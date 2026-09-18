इंदौर में अजब-गजब चोरी का खुलासा: घर से गायब हो रहे थे हीरे-सोने के जेवरात; इंस्टाग्राम ने खोल दिया राज

इंदौर में पिछले करीब दो साल से घर से हो रही चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है. चोरी की गई सोने की चेन इंस्टाग्राम पर नजर आने के बाद पुलिस आरोपी पूर्व नौकरानी तक पहुंची. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर करीब तीन लाख रुपये कीमत के सोने और डायमंड जड़ित जेवरात सहित अन्य सामान बरामद किया है.

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दरअसल, यह मामला लसूड़िया थाना क्षेत्र की शालीमार टाउनशिप का है, जहां संजय झाला के घर से पिछले करीब दो वर्षों से धीरे-धीरे कीमती सामान गायब हो रहा था. इसमें सोने की अंगूठी, चेन और अन्य जेवरात शामिल थे. लगातार सामान गायब होने के बाद फरियादी ने लसूड़िया थाने में शिकायत दर्ज कराई.

जांच के दौरान परिवार की नजर इंस्टाग्राम पर एक फोटो पर पड़ी. फोटो में पूर्व नौकरानी पूनम के गले में वही सोने की चेन दिखाई दी, जिसे फरियादी ने घर से चोरी होना बताया था. पूनम करीब दो महीने पहले काम छोड़ चुकी थी. इसके बाद पुलिस ने पूनम को पूछताछ के लिए बुलाया.

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में उसने चेन के साथ अन्य जेवरात और सामान चोरी करना स्वीकार किया. आरोपी की निशानदेही पर अब तक करीब तीन लाख रुपये से अधिक कीमत के सोने-हीरे के जेवरात और अन्य सामान बरामद किए गए हैं. देखें VIDEO:-

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पुलिस पिछले दो साल में हुई अन्य चोरियों को लेकर भी पूछताछ कर रही है. आरोपी महिला ने सोने की चेन पहन कर रील भी बनाई थी उसके सुराग से आरोपी महिला पकड़ाई.

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