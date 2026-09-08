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दिवाली और छठ के लिए स्‍पेशल ट्रेनों का ऐलान, देखें रूट और शेड्यूल

दिवाली और छठ के लिए स्‍पेशल ट्रेन का ऐलान किया जा चुका है और इनकी बुकिंग भी शुरू हो चुकी है. अगर आप भी दिवाली और छठ के लिए कंफर्म टिकट चाहते हैं तो इन ट्रेनों में फटाफट बुकिंग कर सकते हैं.

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रेलवे ने चलाई स्‍पेशल ट्रेनें. (File Photo)
रेलवे ने चलाई स्‍पेशल ट्रेनें. (File Photo)

दिवाली और छठ पर घर जाने वाले लोगों के लिए पश्चिमी रेलवे की ओर से स्‍पेशल ट्रेनों के चलाने का फैसला लिया गया है. मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद और इंदौर के बीच चलने वाली तीन जोड़ी यानी कुल छह स्‍पेशल ट्रेनों के संचालन की अवधि बढ़ा दी गई है. 

भारतीय रेलवे के अनुसार, इन ट्रेनों का संचालन 25 से 30 नवंबर 2026 तक अलग-अलग तय तारीखों पर जारी रहेगा. इससे मुंबई से गुजरात और मध्य प्रदेश की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों को त्योहारों के बाद भी अतिरिक्त ट्रेन सेवाओं का लाभ मिलेगा. 

कौन-कौन सी स्‍पेशल ट्रेनों का ऐलान 

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  1. ट्रेन नंबर 09087 (मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद): यह स्पेशल ट्रेन हर बुधवार को चलाई जाएगी और इसका संचालन 25 नवंबर 2026 तक बढ़ाया गया है. 
  2. ट्रेन नंबर 09088 (अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल): वापसी दिशा में यह ट्रेन हर गुरुवार को चलाई जाएगी और इसका संचालन 26 नवंबर 2026 तक जारी रहेगा.
  3. ट्रेन नंबर 09079 (मुंबई सेंट्रल-इंदौर): यह ट्रेन रविवार और मंगलवार को जारी रहेगी. इसका संचालन 29 नवंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है. 
  4. ट्रेन नंबर 09080 (इंदौर-मुंबई सेंट्रल): यह ट्रेन सोमवार और बुधवार चलाई जाएगी और यह सेवा 30 नवंबर 2026 तक यात्रियों के लिए उपलब्‍ध रहेगी. 
  5. ट्रेन नंबर 09085 (मुंबई सेंट्रल-इंदौर): यह ट्रेन सोमवार और शुक्रवार को चलाई जाएगी और 27 नवंबर 2026 तक संचालित रहेगी.
  6. ट्रेन नंबर 09086 (इंदौर-मुंबई सेंट्रल): यह ट्रेन मंगलवार और शनिवार को चलाई जाएगी और इसका संचालन 28 नवंबर 2026 तक बढ़ाया गया है. 

बुकिंग कब से होगी शुरू? 
दिवाली और छठ के लिए सभी स्‍पेशल ट्रेनों की बुकिंग शुरू की जा चुकी है. अगर आप भी स्‍पेशल ट्रेनों का यूज करते हुए दिवाली और छठ पर घर जाना चाहते हैं तो तुरंत बुक‍िंग कर लेनी चाहिए. यह बुकिंग आप अपने मोबाइल ऐप या IRCTC की वेबसाइट के जरिए कर सकते हैं. 

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गौरतलब है कि हर साल त्‍योहारों के सीजन में भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे स्‍पेशल ट्रेनों का ऐलान करती है. खासकर बिहार और यूपी के लिए ज्‍यादातर स्‍पेशल ट्रेनें चलाई जाती है, क्‍योंकि दिल्‍ली या अन्‍य जगहों से इसी रूट पर ज्‍यादा भीड़ रहती है. इस बार भी रेलवे बहुत सी स्‍पेशल ट्रेनों को चला रहा है. 

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