J-K: कुपवाड़ा में सुरक्षाबलों की एक्शन, हथियार-गोला बारूद बरामद

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षाबलों को एक संयुक्त ऑपरेशन के दौरान हथियारों का जखीरा मिला है. यह बरामदगी शनिवार शाम नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के फॉरवर्ड इलाके में हुई. सुरक्षाबलों के मुताबिक, यहां से IED, RPG के राउंड, AK के कारतूस और मशीन गन के राउंड समेत दूसरी चीजें मिली हैं.

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जानकारी के मुताबिक, सेना की 1/1 GR और पुलिस ने मिलकर यह ऑपरेशन चलाया था. कार्रवाई कुपवाड़ा के सुद्पोरा इलाके के फॉरवर्ड क्षेत्र में की गई. सुरक्षाबलों को वहां से हथियार और गोला-बारूद बरामद हुआ.

बरामद सामान में सबसे अहम IED है. इसके अलावा 6 RPG बूस्टर और 3 RPG राउंड भी मिले हैं. पुलिस और सेना की संयुक्त कार्रवाई में 11 AK राउंड भी बरामद किए गए. साथ ही 15 मशीन गन के राउंड भी मिले हैं. सुरक्षाबलों को मौके से दवाइयों के 2 पैकेट भी मिले. यानी एक ही जगह पर हथियार, गोला-बारूद और दूसरी जरूरी सामग्री रखे जाने की बात सामने आई है.

फॉरवर्ड इलाके में हुई कार्रवाई

सुरक्षा बलों के मुताबिक, यह कार्रवाई कुपवाड़ा के आगे वाले इलाके में की गई. ऐसे इलाकों में सुरक्षा बल अक्सर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते हैं. इसी दौरान यह बरामदगी हुई. अभी तक सुरक्षाबलों की ओर से इस ऑपरेशन को लेकर ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई है. बरामद सामान किसका था और इसे वहां क्यों रखा गया था, इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है.

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आगे की जानकारी का इंतजार

फिलहाल सुरक्षाबल इस बरामदगी से जुड़े बाकी पहलुओं की जानकारी जुटा रहे हैं. ऑपरेशन के दौरान और क्या-क्या सामने आया, इसकी पूरी तस्वीर आगे की जानकारी के बाद साफ होगी.

इस बरामदगी में IED के साथ RPG, AK और मशीन गन के राउंड मिलना अहम माना जा रहा है. हालांकि, इन हथियारों के इस्तेमाल या इनके पीछे किसका हाथ था, इस बारे में अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

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