संसदीय सीट से सांसद चुने गए. 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने इसी सीट से जीत दर्ज की. सांसद रहते हुए वह ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, प्राक्कलन और याचिका समेत विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे. उन्हें संसद की महत्वपूर्ण याचिका समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया.

संगठन में भी द्विवेदी को राष्ट्रीय स्तर पर कई जिम्मेदारियां मिलीं. वह तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की राष्ट्रीय टीम में राष्ट्रीय मंत्री रहे और बिहार के सह-प्रभारी की जिम्मेदारी भी संभाली. वर्तमान में वह बीजेपी के असम प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं. हाल ही में पार्टी ने उनके चुनावी और संगठनात्मक अनुभव को देखते हुए राजस्थान के स्थानीय निकाय चुनाव का प्रभारी भी बनाया है.



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