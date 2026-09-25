'मेरा घर टूट रहा, इनका नाश हो' सुनीता आहूजा ने लगाई गुहार, गोविंदा के अफेयर से परेशान!

गोविंदा और सुनीता अहुजा की शादी एक बार फिर चर्चा में आ गई है. बॉलीवुड गलियारों में गोविंदा और उनकी को-एक्ट्रेस कोमलरानी के अफेयर की चर्चा है. हाल ही में गोविंदा, कोमल संग लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे. इसके बाद दोनों के रिश्ते को हवा मिली. इस बीच सुनीता आहूजा ने जेन-जी से मदद मांगी है.

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मुश्किल में सुनीता की शादी

सुनीता आहूजा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में वो कहती हैं कि नमस्कार आज मैं दक्षिणेश्वर काली मंदिर आई हूं. मां काली राक्षसों का नाश करती हैं. मेरे जीवन में भी कुछ राक्षस हैं. मैं माता के द्वारा बोलने आई हूं कि उनका भी नाश करें. जो मीडिया के आने के चक्कर में अपना पब्लिसिटी कर रहे हैं. मैं मीडिया से भी हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि आप इन सबको सपोर्ट ना करें. अगर आपके घर की बेटी या बहू को ये सब दिन देखना होता, तो आप क्या करते.

सुनीता ने कहा कि मैं चाहती हूं कि प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट करें. जितने भी जेनजी बच्चे और औरते हों मुझे सपोर्ट करें. जो मेरे साथ हो रहा है, वो अच्छा नहीं हो रहा है. बिना किसी कारण मेरा घर टूट रहा है. मैं चाहती हूं कि आप सब मेरे लिए स्टैंड लें. जेनजी बच्चे मेरे लिए स्टैंड लें और मीडिया से निवेदन है कि इस चीज को आगे ना बढ़ाएं.

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बता दें कि गोविंदा फिल्म रूपा से 7 साल बाद बॉलीवुड में कमबैक कर रहे हैं. इस फिल्म से कोमलरानी बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं. फिल्म के ऐलान के बाद से गोविंदा को हर जगह अपनी को-एक्ट्रेस के साथ देखा जाता है. इस वजह से दोनों के अफेयर के चर्चे होने लगे. हालांकि, गोविंदा ने साफ कर दिया है कि उनकी निजी जिंदगी से किसी को कुछ लेना-देना नहीं होना चाहिए.





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