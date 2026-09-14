'लिवर तक फैला स्टेज 4 कैंसर', हॉस्पिटल के बेड पर दर्द में एक्ट्रेस, भावुक हुए फैंस, मांगी सलामती की दुआ

बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस नफीसा अली लंबे वक्त से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं. नफीसा को साल 2018 में स्टेज 3 का कैंसर होने का पता चला था. इलाज के बाद वो ठीक हो गई थीं. लेकिन फिर से वो कैंसर की चपेट में आ गईं. अब उनका कैंसर चौथी स्टेज में पहुंच गया है.

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कैंसर से जंग लड़ रहीं नफीसा

दिग्गज एक्ट्रेस ने रविवार को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपना हेल्थ अपडेट शेयर किया. उन्होंने खुलासा किया कि नए स्कैन में सामने आया है कि उनका कैंसर अब लिवर की सतह पर फैलने लगा है. इसलिए अब उनके इलाज का तरीका भी बदल दिया गया है.

नफीसा अली ने हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए अपनी एक तस्वीर शेयर की है. उनके ड्रिप लगी हुई नजर आई. फोटो के साथ उन्होंने अपने कैंसर और ट्रीटमेंट को लेकर नई जानकारी साझा की है.

एक्ट्रेस ने तस्वीर के कैप्शन में लिखा- मेरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बदल गया है और अब मुझे 'टारगेटेड थेरेपी' पर रखा गया है... मैं हिम्मत के साथ अपनी लड़ाई लड़ रही हूं. हमेशा मेरी सपोर्ट एनर्जी को मजबूत बनाए रखने के लिए आप सभी का शुक्रिया.

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नफीसा ने आगे लिका- पीईटी/सीटी (PET/CT) स्कैन से पता चला है कि ओवेरियन/पेरिटोनियल कैंसर शरीर में थोड़ा आगे फैल गया है और लिवर की बाहरी सतह पर कैंसर की कुछ नई गांठें दिखाई दी हैं.

नफीसा की पोस्ट देख फैंस इमोशनल हो गए हैं. फैंस उन्हें जल्दी ठीक होने की दुआएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- अल्लाह आपको जल्दी ठीक करे. दूसरे यूजर ने लिखा- आप बहादुर हो. कई लोग नफीसा को स्ट्रॉन्ग रहने की दुआएं दे रहे हैं.

नफीसा अली की बात करें तो वो 69 साल की हैं. कैंसर से जूझते हुए भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है. वो 'यमला पगला दीवाना', 'ऊंचाई', 'गुजारिश' जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं.

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