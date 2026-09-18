scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

इंदौर में अजब-गजब चोरी का खुलासा: घर से गायब हो रहे थे हीरे-सोने के जेवरात; इंस्टाग्राम ने खोल दिया राज

Indore Theft Busted via Instagram Reel: इंदौर के लसूड़िया में पूर्व नौकरानी ने इंस्टाग्राम पर रील बनाई तो गले में दिखी मालिक की चोरी की सोने की चेन. 2 साल पुरानी चोरी का पर्दाफाश, 3 लाख के जेवरात बरामद...

Advertisement
X
2 साल बाद पकड़ी गई चोर नौकरानी से बरामद चश्मा और चेन.(Photo:ITG)
2 साल बाद पकड़ी गई चोर नौकरानी से बरामद चश्मा और चेन.(Photo:ITG)

इंदौर में पिछले करीब दो साल से घर से हो रही चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है. चोरी की गई सोने की चेन इंस्टाग्राम पर नजर आने के बाद पुलिस आरोपी पूर्व नौकरानी तक पहुंची. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर करीब तीन लाख रुपये कीमत के सोने और डायमंड जड़ित जेवरात सहित अन्य सामान बरामद किया है.

दरअसल, यह मामला लसूड़िया थाना क्षेत्र की शालीमार टाउनशिप का है, जहां संजय झाला के घर से पिछले करीब दो वर्षों से धीरे-धीरे कीमती सामान गायब हो रहा था. इसमें सोने की अंगूठी, चेन और अन्य जेवरात शामिल थे. लगातार सामान गायब होने के बाद फरियादी ने लसूड़िया थाने में शिकायत दर्ज कराई. 

जांच के दौरान परिवार की नजर इंस्टाग्राम पर एक फोटो पर पड़ी. फोटो में पूर्व नौकरानी पूनम के गले में वही सोने की चेन दिखाई दी, जिसे फरियादी ने घर से चोरी होना बताया था. पूनम करीब दो महीने पहले काम छोड़ चुकी थी. इसके बाद पुलिस ने पूनम को पूछताछ के लिए बुलाया.

सम्बंधित ख़बरें

राहुल गांधी की सभा... IDA ने कांग्रेस से वसूल लिए 14.11 लाख रुपये
आरोपी के खाते से 6 लाख के ट्रांजेक्शन का हुआ खुलासा. (Photo: ITG)
संतरे का बाग, गीली मिट्टी और पुलिस... साइबर ठग को दौड़ाकर पकड़ा
Indore elderly mother final rites sons absent
मध्य प्रदेश में मां के निधन पर बेटों ने तोड़ा नाता
शिकायत के बाद DCP जोन-2 विकास शहवाल ने लिया एक्शन. (Photo: ITG)
फर्जी IAS तृप्ति सिंह की कहानी में ट्विस्ट... पीड़िता से मांगी गई रिश्वत?
इंदौर के वृद्धाश्रम में बुजुर्ग मां ने गुजारे 8 महीने. (Photo: ITG)
चार बेटे, बुजुर्ग मां और वृद्धाश्रम... भावुक कर देगी अंतिम संस्कार की ये कहानी

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में उसने चेन के साथ अन्य जेवरात और सामान चोरी करना स्वीकार किया. आरोपी की निशानदेही पर अब तक करीब तीन लाख रुपये से अधिक कीमत के सोने-हीरे के जेवरात और अन्य सामान बरामद किए गए हैं. देखें VIDEO:- 

Advertisement

पुलिस पिछले दो साल में हुई अन्य चोरियों को लेकर भी पूछताछ कर रही है. आरोपी महिला ने सोने की चेन पहन कर रील भी बनाई थी उसके सुराग से आरोपी महिला पकड़ाई.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    यूपी में गठबंधन की कवायद तेज! अखिलेश यादव से मिले लोकदल अध्यक्ष, बोले- 2027 में उन्हें CM बनाना है |
    '2030 तक 1 करोड़ रोजगार, टीचर्स के ट्रांसफर की डेडलाइन तय...', बिहार के दोनों शिक्षा मंत्रियों का मास्टर प्लान |
    बढ़िया नौकरी, अच्छी सैलरी का झांसा... भारत में लाकर देह व्यापार में धकेला, 9 को उम्रकैद! 8 बांग्लादेशी नागरिक |
    इंदौर में अजब-गजब चोरी का खुलासा: घर से गायब हो रहे थे हीरे-सोने के जेवरात; इंस्टाग्राम ने खोल दिया राज |
    7 फिदायीन हमलावर, दो ब्लास्ट, टारगेट पर नमाजी, PAK में धमाके की पूरी कहानी, अब तक 23 मौतें |
    पत्नी का हाथ थाम सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे जहीर खान, फैन्स खुश, बोले- स्टार |
    शादी में भात देना था, ज्वेलरी महंगी लगी तो 8 लाख के जेवर मुंह में छिपाए, दो महिलाएं गिरफ्तार, चार की तलाश |
    कानपुर में लड़के से मारपीट, 2 लड़कियों समेत कई पर केस दर्ज |
    बैट खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए तेज गेंदबाज बन गए आकाश दीप! सुनिए अनसुनी कहानी |
    490 दिन बाद भी नहीं मिटा निशान, सरगोधा एयरबेस पर ब्रह्मोस से बना गड्ढा मरम्मत के लिए खोला गया
    Advertisement