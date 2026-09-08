दिवाली और छठ पर घर जाने वाले लोगों के लिए पश्चिमी रेलवे की ओर से स्पेशल ट्रेनों के चलाने का फैसला लिया गया है. मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद और इंदौर के बीच चलने वाली तीन जोड़ी यानी कुल छह स्पेशल ट्रेनों के संचालन की अवधि बढ़ा दी गई है.
भारतीय रेलवे के अनुसार, इन ट्रेनों का संचालन 25 से 30 नवंबर 2026 तक अलग-अलग तय तारीखों पर जारी रहेगा. इससे मुंबई से गुजरात और मध्य प्रदेश की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों को त्योहारों के बाद भी अतिरिक्त ट्रेन सेवाओं का लाभ मिलेगा.
कौन-कौन सी स्पेशल ट्रेनों का ऐलान
बुकिंग कब से होगी शुरू?
दिवाली और छठ के लिए सभी स्पेशल ट्रेनों की बुकिंग शुरू की जा चुकी है. अगर आप भी स्पेशल ट्रेनों का यूज करते हुए दिवाली और छठ पर घर जाना चाहते हैं तो तुरंत बुकिंग कर लेनी चाहिए. यह बुकिंग आप अपने मोबाइल ऐप या IRCTC की वेबसाइट के जरिए कर सकते हैं.
गौरतलब है कि हर साल त्योहारों के सीजन में भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे स्पेशल ट्रेनों का ऐलान करती है. खासकर बिहार और यूपी के लिए ज्यादातर स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती है, क्योंकि दिल्ली या अन्य जगहों से इसी रूट पर ज्यादा भीड़ रहती है. इस बार भी रेलवे बहुत सी स्पेशल ट्रेनों को चला रहा है.