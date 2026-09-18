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शादी में भात देना था, ज्वेलरी महंगी लगी तो 8 लाख के जेवर मुंह में छिपाए, दो महिलाएं गिरफ्तार, चार की तलाश

बिजनौर के चांदपुर में ज्वेलर्स की दुकान पर पांच महिलाएं और एक युवक जेवर खरीदने पहुंचे. खरीदारी का दिखावा कर दुकानदार को बातों में उलझाया और आठ लाख रुपये से ज्यादा के जेवर चोरी कर लिए. CCTV में महिलाएं जेवर मुंह में छिपाती दिखीं. पुलिस ने सैकड़ों कैमरों की फुटेज खंगालकर गाजियाबाद से गैंग की दो महिलाओं को गिरफ्तार किया और जेवर बरामद किए.

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जेवर चोरी करने के आरोप में दो महिलाएं गिरफ्तार. (Photo: ITG)
जेवर चोरी करने के आरोप में दो महिलाएं गिरफ्तार. (Photo: ITG)

बिजनौर के चांदपुर बाजार में एक ज्वेलर्स की दुकान पर दिनदहाड़े ऐसी चोरी हुई, जिसने पुलिस को भी जांच का दायरा चांदपुर से गाजियाबाद तक बढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया. मामला 12 सितंबर का है. चांदपुर बाजार में ज्वेलरी की दुकान चलाने वाले दिनेश वर्मा ने पुलिस को शिकायत दी कि दिन के समय पांच महिलाएं और एक युवक उनकी दुकान पर ज्वेलरी खरीदने पहुंचे थे. ग्राहकों की तरह पहुंचे इस गैंग ने दुकानदार से अलग-अलग जेवर दिखाने को कहा. इसके बाद महिलाएं जेवर देखने के दौरान दुकानदार को बातों में उलझाती रहीं. इसी दौरान उन्होंने करीब आठ लाख रुपये से ज्यादा कीमत के जेवर चोरी कर लिए और वहां से गायब हो गईं. लेकिन गैंग की यह पूरी करतूत दुकान में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई.

CCTV फुटेज में चोरी का तरीका साफ नजर आया. दुकान में बैठी महिलाएं जेवर देखने के दौरान उन्हें अपने मुंह में छिपाती दिखाई दीं. इसी तरह एक-एक करके जेवर गायब किए गए. दुकानदार को जब चोरी का पता चला तो उसने पुलिस को सूचना दी और दुकान में लगे CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग भी पुलिस को उपलब्ध कराई. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की. आरोपियों की पहचान और उनकी गतिविधियों का पता लगाने के लिए पुलिस ने चांदपुर बाजार से लेकर गाजियाबाद तक सैकड़ों CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली.

दो कारों में सवार होकर निकला था गैंग

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CCTV फुटेज की जांच के दौरान पुलिस को गैंग की आवाजाही के बारे में अहम जानकारी मिली. आरोपी दो कारों से सवार होकर जाते हुए दिखाई दिए. उनकी गाड़ियों की फुटेज जोया टोल के CCTV कैमरों में भी रिकॉर्ड हुई थी. इसके बाद पुलिस ने इन फुटेज के आधार पर आरोपियों का पीछा करते हुए जांच को गाजियाबाद तक पहुंचाया. वहां पुलिस ने गैंग के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि यह गिरोह इसी तरह की घटनाओं को अंजाम देता है.

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जांच के बाद पुलिस ने गैंग की सरगना जाहिदा उर्फ छोटा और उसकी साथी आशिया को गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया. जाहिदा गाजियाबाद के केला देहात, विजयनगर की रहने वाली बताई गई है, जबकि आशिया भी वहीं की रहने वाली है. पुलिस के मुताबिक गैंग में खातून, असमीन और रुखसाना पत्नी छलावा और भूरिया भी शामिल हैं. ये सभी गाजियाबाद की रहने वाली बताई गई हैं. गैंग में फरीद खां भी शामिल है, जो गाड़ी में इन महिलाओं को लेकर साथ चलता था. पुलिस ने गिरफ्तार दोनों महिलाओं के पास से चोरी किए गए तीन जोड़ी सोने के कुंडल और चार जोड़ी चांदी के बिछुए बरामद किए हैं. इसके अलावा दो कार भी बरामद की गई हैं.

पूछताछ में जाहिदा ने पुलिस को बताया कि अमरोहा में उनकी रिश्तेदारी में शादी थी. शादी में उन्हें भात देना था. ज्वेलरी महंगी होने की वजह से उन्होंने शादी के लिए जल्दी ज्वेलरी जुटाने के लिए अपने लोगों के साथ मिलकर चोरी की इस घटना को अंजाम दिया. पुलिस के अनुसार यह गैंग पहले भी धामपुर में इसी तरह की घटना को अंजाम दे चुका है. आरोपी अलग-अलग जिलों में जाकर ज्वेलरी की दुकानों को निशाना बनाते थे. दूसरे राज्यों में भी इनके द्वारा इस तरह की कई घटनाएं किए जाने की जानकारी सामने आई है.

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चार फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस 

फिलहाल पुलिस ने जाहिदा और आशिया को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि गैंग के चार अन्य साथी अभी फरार हैं. पुलिस को आशंका है कि चोरी किया गया अन्य सामान फरार आरोपियों के पास मौजूद है. पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है. पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों और उनके फरार साथियों के आपराधिक इतिहास को भी खंगाल रही है. दूसरे जिलों और राज्यों में इस गैंग द्वारा की गई घटनाओं के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है.

एसपी बिजनौर के.के. बिश्नोई के मुताबिक पुलिस फरार आरोपियों को भी जल्द पकड़ने का प्रयास कर रही है. उनके आपराधिक इतिहास की भी जानकारी जुटाई जाएगी. इस पूरे मामले में CCTV फुटेज पुलिस के लिए अहम सुराग साबित हुई. चांदपुर की दुकान से शुरू हुई जांच CCTV कैमरों के जरिए जोया टोल होते हुए गाजियाबाद तक पहुंची और आखिरकार पुलिस ने गैंग की दो सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया.
 

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