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'आंटी जल्दी ऊपर जाइए...', 16 लाख फॉलोअर्स वाली इन्फ्लुएंसर निधि तिवारी ने क्यों दी जान?

Nidhi Tiwari Singrauli Case: सिंगरौली में 16 लाख फॉलोअर्स वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर निधि तिवारी ने फांसी लगाकर दी जान. फोन पर बात करते समय उठाया कदम. पढ़ें पूरी रिपोर्ट...

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ब्यूटी क्वीन और चर्चित इन्फ्लुएंसर निधि तिवारी ने उठाया खौफनाक कदम.(Photo:ITG)
ब्यूटी क्वीन और चर्चित इन्फ्लुएंसर निधि तिवारी ने उठाया खौफनाक कदम.(Photo:ITG)

मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है. करीब 16 लाख फॉलोअर्स वाली मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर चुकी निधि तिवारी की शनिवार रात अपने घर के कमरे में संदिग्ध मौत हो गई. घटना के वक्त निधि फोन पर एक युवक से बात कर रही थी. बातचीत के दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ. फोन पर बात के दौरान हुई घटना, मां को आया कॉल...

मोरवा थाना पुलिस में दर्ज रिपोर्ट और परिजनों के अनुसार, शनिवार रात करीब 8:20 बजे निधि तिवारी अपने भूसा मोड़ स्थित घर के ऊपरी कमरे में थी. उसी दौरान पंजाब के रहने वाले और एनसीएल (NCL) की एक कंपनी में कार्यरत इंजीनियर सोनू सिंह से उसकी फोन पर बातचीत हो रही थी.

बातचीत के दौरान निधि नाराज हो गई और फांसी लगाने की कोशिश करने लगी. हालात की गंभीरता को देखते हुए सोनू ने तुरंत निधि की मां हेमलता तिवारी को फोन कर कहा, "आंटी ऊपर जाइए, निधि फांसी लगा रही है!" 

दरवाजा तोड़कर उतारा नीचे 

कॉल मिलते ही मां अपनी दोनों बेटियों के साथ ऊपरी मंजिल पर पहुंचीं, लेकिन कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था. इसके बाद उन्होंने तुरंत अपने दामाद नीलेश मिश्रा को बुलाया. दामाद के पहुंचने पर कमरे का दरवाजा तोड़ा गया. अंदर का नजारा खौफनाक था. निधि कमरे में सीलिंग फैन से दुपट्टे का फंदा बनाकर लटकी हुई थी. परिजनों ने तुरंत दुपट्टा काटकर उसे नीचे उतारा और गले का फंदा खोलकर आनन-फानन में एनसीएल अस्पताल सिंगरौली ले गए. हालांकि, वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद निधि को मृत घोषित कर दिया.

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निधि तिवारी का वॉट्सएप स्टेटस.

फेसबुक पर 9 लाख और इंस्टाग्राम पर 7 लाख फॉलोअर्स 

30 साल की  निधि तिवारी सोशल मीडिया पर काफी चर्चित चेहरा थी. फेसबुक पर उसके करीब 9 लाख और इंस्टाग्राम पर 7 लाख से अधिक फॉलोअर्स थे. देखें VIDEO:- 

वह स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी करती थी और कई ब्यूटी कॉन्टेस्ट्स में खिताब भी अपने नाम कर चुकी थी. देखें VIDEO:- 

पुलिस जांच में जुटी, हर एंगल से हो रही पड़ताल

घटना की सूचना मिलने पर मोरवा पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है. मोरवा थाना प्रभारी डॉ. ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस मामले के सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है. फोन कॉल रिकॉर्ड्स और बातचीत के आधार पर आत्महत्या के वास्तविक कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है.

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