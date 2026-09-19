scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

रेलवे का बड़ा सेफ्टी अपग्रेड, कवच 4.0 से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग तक चार प्रोजेक्ट मंजूर

भारतीय रेलवे ने ट्रेन संचालन को सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए कवच 4.0, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन अपग्रेड और चार लेन रोड ओवरब्रिज सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है.

Advertisement
X
रेलवे ने कवच और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग समेत चार प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है
रेलवे ने कवच और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग समेत चार प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है

भारतीय रेलवे ने ट्रेन संचालन को अधिक सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए देश के अलग-अलग रेलवे डिवीजनों में कई इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा परियोजनाओं को मंजूरी दी है. इनमें स्वदेशी ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम 'कवच 4.0', इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम को अपग्रेड करने और चार लेन के रोड ओवरब्रिज के निर्माण से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं.

रेल मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ डिवीजन में 607.7 रूट किलोमीटर पर कवच वर्जन 4.0 लगाने की मंजूरी दी गई है. इस परियोजना पर कुल 252 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद लखनऊ डिवीजन के चिह्नित शेष रेल खंड भी कवच 4.0 के दायरे में आ जाएंगे. इससे ट्रेन संचालन से जुड़े सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी.

सम्बंधित ख़बरें

Festival Train Ticket Booking Tips
त्योहारों में घर जाने की टेंशन खत्म, ऐसे पाएं ट्रेन में कन्फर्म सीट!
Confirm Train Ticket Tips
दीवाली-छठ के लिए नहीं मिला कन्फर्म ट्रेन टिकट? अपनाएं ये धांसू तरीका
Railway Ticket AGE RULES
टिकट में उम्र लिखी 34, आधार में है 43! क्या TTE लगा सकते हैं फाइन?
IRCTC Tatkal: 10 और 11 बजे से पहले कर लें ये तैयारी
सीटें 2600... बैठ रहे 60 यात्री! हाइड्रोजन ट्रेन पर रेलवे का बड़ा फैसला

कवच भारतीय रेलवे की स्वदेशी ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन प्रणाली है. यह लोको पायलट के रेड सिग्नल पार करने जैसी स्थिति में जरूरत पड़ने पर अपने आप ब्रेक लगाने में मदद करती है. इसके साथ ही यह ट्रेन संचालन की निगरानी कर सुरक्षित परिचालन में सहायता करती है.

सोलापुर के सात स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग

रेल मंत्रालय ने मध्य रेलवे के सोलापुर डिवीजन के सात स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग (EI) लगाने को भी मंजूरी दी है. इस परियोजना पर कुल 209 करोड़ रुपये खर्च होंगे. अधिकारियों के मुताबिक, आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम से डिवीजन का रेलवे सिग्नलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा. इसके साथ ही कवच प्रणाली को लागू करने में भी मदद मिलेगी.

Advertisement

रेलवे ने दक्षिण तट रेलवे के सवालयपुरम-गुंटूर सेक्शन पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम को मौजूदा 1x25 kV से अपग्रेड कर 2x25 kV करने का फैसला किया है. 73 रूट किलोमीटर लंबे इस सेक्शन की परियोजना पर 142 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. यह परियोजना कुल 146 ट्रैक किलोमीटर को कवर करेगी. मंत्रालय के मुताबिक, इससे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने के साथ बढ़ते रेल यातायात को संभालने की क्षमता भी बढ़ेगी.

उधना-उकाई सोंगढ सेक्शन पर बनेगा चार लेन ROB

इसके अलावा पश्चिम रेलवे के उधना-उकाई सोंगढ सेक्शन में लेवल क्रॉसिंग संख्या 53 की जगह चार लेन का रोड ओवरब्रिज (ROB) बनाया जाएगा. इस परियोजना की कुल लागत करीब 133.23 करोड़ रुपये होगी और इसे राज्य सरकार के साथ लागत साझा करने के आधार पर बनाया जाएगा.

रेल मंत्रालय के मुताबिक, चार लेन के इस रोड ओवरब्रिज के बनने से सड़क यातायात सुगम होगा और रेलवे संचालन में सड़क यातायात के कारण होने वाला हस्तक्षेप भी कम किया जा सकेगा.

इन चारों परियोजनाओं पर कुल मिलाकर करीब 736 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं. रेलवे का फोकस आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल के जरिए ट्रेन संचालन की सुरक्षा, सिग्नलिंग व्यवस्था और बुनियादी ढांचे की क्षमता बढ़ाने पर है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    J-K: कुपवाड़ा में सुरक्षाबलों की एक्शन, हथियार-गोला बारूद बरामद |
    पंजाब: ASI हरजीत सिंह हत्याकांड में एक्शन, मुख्य आरोपी पुलिस एनकाउंटर में ढेर |
    महाराजगंज में तेज रफ्तार ट्रेलर का कहर, ई-रिक्शा और स्कूटर को मारी टक्कर, 2 की मौत |
    Homemade Collagen Serum: बाजार की महंगी सीरम छोड़िए, घर में अलसी के जेल से बनाएं कोलेजन सीरम, 45 में दिखेंगी 30 की |
    नाम वापसी पर यू-टर्न, गिरफ्तारी और चुनाव चिह्न पर विवाद... बंगाल उपचुनाव में सियासी घमासान |
    दिल्ली के द्वारका में मजदूर की पीट-पीटकर हत्या, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस |
    मणिपुर के कांगपोकपी में फिर तनाव, उग्र भीड़ ने हाईवे पर की आगजनी |
    मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, इंफाल-डिमापुर राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ ठप! |
    1 अक्टूबर से बदल जाएगा LPG सिलेंडर बुकिंग का नियम, सब्सिडी के लिए आधार बायोमेट्रिक जरूरी |
    कूनो नेशनल पार्क से गांधी सागर में शिफ्ट हुई मादा चीता CCB2, मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे जंगल में रिलीज
    Advertisement