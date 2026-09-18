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7 फिदायीन हमलावर, दो ब्लास्ट, टारगेट पर नमाजी, PAK में धमाके की पूरी कहानी, अब तक 23 मौतें

पाकिस्तान के कोहट में धमाके के बाद पुलिस लाइन परिसर के भीतर हथियारबंद हमलावरों और सुरक्षा बलों के बीच गोलियां चलने लगीं. दरअसल धमाके के बाद ही कुल सात सशस्त्र हमलावर परिसर में घुस गए थे. इसके बाद सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई.  पाकिस्तान का दावा है कि सभी 7 हमलावरों को मार गिराया गया है.

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पाकिस्तान के कोहट में आत्मघाती हमला हुआ है. (Photo: ITG)
पाकिस्तान के कोहट में आत्मघाती हमला हुआ है. (Photo: ITG)

जुमे की नमाज का वक्त था. मस्जिद में लोग इबादत में जुटे थे. पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहट पुलिस लाइन के आसपास आम दिनों की तरह आवाजाही थी. तभी एक गाड़ी आती है और पुलिस लाइन की बिल्डिंग से टकरा जाती है. एक तेज धमाका होता है. धुएं का गुबार उठा और देखते ही देखते कोहट की पुरानी पुलिस लाइन का इलाका चीख-पुकार में बदल गया. पास मौजूद एक मस्जिद की दीवारें क्षतिग्रस्त थीं, मलबा चारों तरफ बिखरा था और सड़क पर घायल पड़े थे. 18 सितंबर को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हुआ यह हमला कुछ ही मिनटों में बड़े आतंकी हमले में बदल गया. 

खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस प्रमुख जुल्फिकार हमीद के मुताबिक हमलावर ने विस्फोटकों से लदी गाड़ी को पुराने पुलिस लाइन परिसर के गेट से टकरा दिया. टक्कर के बाद जोरदार धमाका हुआ। धमाके की ताकत इतनी ज्यादा थी कि मस्जिद के बाहरी हिस्से को भारी नुकसान पहुंचा और बाहर जमीन पर गड्ढा तक बन गया. पुलिस के मुताबिक आसपास की कुछ इमारतें भी इसकी चपेट में आईं. 

लेकिन चीख-पुकार का ये सिलसिला एक धमाके पर खत्म नहीं हुआ.

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धमाके के बाद पुलिस लाइन परिसर के भीतर हथियारबंद हमलावरों और सुरक्षा बलों के बीच गोलियां चलने लगीं. दरअसल धमाके के बाद ही कुल सात सशस्त्र हमलावर परिसर में घुस गए थे. इसके बाद सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई. 

जवाबी कार्रवाई मेंबिक सातों हमलावर मारे गए, जिनमें एक आत्मघाती हमलावर और एक स्नाइपर भी शामिल था. 

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शुरुआती जानकारी के मुताबिक एक हमलावर ने विस्फोटक से भरी गाड़ी मस्जिद परिसर में घुसा दी, जिसके बाद हथियारबंद आतंकवादियों के साथ गोलीबारी हुई.

प्रांतीय पुलिस प्रमुख ज़ुल्फ़िकार हमीद ने बताया कि इस आत्मघाती धमाके में कम से कम 16 लोग मारे गए, जिनमें पांच पुलिसकर्मी और 11 आम नागरिक शामिल थे. 

उन्होंने कहा, "गाड़ी गेट से टकराई और फिर उसमें धमाका हो गया, साथ ही गोलीबारी भी हुई." उन्होंने आगे बताया कि आतंकवादियों के साथ गोलीबारी के दौरान स्पेशल ब्रांच की इमारत में एक और आत्मघाती धमाका हुआ. 

अगर इस घटना में मरने वालों की संख्या को जोड़ दें तो कुल संख्या 11+5+7=23 हो जाती है. 

जियो न्यूज़ ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के MS ताहिर अली शाह के हवाले से बताया कि धमाके के बाद 50 से ज़्यादा घायलों के साथ-साथ 15 शव भी अस्पताल लाए गए.

पुलिस ने बताया कि धमाका इतना ज़बरदस्त था कि उसकी वजह से मस्जिद की छत गिर गई; साथ ही, धमाके से मस्जिद के बाहर एक गड्ढा भी बन गया.

घायलों में ज़्यादातर नमाज़ पढ़ने वाले लोग थे. घटनास्थल के वीडियो फुटेज में मस्जिद के अंदर नमाज़ियों के शव पड़े हुए दिखाई दिए.

रेस्क्यू 1122 खैबर पख्तूनख्वा के प्रवक्ता बिलाल अहमद फैज़ी के अनुसार जानकारी मिलने के तुरंत बाद बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया.

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हमले की ज़िम्मेदारी 'इत्तेहाद-उल-मुजाहिदीन पाकिस्तान' नाम के एक आतंकी समूह ने ली. यह समूह हाफ़िज़ गुल बहादुर ग्रुप, हरकत इंक़लाब-ए-इस्लामी पाकिस्तान और लश्कर-ए-इस्लाम का गठबंधन है और इसे अप्रैल 2025 में बनाया गया था. 

कुछ पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में हाफिज गुल बहादुर के नेतृत्व वाले इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान ने इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली थी. यह समूह कई आतंकी संगठनों का गठजोड़ बताया जाता है और अप्रैल 2025 में इसके गठन की जानकारी सामने आई थी. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसियों की शुरुआती रिपोर्टों में जिम्मेदारी को लेकर तत्काल स्पष्टता नहीं थी और बाद की रिपोर्टों में भी अलग-अलग दावे सामने आए.

पाकिस्तान में इस हमले के बाद एक बार फिर आतंकवाद का वही पुराना खतरा सामने है. खासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पिछले कुछ वर्षों में आतंकी हमलों में बढ़ोतरी हुई है. कोहट में हुआ हमला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि इस बार निशाना पुलिस परिसर के भीतर स्थित मस्जिद थी और हमलावरों ने एक साथ कार बम, आत्मघाती हमला और हथियारबंद घुसपैठ जैसी रणनीति का इस्तेमाल किया.
 

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