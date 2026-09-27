कहां है जींस का सबसे सस्ता मार्केट... जहां 100-100 रुपये में मिलती है एक जींस?

जींस खरीदने के लिए अगर आप किसी बड़े मॉल या महंगे बाजार का रुख करते हैं तो एक जोड़ी के लिए सैकड़ों से लेकर हजारों रुपये तक खर्च हो सकते हैं. लेकिन दिल्ली में कुछ ऐसे बाजार भी हैं, जहां कम बजट में कपड़ों की खरीदारी की जा सकती है. यहां कीमत इतनी कम हो सकती है कि एक बार देखकर आपको भी यकीन करना मुश्किल हो जाए. अगर आप सस्ती जींस या कम कीमत में कपड़े खरीदने की तलाश में हैं तो दिल्ली के रघुबीर नगर की घोड़ा मंदिर और गांधी नगर मार्केट के बारे में जरूर जानना चाहिए. दोनों बाजारों का अंदाज अलग है, लेकिन बजट में खरीदारी करने वालों के लिए ये जगहें काफी चर्चित हैं.

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घोड़े वाला मंदिर मार्केट में मिलती है सस्ती जींस

पश्चिमी दिल्ली के रघुबीर नगर में लगने वाली घोड़े वाला मंदिर मार्केट अपने बेहद कम कीमत वाले कपड़ों के लिए जानी जाती है. यह सामान्य बाजारों से थोड़ी अलग है. यहां पुराने और इस्तेमाल किए गए कपड़ों का भी कारोबार होता है. कई बार कपड़े बेहद कम कीमत में मिल जाते हैं. रिपोर्टों के मुताबिक, यहां पैंट, शर्ट, साड़ी और दूसरे कपड़े काफी कम दाम में बिकते हैं. कुछ कारोबारियों ने यहां करीब 100 रुपये में जींस खरीदने की बात भी बताई है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर दुकान पर हर समय जींस इसी कीमत पर मिलेगी. कपड़े की हालत, क्वालिटी और मांग के हिसाब से दाम बदल सकते हैं.

इस बाजार की एक और खास बात इसका समय है. घोड़े वाला मंदिर मार्केट में सुबह होने से पहले ही हलचल शुरू हो जाती है. पुरानी रिपोर्टों के मुताबिक, यहां सुबह करीब 4 बजे से बाजार में कपड़ों की खरीद-बिक्री शुरू हो जाती है. रघुबीर नगर की पटरी मार्केट में जींस करीब 100 रुपये में मिलना शुरू हो जाता है. इससे साफ है कि यहां बेहद कम बजट में कपड़े मिलने के विकल्प मौजूद हैं, लेकिन कीमत हर सामान और दुकान के हिसाब से अलग हो सकती है.

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गांधीनगर में थोक के भाव में जींस

अब बात करते हैं दिल्ली के गांधी नगर मार्केट की. यह बाजार खास तौर पर थोक कपड़ों के लिए जाना जाता है. यहां जींस, शर्ट, टी-शर्ट और दूसरे रेडीमेड कपड़ों की कई दुकानें हैं. गांधीनगर में जींस की कीमत 150 से 200 रुपये तक शुरू हो जाते हैं. लेकिन यहां एक खास बात है. कम कीमत वाली जींस खरीदने के लिए कई बार एक साथ कई पीस लेने पड़ते हैं. यानी यह बाजार खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है जो एक से ज्यादा जींस खरीदना चाहते हैं या थोक में सामान लेते हैं.

कुछ रिपोर्टों के मुताबिक, यहां जींस के सेट में खरीदारी करनी पड़ सकती है और 10-15 पीस लेने पर कीमत काफी कम पड़ सकती है. बाजार में जींस की कीमत डिजाइन और क्वालिटी के हिसाब से अलग-अलग होती है. वहीं, अगर आप बिजनेस के लिए 30-40 पीस लेना चाहते हैं तो ये काफी सस्ता मिलेगा.

दोनों बाजारों में क्या है अंतर?

अगर आपका बजट बहुत कम है और आप बेहद सस्ते कपड़े तलाश रहे हैं तो रघुबीर नगर की घोड़ा मंदिर एक अलग तरह का विकल्प है. यहां पुराने और इस्तेमाल किए गए कपड़ों के साथ बेहद कम कीमत वाला सामान मिल सकता है. वहीं, गांधी नगर मुख्य रूप से थोक कपड़ों का बड़ा बाजार है. यहां नई जींस और दूसरे रेडीमेड कपड़ों की ज्यादा वैरायटी मिल सकती है, लेकिन कम कीमत का फायदा लेने के लिए आपको कई पीस खरीदने पड़ सकते हैं. इसलिए अगर कहीं आपको 100 रुपये में जींस मिलने की बात सुनने को मिले तो सीधे यह मान लेना ठीक नहीं होगा कि हर जींस 100 रुपये की ही है. बाजार में कीमत स्टॉक, क्वालिटी, पुराना या नया माल और खरीदारी की मात्रा के हिसाब से बदलती रहती है.

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कुल मिलाकर, दिल्ली में कम बजट में जींस और कपड़ों की खरीदारी के लिए रघुबीर नगर की घोड़ा मंदिर और गांधी नगर मार्केट दो अलग तरह के ऑप्शन हैं. एक तरफ बेहद कम कीमत वाले कपड़ों का बाजार है, तो दूसरी तरफ बड़ा थोक कपड़ा बाजार. यानी सही जगह और सही सौदा मिल जाए तो महंगी खरीदारी से बचकर कम बजट में भी जींस खरीदी जा सकती है.

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