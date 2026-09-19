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Homemade Collagen Serum: बाजार की महंगी सीरम छोड़िए, घर में अलसी के जेल से बनाएं कोलेजन सीरम, 45 में दिखेंगी 30 की

अगर आप भी अपनी स्किन को टाइट और सुंदर बनाना चाहते हैं तो यहां हम आपको घर पर अलसी से कोलेजन सीरम बनाने का तरीका बता रहे हैं. ये न केवल आपकी स्किन को ग्लोइंग करेगी बल्कि वक्त से पहले आने वाली झुर्रियों और ढीली स्किन को भी टाइट बनाएगी.

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चेहरे पर आएगा गुलाबी ग्लो (Photo: ITG)
चेहरे पर आएगा गुलाबी ग्लो (Photo: ITG)

40 के पार पहुंचते ही त्वचा में प्राकृतिक कोलेजन का उत्पादन कम होने लगता है, जिससे फाइन लाइन्स, झुर्रियां और स्किन का ढीलापन साफ नजर आने लगता है. बाजार में मिलने वाले कोलेजन और एंटी-एजिंग सीरम बेहद महंगे होते हैं और उनमें ढेरों केमिकल्स होते हैं. अगर आप अपनी त्वचा का कसाव, इलास्टिसिटी और कुदरती निखार वापस पाना चाहती हैं, तो अलसी के बीजों की मदद से घर पर ही प्लांट-बेस्ड कोलेजन सीरम बना सकती हैं. ओमेगा-3 फैटी एसिड और एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर अलसी का जेल त्वचा में कोलेजन को बूस्ट करता है और चेहरे पर बोटॉक्स जैसा नेचुरल कसाव लाता है.

सामग्री:

अलसी के बीज (Flaxseeds) - 2 बड़े चम्मच

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पानी - 1 कप

एलोवेरा जेल - 2 बड़े चम्मच

गुलाब जल - 1 बड़ा चम्मच

विटामिन E कैप्सूल - 1

बादाम का तेल या जैतून का तेल  - 1/2 छोटा चम्मच

स्टेप-बाय-स्टेप गाइड:

अलसी का जेल बनाएं: एक बर्तन में 1 कप पानी और 2 बड़े चम्मच अलसी के बीज डालकर मध्यम आंच पर उबालें. 5-6 मिनट में जब पानी गाढ़ा और जेल जैसा चिपचिपा होने लगे, तो गैस बंद कर दें.

जेल छानें: गरम-गरम मिश्रण को ही किसी पतले सूती कपड़े या छलनी की मदद से छानकर जेल को अलग कर लें (ठंडा होने पर यह गाढ़ा हो जाता है और छानना मुश्किल होता है).

सीरम बेस तैयार करें: एक साफ कांच के बाउल में 2 बड़े चम्मच तैयार अलसी का जेल और 2 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल लें.

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अन्य सामग्री मिलाएं: अब इसमें 1 बड़ा चम्मच गुलाब जल, 1/2 छोटा चम्मच बादाम का तेल और 1 विटामिन E कैप्सूल का तेल मिलाएं.

अच्छे से फेंटें : चम्मच या बीटर की मदद से इस पूरे मिश्रण को 2-3 मिनट तक लगातार फेंटें, जब तक कि यह एकदम स्मूथ, मखमली और सीरम जैसी कंसिस्टेंसी में न आ जाए.

स्टोर करें: तैयार सीरम को कांच की ड्रॉप वाली बोतल में भर लें और फ्रिज में रखें. इसे आप 10-12 दिनों तक आसानी से इस्तेमाल कर सकती हैं.

उपयोग करने का तरीका: रोज रात को चेहरा धोने के बाद 3-4 बूंद सीरम लेकर चेहरे व गर्दन पर ऊपर की दिशा में मसाज करें और रातभर लगा रहने दें.

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