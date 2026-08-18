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जबलपुर हत्याकांड: रेस्टोरेंट किचन में युवती पर चाकू से 4 वार, फिर पास में ही खड़े होकर खाना पकाने लगा कातिल, दिल दहला देगा CCTV फुटेज

जबलपुर के महफिल बार एंड रेस्टोरेंट में 14 अगस्त को मुस्कान चौधरी पर उसके सहकर्मी पवन ने किचन के चाकू से चार बार हमला किया था. सीसीटीवी में पहले दोनों के बीच बहस और फिर हमला कैद हुआ. घायल मुस्कान के पास आरोपी करीब 40 से 50 सेकेंड तक सामान्य तरीके से खाना बनाता रहा. इलाज के दौरान मुस्कान की मौत हो गई.

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रेस्टोरेंट किचन में युवती पर चाकू से हमला. (Photo: Screengrab)
रेस्टोरेंट किचन में युवती पर चाकू से हमला. (Photo: Screengrab)

जबलपुर के एक रेस्टोरेंट में काम करने वाली युवती की हत्या का दिल दहला देने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि आरोपी युवक ने किचन में रखे चाकू से युवती पर एक के बाद एक चार वार किए. हमले के बाद युवती घायल होकर चीखती-चिल्लाती रही, लेकिन आरोपी पर इसका कोई असर दिखाई नहीं दिया. दरअसल, 14 अगस्त की शाम गोहलपुर थाना क्षेत्र में स्थित महफिल बार एंड रेस्टोरेंट में यह जघन्य वारदात हुई थी. यहां काम करने वाली मुस्कान चौधरी पर उसके साथ काम करने वाले पवन ने किचन में रखे चाकू से जानलेवा हमला कर दिया था. हमले में गंभीर रूप से घायल मुस्कान को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

घटना के बाद पुलिस ने आरोपी पवन को गिरफ्तार कर लिया था. उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया और उसे जेल भेज दिया गया. हालांकि इस वारदात ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था कि आखिर आरोपी पवन ने मुस्कान की इतनी निर्मम तरीके से हत्या क्यों की. अब इस मामले की जांच के दौरान सामने आया सीसीटीवी फुटेज पूरी वारदात की तस्वीर सामने रख रहा है. रेस्टोरेंट के किचन में लगे कैमरे में करीब तीन मिनट की घटना रिकॉर्ड हुई है.

 

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महफिल बार एंड रेस्टोरेंट में हुआ था हमला

सीसीटीवी फुटेज में पवन और मुस्कान दोनों किचन में एक साथ काम करते दिखाई दे रहे हैं. फुटेज के शुरुआती करीब एक मिनट में दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस होती दिख रही है. इसी दौरान पवन अचानक गुस्से में आ जाता है. इसके बाद कुछ ही पल में स्थिति पूरी तरह बदल जाती है. पवन किचन में रखा चाकू उठाता है और मुस्कान की तरफ बढ़ जाता है.

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सीसीटीवी फुटेज में दिखा दे रहा है कि पवन चाकू लेकर मुस्कान के पास पहुंचता है और उसके पेट पर हमला कर देता है. इसके बाद भी वह नहीं रुकता. आरोपी लगातार मुस्कान के पेट पर चाकू से चार वार करता है. हमले के बाद मुस्कान घायल होकर वहीं गिर जाती है. वह दर्द से चीखती और चिल्लाती दिखाई देती है. लेकिन आरोपी पवन की हरकतों में किसी तरह का डर या घबराहट दिखाई नहीं देती.

घायल युवती के पास ही काम करता रहा आरोपी

इस घटना का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा इसके बाद सामने आता है. मुस्कान पर चाकू से हमला करने के बाद पवन वहां से भागता नहीं है. वह सामान्य तरीके से किचन में ही काम करता रहता है. सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि पवन किचन में रखी एक कड़ाही उठाता है और फिर खाना बनाने लगता है. करीब 40 से 50 सेकंड तक उसकी यह हरकत कैमरे में रिकॉर्ड होती है.

इस दौरान खून से लथपथ मुस्कान उसी जगह उसके पास पड़ी रहती है. आरोपी पवन उसके बिल्कुल करीब खड़ा होकर किचन का काम करता रहता है. घायल युवती की हालत देखने के बावजूद उसके व्यवहार में किसी तरह की घबराहट नहीं होती. 

हमले के कुछ सेकेंड बाद पहुंचा कर्मचारी

सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक, हमले के करीब एक सेकेंड बाद एक कर्मचारी वहां पहुंचता है. वह घायल मुस्कान को देखकर घबरा जाता है. इसके बाद वह वहां से चला जाता है. मुस्कान उस समय गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ी थी. आरोपी पवन उसके पास ही मौजूद था और किचन में अपना काम करता रहा.

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इसके बाद करीब एक मिनट गुजरने पर रेस्टोरेंट के दूसरे कर्मचारी वहां पहुंचते हैं. उन्होंने मुस्कान को उठाया और इलाज के लिए अस्पताल ले गए. लेकिन गंभीर हालत के चलते इलाज के दौरान मुस्कान की मौत हो गई. इस तरह सीसीटीवी फुटेज में हमले से लेकर घायल मुस्कान के पास आरोपी के खड़े रहने और बाद में कर्मचारियों के उसे अस्पताल ले जाने तक का घटनाक्रम रिकॉर्ड हुआ है.

CCTV ने खोली हत्या की पूरी तस्वीर

इस सीसीटीवी फुटेज ने पुलिस को वारदात की पल-पल की जानकारी दे दी है. फुटेज में यह साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों के बीच बहस हुई, इसके बाद पवन ने गुस्से में किचन का चाकू उठाया और मुस्कान पर लगातार चार वार किए. हमले के बाद भी आरोपी का वहीं मौजूद रहना और सामान्य तरीके से किचन में काम करना इस फुटेज का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है.

मुस्कान की मौत के बाद पुलिस ने आरोपी पवन को गिरफ्तार कर लिया था. उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है. अब सामने आए सीसीटीवी फुटेज ने इस हत्या की पूरी घटना को और स्पष्ट कर दिया है. हालांकि हत्या की वजह को लेकर पुलिस की जांच जारी है.

पुलिस जांच में अहम साबित हुआ फुटेज

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रेस्टोरेंट के किचन में लगे सीसीटीवी कैमरे से मिले फुटेज ने पुलिस को वारदात के घटनाक्रम को समझने में मदद की है. करीब तीन मिनट के फुटेज में बहस से लेकर चाकू से हमला और फिर घायल युवती के पास आरोपी के सामान्य तरीके से काम करने तक की तस्वीर सामने आई है. 14 अगस्त की शाम हुई इस वारदात में मुस्कान चौधरी की जान चली गई. आरोपी पवन पुलिस की गिरफ्त में है और उसे जेल भेज दिया गया है.

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