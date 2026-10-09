14 सेकंड के CCTV में कैद हुआ मौत का मंजर, सिलेंडर ब्लास्ट से सड़क पर फैली आग, भागती भीड़, अब तक 3 की मौत

उत्तर प्रदेश के बागपत में हुए सिलेंडर ब्लास्ट का खतरनाक वीडियो सामने आया है. वायरल वीडियो में मकान में आग लगी दिखाई देती है. इसी दौरान अचानक जोरदार धमाका होता है. धमाके की वजह से मकान का शटर उखड़कर बाहर की तरफ आ जाता है और आग की लपटें सड़क तक फैल जाती हैं. यह पूरा घटनाक्रम महज 14 सेकंड के फुटेज में कैद हुआ है. धमाके के साथ ही मौके पर मौजूद लोगों के बीच अफरा-तफरी मच जाती है. लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आते हैं. कुछ ही पलों में वहां का माहौल पूरी तरह बदल जाता है.

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जानकारी के मुताबिक, मकान में आग लगने के बाद बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी. लोग घटनास्थल के आसपास मौजूद थे. इसी दौरान सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया. धमाका इतना जोरदार था कि मकान का शटर बाहर की ओर उखड़कर आ गया और आग की लपटें सड़क तक फैल गईं.

आग के बीच सिलेंडर ब्लास्ट, सड़क तक पहुंचीं लपटें

धमाके के बाद मौके पर मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई. लोग जान बचाने के लिए भागने लगे. आग, धमाके और लोगों के भागने का पूरा घटनाक्रम पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया. अब सामने आए इस फुटेज में हादसे के दौरान मची अफरा-तफरी साफ देखी जा सकती है.

अग्निकांड में अब तक तीन लोगों की मौत

बागपत के इस भीषण अग्निकांड में अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है. मृतकों में एक व्यापारी की मासूम बेटी और एक युवक भी शामिल हैं. हादसे के बाद सामने आए सीसीटीवी फुटेज में आग लगने से लेकर सिलेंडर ब्लास्ट और लोगों के जान बचाकर भागने तक का मंजर दिखाई दे रहा है. महज 14 सेकंड का यह वीडियो हादसे की गंभीरता को सामने लाता है. मकान में लगी आग के बीच अचानक हुए धमाके ने मौके पर मौजूद लोगों को दहशत में डाल दिया. इस अग्निकांड में तीन लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सामने आया फुटेज हादसे के भयावह दृश्य को दिखाता है.

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