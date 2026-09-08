scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'एडल्ट फिल्म मत करो, बर्बाद होगा करियर', 'जिस्म' करने पर बिपाशा बसु को मिली थी वॉर्निंग

बिपाशा बसु ने 'जिस्म' फिल्म में कई बोल्ड और इंटीमेट सीन्स दिए थे. उनकी फिल्म ने बॉलीवुड में एक नया ट्रेंड शुरू किया था. लेकिन यह फिल्म करने से पहले उन्हें कई लोगों से चेतावनी मिली थी.

Advertisement
X
'जिस्म' फिल्म करने पर बिपाशा बसु ने क्या कहा? (Photo: Movie still)
'जिस्म' फिल्म करने पर बिपाशा बसु ने क्या कहा? (Photo: Movie still)

बिपाशा बसु एक समय पर बॉलीवुड की टॉप हीरोइनों में शुमार की जाती थीं. उन्होंने अपने एक्टिंग करियर में कई सुपरहिट फिल्में की हैं. 'राज' और 'अजनबी' जैसी सुपरहिट फिल्में करने के बाद बिपाशा ने महेश भट्ट की बोल्ड फिल्म 'जिस्म' करके हर किसी को हैरान कर दिया था. 

'जिस्म' फिल्म में बिपाशा ने काफी बोल्ड और इंटीमेट सीन्स दिए थे. एक्ट्रेस ने अब एक इंटरव्यू में बताया है कि यह फिल्म करने पर उन्हें कई लोगों ने वॉर्निंग दी थी. लोगों ने उनसे कहा था कि यह फिल्म उनके करियर को खत्म कर देगी. 

बिपाशा को मिली थी वॉर्निंग

सम्बंधित ख़बरें

Bipasha Basu recalls getting body shamed after daughter devi's birth
बेटी के जन्म के बाद बिपाशा हुईं 'बॉडी-शेम', बोलीं- समझते नहीं
Jennifer Winget cried
तलाक ने उजाड़ी जिंदगी-बर्दाश्त नहीं होता था दर्द, 12 साल बाद दूसरी शादी करके घर बसाएगी एक्ट्रेस
Mona Ghosh Voice Artist
इस आर्टिस्ट की आवाज के दम पर हुआ कटरीना-दीपिका का डेब्यू
Bipasha Basu sizzling bikini look
मोनोकनी में छाई 47 साल की हसीना, पूल में पति संग हुई रोमांटिक, शादी को बीते 10 साल
Bipasha and Karan
बिपाशा और करण सिंह ग्रोवर ने मनाई शादी की दसवीं सालगिरह

बिपाशा ने Elle संग बातचीत में कहा- इंडस्ट्री में हर किसी ने मुझसे कहा था, यह फिल्म मत करो. उनका कहना था कि अगर मैंने ऐसी कोई फिल्म की, जो थोड़ी भी एरोटिक है, तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा. लेकिन मेरा कहना था कि मैं एक एडल्ट हूं. यह एक ए़डल्ट लव स्टोरी है. इसे एडल्ट की फिल्म के तौर पर ही बनाया गया है. यह बच्चों के लिए नहीं है. मुझे उस फिल्म में सोनिया के किरदार के अलग-अलग शेड्स काफी पसंद आए थे. मुझे बस इतना पता था कि मुझे यह फिल्म करनी ही है. 

Advertisement

इंडस्ट्री के बदले रुख ने की मदद

बिपाशा आगे बोलीं- अचानक से फिर समुद्र की लहरें, कर्ली बाल, आंखों में गहरा काजल, ब्रॉन्ज स्किन, सफेद कपड़े और समंदर का किनारा...सब कुछ ट्रेंड करने लगा. पूरा लुक ही बदल गया और लोगों ने मेरे बोल्ड अवतार को दिल से स्वीकार करना शुरू कर दिया. इसलिए मुझे लगता है कि मैंने कुछ ऐसे काम किए, जिसने उस दौर में हमारी इंडस्ट्री में महिलाओं को देखने का नजरिया बेहतर बनाया. बात सिर्फ इतनी नहीं है कि मैंने अलग काम किए, बल्कि बात यह भी है कि मुझे एक अलग अंदाज में स्वीकार किया गया. 

बिपाशा के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो अब लंबे समय से स्क्रीन से दूर हैं. वो अपनी बेटी देवी की परवरिश पर ध्यान दे रही हैं. बिपाशा की आखिरी फिल्म साल 2015 में आई Alone थी. इसके बाद वो 2020 में क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज Dangerous में दिखी थीं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आधी रात तक बजता रहा DJ, बेटी की बाहों में बीमार पिता ने तोड़ा दम... वर्षा कदम की आपबीती |
    सत्य निकेतन इमारत हादसे में मालिक समेत तीन गिरफ्तार, MCD के पांच अधिकारी सस्पेंड |
    कूड़ा फेंकने की छोटी सी बात पर खूनी खेल, बांदा में देवर-भतीजे ने भाभी की ले ली जान |
    गुलजार आत्महत्या केस में बड़ा एक्शन, गांव के सरपंच समेत 5 पर दर्ज हुई FIR |
    'एडल्ट फिल्म मत करो, बर्बाद होगा करियर', 'जिस्म' करने पर बिपाशा बसु को मिली थी वॉर्निंग |
    अयोध्या राम मंदिर के नए CEO जितेंद्र मिश्र आज संभालेंगे कमान, CM योगी का भी करेंगे स्वागत |
    BCCI कॉन्ट्रैक्ट गंवाया, टीम इंडिया से हुए दूर... कप्तानी ने बदल दी ईशान किशन की पूरी कहानी |
    सत्य निकेतन PG हादसा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, सभी निजी हॉस्टलों के ऑडिट की मांग |
    दिवाली और छठ के लिए स्‍पेशल ट्रेनों का ऐलान, देखें रूट और शेड्यूल |
    'हमास बड़ा हमला करने वाला है...', UAE के शेख ने नेतन्याहू को चेताया लेकिन कर दिया था इग्नोर
    Advertisement