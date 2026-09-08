'एडल्ट फिल्म मत करो, बर्बाद होगा करियर', 'जिस्म' करने पर बिपाशा बसु को मिली थी वॉर्निंग

बिपाशा बसु एक समय पर बॉलीवुड की टॉप हीरोइनों में शुमार की जाती थीं. उन्होंने अपने एक्टिंग करियर में कई सुपरहिट फिल्में की हैं. 'राज' और 'अजनबी' जैसी सुपरहिट फिल्में करने के बाद बिपाशा ने महेश भट्ट की बोल्ड फिल्म 'जिस्म' करके हर किसी को हैरान कर दिया था.

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'जिस्म' फिल्म में बिपाशा ने काफी बोल्ड और इंटीमेट सीन्स दिए थे. एक्ट्रेस ने अब एक इंटरव्यू में बताया है कि यह फिल्म करने पर उन्हें कई लोगों ने वॉर्निंग दी थी. लोगों ने उनसे कहा था कि यह फिल्म उनके करियर को खत्म कर देगी.

बिपाशा को मिली थी वॉर्निंग

बिपाशा ने Elle संग बातचीत में कहा- इंडस्ट्री में हर किसी ने मुझसे कहा था, यह फिल्म मत करो. उनका कहना था कि अगर मैंने ऐसी कोई फिल्म की, जो थोड़ी भी एरोटिक है, तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा. लेकिन मेरा कहना था कि मैं एक एडल्ट हूं. यह एक ए़डल्ट लव स्टोरी है. इसे एडल्ट की फिल्म के तौर पर ही बनाया गया है. यह बच्चों के लिए नहीं है. मुझे उस फिल्म में सोनिया के किरदार के अलग-अलग शेड्स काफी पसंद आए थे. मुझे बस इतना पता था कि मुझे यह फिल्म करनी ही है.

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इंडस्ट्री के बदले रुख ने की मदद

बिपाशा आगे बोलीं- अचानक से फिर समुद्र की लहरें, कर्ली बाल, आंखों में गहरा काजल, ब्रॉन्ज स्किन, सफेद कपड़े और समंदर का किनारा...सब कुछ ट्रेंड करने लगा. पूरा लुक ही बदल गया और लोगों ने मेरे बोल्ड अवतार को दिल से स्वीकार करना शुरू कर दिया. इसलिए मुझे लगता है कि मैंने कुछ ऐसे काम किए, जिसने उस दौर में हमारी इंडस्ट्री में महिलाओं को देखने का नजरिया बेहतर बनाया. बात सिर्फ इतनी नहीं है कि मैंने अलग काम किए, बल्कि बात यह भी है कि मुझे एक अलग अंदाज में स्वीकार किया गया.

बिपाशा के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो अब लंबे समय से स्क्रीन से दूर हैं. वो अपनी बेटी देवी की परवरिश पर ध्यान दे रही हैं. बिपाशा की आखिरी फिल्म साल 2015 में आई Alone थी. इसके बाद वो 2020 में क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज Dangerous में दिखी थीं.

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