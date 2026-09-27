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महाराष्ट्र: गर्भवती महिला को पीट-पीटकर किया बेहोश, बीड से अपहरण कर धुले में जिंदा जलाया

महाराष्ट्र के धुले में गर्भवती महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, जानकारी के मुताबिक इस हत्याकांड में शामिल दो आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है.

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मोहाडी पुलिस ने तीन दिन में इस जटिल हत्याकांड का पर्दाफाश किया है. (Photo: ITG)
मोहाडी पुलिस ने तीन दिन में इस जटिल हत्याकांड का पर्दाफाश किया है. (Photo: ITG)

कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के धुले के गरताडबारी इलाके में जली हुई महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया था. इस घटना को गंभीरता से लेते हुए महज 3 दिन में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया कि आरोपियों ने बीड में गर्भवती महिला के साथ मारपीट कर उसे बेहोश कर दिया और धुले के गरताडबारी इलाके में रास्ते में उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी.

कला केंद्र के अंदरूनी विवाद के चलते रायगढ़ की एक गर्भवती महिला को गरताडबारी में पेट्रोल डालकर जिंदा जलाकर हत्या करने की बात आरोपियों ने कबूल की है. इस मामले में मोहाडी पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है.

गिरफ्तार आरोपियों के नाम

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  • सरफराज उर्फ शफीक अलीम मोमिन (38) - धाराशिव
  • आरिफ उर्फ खुज्या आसिफ शेख (31) - धाराशिव
  • स्वाती उर्फ आरती गणेश कुराडे (28) - अहिल्यानगर
  • लक्ष्मी बालाजी पवार (30) - धाराशिव

जानकारी के मुताबिक दो आरोपी फारुख शेख (धाराशिव) और रोहिणी जाधव (छत्रपति संभाजीनगर) फरार हैं.

वहीं, मृतका की पहचान पिंकी हनुमंत काटकर (31), निवासी रायगढ़ के रूप में हुई है. मोहाडी पुलिस ने महज तीन दिन में इस जटिल हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया.

कैसे हुआ खुलासा?

घटना के बाद मोहाडी पुलिस और LCB की टीम ने हाईवे के CCTV फुटेज की लगातार 11 घंटे तक जांच की. जांच में हुंडई मोबिलियो कार (MH 43/AR 4070) संदिग्ध मिली. इसी सुराग के आधार पर टीम ने धाराशिव और अहिल्यानगर में कला केंद्र में काम करने वाली दो महिलाओं समेत चार लोगों को हिरासत में लिया.

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पुलिस जांच में सामने आया कि अंदरूनी झगड़े के कारण सभी आरोपियों ने बीड में गर्भवती महिला के साथ मारपीट कर उसे बेहोश कर दिया. इसके बाद वे राजस्थान की ओर जा रहे थे. इसी दौरान धुले के गरताडबारी इलाके में रास्ते में उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और उसकी हत्या कर दी. इस बीच फरार आरोपियों की तलाश जारी है.

यह पूरी कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद, अपर पुलिस अधीक्षक अजय देवरे और उपविभागीय पुलिस अधिकारी राजकुमार उपासे के मार्गदर्शन में, पुलिस निरीक्षक शिल्पा पाटील के नेतृत्व में मोहाडी पुलिस की टीम ने की है.

(Input: Vishal Thakur)

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