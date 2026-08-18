वास्तु की वजह से चौथे पिलर में नहीं लगाया था सरिया, गिरने से छात्र की मौत

कर्नाटक के तुमकुरु जिले के चिक्कनायकनहल्ली तालुक के बिलिगिहल्ली में एक इमारत का पिलर गिरने से एक स्कूली छात्र की मौत हो गई. मृतक की पहचान धनुष के रूप में हुई है, जो बिलिगिहल्ली गवर्नमेंट लोअर प्राइमरी स्कूल का छात्र था.

और पढ़ें

जानकारी के मुताबिक, धनुष नंदिनी डेयरी की इमारत के पास खेल रहा था. इसी दौरान अचानक इमारत का पिलर गिरकर उसके सिर पर आ गिरा. हादसे में उसके सिर में गंभीर चोट लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना के बाद धनुष का परिवार गहरे सदमे में है.

इस मामले पर तुमकुरु मिल्क यूनियन के MD थिम्मा नायक ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था. उन्होंने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और आकस्मिक घटना बताया. उन्होंने कहा कि यह इमारत करीब सात या आठ साल पहले बनाई गई थी. मौके पर पहुंचकर जानकारी लेने पर पता चला कि इमारत का निर्माण कथित तौर पर वास्तु के अनुसार किया गया था.

थिम्मा नायक के अनुसार, लोगों ने बताया कि इमारत में चार पिलर होने चाहिए थे, लेकिन स्टील रिइंफोर्समेंट केवल तीन पिलरों में दिया गया था, जबकि चौथे पिलर में ऐसा नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि इस तरह का निर्माण पूरी तरह अस्वीकार्य और माफ करने लायक नहीं है. उन्होंने कहा कि एसोसिएशन को इस मामले पर ध्यान देना चाहिए था, हालांकि संभव है कि उन्हें इसकी जानकारी न रही हो.

Advertisement

बैठक में लिया जाएगा कार्रवाई का फैसला

MD ने कहा कि यह उनके अनुसार बेहद दुर्लभ और दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है और उन्होंने इस घटना पर गहरा दुख जताया. उन्होंने कहा कि प्रबंधन समिति और सोसाइटी यह तय करेगी कि बच्चे की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है और क्या मुआवजा या सुधार के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए. उन्होंने कहा कि मामले की उचित जांच होनी चाहिए. यह पता लगाया जाएगा कि ठेकेदार कौन था, इमारत कैसे बनाई गई और आखिर हादसा कैसे हुआ. उन्होंने कहा कि 21 तारीख को प्रबंधन समिति की बैठक होनी है, जिसमें इस मुद्दे को बोर्ड के सामने रखा जाएगा और आगे की कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा.

---- समाप्त ----