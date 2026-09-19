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महाराजगंज में तेज रफ्तार ट्रेलर का कहर, ई-रिक्शा और स्कूटर को मारी टक्कर, 2 की मौत

महाराजगंज में शनिवार रात तेज रफ्तार ट्रेलर ने ई-रिक्शा और स्कूटर को टक्कर मार दी. हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि ई-रिक्शा सवार गंभीर रूप से घायल है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. ट्रेलर जब्त कर चालक बृजेश कुमार त्रिपाठी को हिरासत में लिया गया है.

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ट्रेलर चालक हिरासत में.(Photo: Representational)
ट्रेलर चालक हिरासत में.(Photo: Representational)

उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में शनिवार रात सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है. घटना घुघली इलाके के जखीरा चौराहे पर रात करीब 8 बजे हुई. पुलिस के मुताबिक, तेज रफ्तार ट्रेलर ने कथित तौर पर लापरवाही से वाहन चलाते हुए ई-रिक्शा और स्कूटर को टक्कर मार दी.

हादसे में बसंतपुर निवासी स्कूटर सवार सुरेश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. वहीं, मठिया गांव निवासी दूसरे स्कूटर सवार लाल मोहन गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई.

यह भी पढ़ें: UP के महाराजगंज में 11,000 वोल्ट के पोल पर चढ़ा शराबी!

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ई-रिक्शा में सवार मठिया निवासी महबूब अंसारी भी हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए. उन्हें तुरंत घुघली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की.

ट्रेलर जब्त, चालक हिरासत में

पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर जरूरी औपचारिकताएं पूरी कीं और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. हादसे के बाद ट्रेलर को जब्त कर लिया गया है. पुलिस ने उसके चालक बृजेश कुमार त्रिपाठी को हिरासत में ले लिया है.

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पुलिस के मुताबिक, हादसे की परिस्थितियों की जांच की जा रही है. प्रारंभिक जानकारी में ट्रेलर की तेज रफ्तार और कथित लापरवाही सामने आई है. अधिकारियों ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और दुर्घटना के कारणों की जांच भी शुरू कर दी है.

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