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दिल्ली के द्वारका में मजदूर की पीट-पीटकर हत्या, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के द्वारका में एक सोसायटी के बाहर कथित तौर पर मजदूर की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि एक डिलीवरी एजेंट ने मजदूर को फुटपाथ पर मुंह के बल पड़ा देखा और ब्लिंकइट एम्बुलेंस बुलाई.

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पुलिस ने बताया कि अस्पताल ले जाने से पहले मजदूर को प्राथमिक उपचार दिया गया था.
पुलिस ने बताया कि अस्पताल ले जाने से पहले मजदूर को प्राथमिक उपचार दिया गया था.

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के द्वारका में एक रिहायशी सोसाइटी के बाहर 35 वर्षीय मजदूर की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने इस घटना की जानकारी दी है.

पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान बिहार के बेगूसराय निवासी पवन राम के तौर पर हुई है, जो मजदूरी का काम करता था और द्वारका में इस्कॉन मंदिर के पास रहता था.

सुबह करीब 5:50 बजे एक PCR कॉल मिली कि सोसाइटी के बाहर फुटपाथ पर एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा है और उसके सिर से खून बह रहा है.

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पुलिस ने बताया कि यह कॉल सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड 58 वर्षीय शंभू सिंह ने की थी. जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाया जा चुका था.

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मनोज नाम के एक डिलीवरी एजेंट ने पवन को फुटपाथ पर मुंह के बल पड़ा देखा और ब्लिंकइट (Blinkit) एम्बुलेंस को बुलाया.

पुलिस ने बताया कि पास के अस्पताल ले जाने से पहले उसे प्राथमिक उपचार दिया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. 

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CCTV फुटेज में पवन रात 2:50 बजे फुटपाथ पर बैठा हुआ दिखाई दिया और लगभग एक घंटे बाद, एक व्यक्ति उसके पास आया और कथित तौर पर लकड़ी के डंडे से उस पर हमला किया.

पुलिस ने बताया कि हमले के बाद आरोपी मौके से भाग गया. मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की पहचान करने व उसे पकड़ने की कोशिशें जारी हैं.

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