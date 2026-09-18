How To Fix Jammed Mixer Jar: अचानक मिक्सी का जार हो गया जाम? बिना 1 रुपया खर्च किए घर पर करें ठीक, मक्खन जैसा घूमेगा ब्लेड

रसोई में ऐसी कईं गैजेट्स होते हैं, जो कई कामों को आसान बनाते हैं और जिनका इस्तेमाल लगभग हर रोज किया जाता है. इन्हीं में से एक मिक्सर ग्राइंडर भी है. कोई मसाला पीसना हो, चटनी बनानी हो या फिर कोई शेक बनाना हो, मिक्सी हर काम को आसान करती है. लेकिन कई बार मिक्सी का जार लंबे समय से इस्तेमाल करते-करते अचानक से जाम हो जाता है. ये इतनी बुरी तरह से जाम हो जाता है कि ब्लेड बिल्कुल घूमना बंद कर देता है.



यूं अचानकर जार जाम होने से लोगों को बहुत परेशानी हो जाती है. ज्यादातर लोग जार को ठीक करने के लिए इसे मिक्सी पर लगाकर चलाने की कोशिश करते हैं. लेकिन यही गलती जार के साथ-साथ मिक्सी के कपलर और मोटर पर भी भारी पड़ सकती है. जाम ब्लेड को जबरदस्ती घुमाने से मशीन पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और नुकसान होने का खतरा रहता है. कई लोग सीधा इसे मिक्सर ठीक करने वाली रिपेयर शॉप पर ले जाते हैं. लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है. आज हम आपको मिक्सी के जाम हुए जार को ठीक करने का आसान तरीका बताने वाले हैं.

और पढ़ें

जाम जार को मिक्सी पर चलाने की न करें गलती

अगर जार का ब्लेड हाथ से भी नहीं घूम रहा है, तो उसे सीधे मिक्सी पर लगाकर ऑन बिल्कुल भी न करें. जाम हुए ब्लेड को मोटर घुमाने की कोशिश करेगी, जिससे कपलर पर जोर पड़ सकता है. लंबे समय तक ऐसा करने से कपलर खराब होने के साथ मोटर पर भी दबाव पड़ सकता है. इसलिए पहले जार की समस्या को अलग से ठीक करना ही अच्छा है.

पहले जार में डालें थोड़ा मशीन ऑयल

जार को मिक्सी से अलग करके उसके नीचे वाले हिस्से को देखें. जहां ब्लेड का कपलर लगा होता है, वहां थोड़ी मात्रा में मशीन ऑयल डालें. तेल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा न करें. इस बात का भी ध्यान रखें कि ये तेल जार के अंदर खाने वाली चीजों के कॉन्टैक्ट में ना आए. इसे इस्तेमाल करने का मकसद नीचे के जाम हिस्से को लुब्रिकेट करना है, ताकि वो आसानी से घूम सके.

Advertisement

अब गर्म पानी करेगा जाम ब्लेड को ढीला

एक बर्तन में गर्म पानी लें और उसे जार के अंदर डालें. पानी इतना गर्म हो कि जमी हुई गंदगी सॉफ्ट हो सके, लेकिन जार या उसके हिस्सों को नुकसान पहुंचाने जितना गर्म न हो. करीब 5 मिनट तक इसे ऐसे ही छोड़ दें. गर्म पानी अंदर चिपकी चिकनाई और जमी गंदगी को ढीला करने में मदद कर सकता है.

ब्लेड को हाथ से घुमाने की न करें कोशिश

पानी डालने के बाद सबसे जरूरी बात है कि ब्लेड को सीधे हाथ से घुमाने की कोशिश न करें. तेज धार वाला ब्लेड हाथ में चोट कर सकता है. इसके बजाय जार के हैंडल को कपड़े की मदद से पकड़ें और नीचे लगे कपलर को धीरे-धीरे घुमाने की कोशिश करें. अगर जाम होने की वजह जमी गंदगी है, तो धीरे-धीरे कपलर ढीला पड़ सकता है.

धीरे-धीरे घुमाएं, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं

कपलर शुरुआत में बिल्कुल न घूमे तो उस पर जोर न लगाएं. दोबारा थोड़ा तेल लगाकर कुछ देर छोड़ सकते हैं और फिर धीरे-धीरे कोशिश करें. जैसे ही कपलर घूमने लगे, उसे कुछ बार आगे-पीछे घुमाएं. धीरे-धीरे ब्लेड की मूवमेंट भी सामान्य हो सकती है.

जार धोने के बाद जरूर करें ये काम

जार साफ करने के बाद उसे तुरंत सीधा रखकर न छोड़ें. पहले अच्छी तरह पानी निकालें और फिर उसे उल्टा करके सुखाएं, ताकि अंदर या ब्लेड के आसपास पानी जमा न रहे. जार को लंबे समय तक गीला छोड़ने से जंग, गंदगी या दूसरी समस्याएं आ सकती हैं. रोजमर्रा की सफाई और सही तरीके से सुखाने की आदत जार की लाइफ बढ़ाने में मदद कर सकती है.

---- समाप्त ----