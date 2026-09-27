एक ही गड्ढा, दो हादसे... रात में खाई में पलटी बस, सुबह कार भी गिरी, CCTV में कैद खौफनाक मंजर

आजमगढ़-जौनपुर मार्ग पर शनिवार की देर रात करीब 11 बजकर 51 मिनट पर बड़ा सड़क हादसा हुआ. आजमगढ़-जौनपुर सीमा के पास चंदवक थाना क्षेत्र के बरडीहा मोड़ स्थित रघुवंशी होटल के सामने निर्माणाधीन फोरलेन की पुलिया के पास सड़क का हिस्सा क्षतिग्रस्त था. इसी दौरान श्रद्धालुओं से भरी बस अनियंत्रित होकर गहरे गड्ढे में गई और खाई में पलट गई.

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बताया गया कि बस में सवार सभी लोग विंध्याचल दर्शन के लिए जा रहे थे. बस में कुल 21 यात्री सवार थे. हादसा अचानक होने के कारण किसी को संभलने का मौका नहीं मिला. सड़क से गुजर रहे लोगों ने घटना देखी तो मौके पर पहुंचकर मदद शुरू की.

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सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा गया. हादसे में कुल 13 श्रद्धालुओं को चोट आई. राहत की बात रही कि दुर्घटना में किसी की जान नहीं गई.

13 घायल, 6 की हालत गंभीर

घायलों में महेश यादव, शिवपूजन निषाद, रीता, परमा देवी, राम बच्चन और रामप्यारे की हालत गंभीर बताई गई. प्राथमिक उपचार के बाद इन सभी को हायर सेंटर रेफर किया गया. वहीं गुड्डी यादव, गुड़िया यादव, सोनम यादव, सुदामा यादव, बस चालक राम मिलन यादव, सुक्खू यादव और मंगल यादव का इलाज संयुक्त सौ शैय्या चिकित्सालय लालगंज में चल रहा है.

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पुलिस के मुताबिक, घटना के बाद राहत और बचाव का काम किया गया. घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाया गया. फिलहाल सभी का उपचार जारी है और पुलिस हादसे से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटा रही है.

लेकिन सड़क पर मौजूद खतरा यहीं खत्म नहीं हुआ. बस हादसे के कुछ ही घंटे बाद उसी स्थान पर एक और वाहन दुर्घटना का शिकार हो गया.

सुबह उसी जगह गड्ढे में जा गिरी कार

सुबह करीब 5 बजकर 13 मिनट पर एक तेज रफ्तार कार भी उसी जगह सड़क किनारे बने गड्ढे में जा गिरी और पलट गई. इस घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है. कैमरे में दिखाई दे रहा है कि कार आगे बढ़ते हुए अचानक सड़क किनारे मौजूद गड्ढे में चली जाती है और पलट जाती है.

देखें CCTV वीडियो...

इस तरह रात करीब 11:51 बजे बस और सुबह 5:13 बजे कार, दोनों एक ही स्थान पर सड़क की बदहाल स्थिति का शिकार हुए. दोनों घटनाओं के बीच कुछ ही घंटे का अंतर था.

CCTV फुटेज में सड़क का क्षतिग्रस्त हिस्सा और वहां बना गड्ढा साफ नजर आ रहा है. लगातार दो हादसों के बाद निर्माणाधीन फोरलेन पर सुरक्षा इंतजामों को लेकर सवाल उठ रहे हैं. सवाल यह भी है कि पुलिया के पास मौजूद इस खतरनाक हिस्से को लेकर वाहन चालकों को पर्याप्त चेतावनी या सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं मिली.

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CCTV ने खड़े किए सुरक्षा इंतजामों पर सवाल

एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि श्रद्धालुओं से भरी बस विंध्याचल दर्शन के लिए जा रही थी और अचानक खाई में गिर गई. उन्होंने कहा कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है. कुछ श्रद्धालु घायल हुए हैं, जिनका जौनपुर में इलाज चल रहा है.

फिलहाल, घायलों का उपचार जारी है और पुलिस पूरे मामले की जानकारी जुटा रही है. हालांकि, सामने आए CCTV फुटेज ने सड़क की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि एक ही खतरनाक गड्ढे ने कुछ घंटे के अंतराल में दो वाहनों को हादसे का शिकार बना दिया.

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