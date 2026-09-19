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कंबल ओढ़कर बैंक में घुसा, काटी बिजली... पर अलमारी ने पानी फेर दिया... बिजनौर में चोर की होशियारी पड़ी फीकी

Bijnor Bank Theft Attempt: बिजनौर के सर्व यूपी ग्रामीण बैंक में कंबल ओढ़कर घुसा चोर. स्ट्रॉन्ग रूम का ताला तोड़ा, लेकिन अलमारी न खुलने पर खाली हाथ भागा. घटना CCTV में कैद, पुलिस जांच जारी.

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Bijnor Bank Theft Attempt
Bijnor Bank Theft Attempt

बिजनौर के स्योहारा इलाके में रात के सन्नाटे के बीच एक चोर ग्रामीण बैंक की खिड़की तोड़कर अंदर घुस गया. उसने अपना चेहरा और शरीर कंबल से ढक रखा था. बैंक में पहुंचते ही उसने बिजली के तार काट दिए, ताकि अंदर अंधेरा हो जाए. इसके बाद वह काफी देर तक बैंक के भीतर इधर-उधर घूमता रहा और आखिरकार स्ट्रॉन्ग रूम तक पहुंच गया.

चोर ने स्ट्रॉन्ग रूम का ताला तोड़ने में कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन असली चुनौती इसके बाद सामने आई. बैंक के अंदर रखी अलमारी का ताला वह नहीं तोड़ पाया. काफी कोशिश के बाद भी जब रास्ता नहीं खुला तो उसे बिना चोरी किए ही बैंक से वापस निकलना पड़ा.

खिड़की तोड़कर अंदर आया, कंबल बना पहचान छिपाने का सहारा

मामला गल्लाखेड़ी स्थित सर्व यूपी ग्रामीण बैंक की शाखा का है. रात में चोर ने बैंक की खिड़की तोड़ी और उसी रास्ते से अंदर दाखिल हुआ. बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरों में उसकी गतिविधियां रिकॉर्ड हो गईं.

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फुटेज में एक व्यक्ति कंबल ओढ़कर बैंक के अंदर आता दिखाई दे रहा है. अंदर पहुंचने के बाद उसने सबसे पहले बिजली के तार काट दिए. इससे बैंक की बिजली आपूर्ति बंद हो गई. इसके बाद वह अंधेरे में बैंक के अलग-अलग हिस्सों में घूमता रहा.

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स्ट्रॉन्ग रूम तक पहुंचा, ताला भी तोड़ा

बैंक के भीतर काफी समय बिताने के बाद चोर स्ट्रॉन्ग रूम तक पहुंच गया. उसने वहां लगे ताले को तोड़ दिया. इसके बाद उसका निशाना बैंक के अंदर रखी अलमारी बनी.

चोर ने अलमारी का ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो सका. काफी प्रयास के बावजूद ताला नहीं खुला. आखिरकार चोरी की उसकी पूरी योजना यहीं अटक गई और उसे खाली हाथ बैंक से निकलना पड़ा. देखें VIDEO:- 

सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना

इस सेंधमारी की सबसे अहम बात यह है कि चोर ने भले ही खुद को कंबल में छिपा लिया हो, लेकिन उसकी गतिविधियां कैमरों से नहीं बच सकीं. बैंक के सीसीटीवी फुटेज में उसके अंदर आने से लेकर बैंक में घूमने और ताले तोड़ने की कोशिश तक की तस्वीरें कैद हुई हैं. फुटेज में चोर कंबल ओढ़े हुए दिखाई दे रहा है. पुलिस अब इसी फुटेज के आधार पर उसकी पहचान करने की कोशिश कर रही है.

सुबह टूटी खिड़की देखकर मिली बैंक में सेंध की जानकारी

सुबह बैंक भवन के मालिक कृष्ण बहादुर ने जब खिड़की टूटी देखी तो उन्हें मामला संदिग्ध लगा. उन्होंने तुरंत शाखा प्रबंधक रविंद्र कुमार को इसकी जानकारी दी. इसके बाद बैंक के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे. बैंक के अंदर सामान अस्त-व्यस्त मिला और खिड़की टूटी हुई थी. घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची.

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तहरीर के बाद चोर की तलाश में जुटी पुलिस

शाखा प्रबंधक रविंद्र कुमार ने मामले में तहरीर दी है. पुलिस ने मौके का निरीक्षण करने के साथ ही सीसीटीवी फुटेज को जांच में शामिल किया है. अब फुटेज के आधार पर बैंक में घुसे चोर की पहचान करने और उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है. हालांकि चोर बैंक के अंदर तक पहुंचने और स्ट्रॉन्ग रूम का ताला तोड़ने में कामयाब रहा, लेकिन अलमारी का ताला नहीं टूट पाने के कारण वह किसी बड़ी चोरी को अंजाम नहीं दे सका.

बैंक की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल

घटना ने बैंक की रात की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. चोर खिड़की तोड़कर अंदर घुसा, बिजली के तार काटे, काफी देर तक बैंक के अंदर मौजूद रहा और स्ट्रॉन्ग रूम तक पहुंचकर ताला तोड़ने की कोशिश करता रहा. ऐसे में यह सवाल भी सामने आया है कि बैंक की सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद एक व्यक्ति को रात के समय इतनी देर तक अंदर रहने और ताले तोड़ने की कोशिश करने का मौका कैसे मिला. पुलिस अब घटना के हर पहलू की जांच कर रही है.

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