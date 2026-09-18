बीजेपी ने यूपी में घोषित की सोशल मीडिया टीम, सुभाष यदुवंश को मिली बड़ी जिम्मेदारी

लखनऊ में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के लिए अपनी सोशल मीडिया टीम का ऐलान कर दिया है. पार्टी ने पूर्व प्रदेश महामंत्री सुभाष यदुवंश को प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी बनाया है. इसके साथ ही 6 सह संयोजक और 3 सदस्यों के नाम भी घोषित किए गए हैं.

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पार्टी 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में संगठन को मजबूत करने में जुटी है. ऐसे में नई सोशल मीडिया टीम की जिम्मेदारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पार्टी की गतिविधियों और अभियानों को आगे बढ़ाने की होगी. सुभाष यदुवंश फिलहाल बीजेपी के विधान परिषद सदस्य हैं और पार्टी में प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं.

डिजिटल अभियान को मजबूत करने की तैयारी

बीजेपी की नई टीम के जरिए सोशल मीडिया पर पार्टी की पहुंच बढ़ाने की कोशिश होगी. पार्टी के कार्यक्रमों और अभियानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोगों तक पहुंचाया जाएगा. 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी पहले से ही संगठन स्तर पर तैयारियां कर रही है. हाल के दिनों में पार्टी ने क्षेत्रीय टीमों और दूसरे संगठनात्मक पदों पर भी नियुक्तियां की हैं.

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सुभाष यदुवंश बीजेपी के पुराने संगठनात्मक नेताओं में शामिल हैं. वह 2022 में विधान परिषद सदस्य चुने गए थे. इसके बाद 2023 में उन्हें बीजेपी उत्तर प्रदेश में प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी मिली थी. इससे पहले वह भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं.

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नई सोशल मीडिया टीम के गठन के साथ बीजेपी ने डिजिटल मोर्चे पर संगठन को और सक्रिय करने की दिशा में कदम बढ़ाया है. अब नई टीम पार्टी के सोशल मीडिया अभियानों को संभालेगी और प्रदेश स्तर पर डिजिटल गतिविधियों को आगे बढ़ाएगी.



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