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सिर्फ रोटियां रखने के लिए नहीं होता कैसरोल! रसोई के 8-9 घंटे वाले काम को एक घंटे में निपटाने के भी आता है काम; नहीं जानते होंगे आप

How To Soak Rajma Without Soaking Overnight: अगर आप राजमा भिगोना भूल गए हैं तो अब 7-8 घंटे इंतजार करने की जरूरत नहीं है. उबले पानी और कैसरोल के इस आसान किचन हैक से सिर्फ 1 घंटे में राजमा अच्छी तरह फूल जाएगा. जानिए पूरा तरीका.

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कैसरोल राजमा को फूलाने के काम भी आ सकता है. (Photo: ITG)
कैसरोल राजमा को फूलाने के काम भी आ सकता है. (Photo: ITG)

राजमा-चावल का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन इसे बनाने से पहले सबसे बड़ी टेंशन होती है राजमा भिगोने की. आमतौर पर राजमा को रातभर या कम से कम 7-8 घंटे पानी में भिगोकर रखना पड़ता है. ऐसे में अगर अचानक राजमा खाने का मन हो जाए और आपने उसे भिगोया ही न हो, तो प्लान अक्सर अगले दिन के लिए टालना पड़ता है. लेकिन क्या हो अगर आपके किचन में रखी एक चीज इस काम को आसान बना दे?

वो चीज है कैसरोल. जी हां, ज्यादातर घरों में कैसरोल का इस्तेमाल गर्म रोटियों को लंबे समय तक नरम और गरम रखने के लिए किया जाता है. लेकिन क्या आप जानते थे कि यही कैसरोल आपकी इस समस्या को आसानी से हल कर सकता है. इसमें राजमा फुलाने के लिए आपको 7-8 घंटे का इंतजार करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. कैसे? चलिए जानते हैं.

पहले राजमा को अच्छे से धो लें
सबसे पहले जितना राजमा बनाना है, उसे साफ पानी से अच्छी तरह धो लें. इसके बाद एक पैन में पानी गर्म करें. यहां ध्यान रखें कि पानी अच्छी तरह उबलता हुआ होना चाहिए. अब धुले हुए राजमा को इस गर्म पानी में डाल दें.

राजमा को सीधे कैसरोल में डालने से पहले उसे 1-2 मिनट तक उबलते पानी में पकने दें. इससे राजमा के दाने गर्म पानी को जल्दी सोखने लगते हैं और आगे की प्रोसेस आसान हो जाती है.

अब आएगा कैसरोल का असली काम
उबले हुए पानी समेत राजमा को सावधानी से एक कैसरोल में डाल दें. कैसरोल का ढक्कन तुरंत बंद कर दें ताकि उसके अंदर की गर्मी और भाप बनी रहे. अब इसे करीब एक घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें. यही इस हैक का सबसे दिलचस्प हिस्सा है. कैसरोल के अंदर लंबे समय तक बनी गर्मी राजमा को गर्म रखती है और दाने धीरे-धीरे फूलने लगते हैं. करीब एक घंटे बाद ढक्कन खोलेंगे तो आपको राजमा पहले के मुकाबले काफी फूला हुआ नजर आएगा.

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अब कुकर में पकाएं राजमा
जब राजमा अच्छी तरह फूल जाए तो इसे फ्रेश पानी के साथ प्रेशर कुकर में डालें. इसमें एक तेज पत्ता, थोड़ा अदरक, नमक और थोड़ा-सा कुकिंग सोडा डाल सकते हैं. अब कुकर का ढक्कन बंद करके राजमा को 4-5 सीटी या राजमा के पूरी तरह नरम होने तक पकाएं. राजमा अच्छी तरह गल जाए तो इसे अपनी पसंद के मसाले में डालकर पकाएं. प्याज-टमाटर की ग्रेवी, मसाले और थोड़ा मक्खन या घी डालकर तैयार करें गरमा-गरम राजमा. फिर इसे चावल के साथ सर्व करें.

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जब रातभर भिगोया हुआ राजमा याद ही न रहे...
इस ट्रिक का सबसे बड़ा फायदा यही है कि अगर आपने सुबह राजमा भिगोना भूल गए हैं और लंच में राजमा-चावल बनाने का मन है, तो ये तरीका काम आ सकता है. हालांकि राजमा को पूरी तरह नरम पकाना जरूरी है, इसलिए केवल समय देखकर नहीं बल्कि उसके दाने की नरमी देखकर ही तय करें कि वो पक चुका है या नहीं.

तो अगली बार कैसरोल को सिर्फ रोटियां गर्म रखने वाला बर्तन समझकर कोने में मत रखिए. राजमा जल्दी फूलाने के इस किचन हैक में भी यह आपके काफी काम आ सकता है.

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