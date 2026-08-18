गरीब पिता ने बड़ी बहन की शादी के लिए जोड़े थे 4 लाख, छोटी नाबालिग बेटी प्रेमी संग गई, उसी दिन रकम भी गायब

बिजनौर के नांगल थाना क्षेत्र के शहजादपुर गांव में नाबालिग लड़की के घर से चले जाने का मामला सामने आया है. लड़की के पिता ने पड़ोस में रहने वाले समीर नाम के युवक पर बेटी को भगा ले जाने का आरोप लगाया है. पिता का यह भी आरोप है कि बेटी के घर से जाने वाले दिन करीब चार लाख रुपये भी गायब हो गए. परिजनों के मुताबिक, युवती के पिता काफी समय से अपनी बड़ी बेटी की शादी के लिए पैसे जोड़ रहे थे. उन्होंने करीब चार लाख रुपये जमा करके घर में रखे थे. परिवार के लिए यह रकम बेहद महत्वपूर्ण थी.

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आरोप है कि जिस दिन छोटी बेटी घर से गायब हुई, उसी दिन शादी के लिए रखे गए करीब चार लाख रुपये भी घर से गायब मिले. इसके बाद परिवार ने पुलिस को मामले की जानकारी दी. शिकायत में नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने के साथ रकम गायब होने की बात भी कही गई. नाबालिग युवती के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में पड़ोसी युवक समीर पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पिता का कहना है कि समीर उनकी बेटी को अपने साथ ले गया है. परिवार को शक है कि युवक ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर घर से जाने के लिए मजबूर किया.

पिता के आरोप के मुताबिक, समीर ने कुछ दिन पहले उन्हें धमकी भी दी थी. इससे परिवार पहले से ही चिंता में था. युवती के पिता का दावा है कि समीर ने उनसे कहा था कि या तो उसकी शादी उनकी बेटी से करा दी जाए, नहीं तो वह युवती को गोली मार देगा. पिता के मुताबिक, इस धमकी के बाद परिवार में चिंता का माहौल था.

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बहला-फुसलाकर नाबालिग को साथ ले जाने का आरोप

इसके कुछ दिन बाद नाबालिग बेटी घर से चली गई. उसी दिन घर में शादी के लिए रखे करीब चार लाख रुपये भी गायब मिले. इसके बाद परिवार ने पुलिस से शिकायत की और मामले में कार्रवाई की मांग की. परिवार की शिकायत मिलने के बाद नांगल थाना पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी. पुलिस ने नाबालिग युवती की तलाश शुरू की. जांच के दौरान पुलिस को युवती के बारे में जानकारी मिली और उसे सकुशल बरामद कर लिया गया.

अब पुलिस आरोपी युवक समीर की तलाश में जुटी हुई है. पुलिस उसकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है. इस मामले में पुलिस सिर्फ नाबालिग युवती के घर से जाने की घटना की जांच नहीं कर रही है. घर में रखे करीब चार लाख रुपये के गायब होने की शिकायत की भी जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि युवती किन परिस्थितियों में घर से गई, वह किसके साथ गई और घर में रखी रकम कैसे गायब हुई. इन सभी बिंदुओं को जांच में शामिल किया गया है.

नाबालिग युवती के बरामद होने के बाद अब पुलिस उसके बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी. वहीं आरोपी युवक समीर की तलाश जारी है. परिवार का आरोप है कि नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाया गया और उसी दिन बड़ी बेटी की शादी के लिए जमा की गई रकम भी घर से गायब हो गई. पुलिस अब पूरे मामले की अलग-अलग पहलुओं से जांच कर रही है.

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पुलिस ने नाबालिग लड़की को सकुशल बरामद किया

यह पूरा मामला बिजनौर के नांगल थाना क्षेत्र के शहजादपुर गांव का है. नाबालिग युवती के घर से चले जाने और चार लाख रुपये गायब होने के बाद परिवार ने पुलिस से शिकायत की थी. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर युवती को बरामद कर लिया है और आरोपी युवक की तलाश की जा रही है.

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