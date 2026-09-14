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Ganesh Chaturthi 2026: मोदक में बटरस्कॉच, लड्डू में बादाम-कीवी, Gen-Z लगा रहे बप्पा को खास भोग

इस बार गणेश उत्सव में गणपति जी के प्रिय भोग मोदक और लड्डू में बड़ी खास तरह की रेंज नजर आ रही है. इसमें मैंगो सिगार, मथुरा पेड़ा, नारियल, गुलाब गुलकंद, थंडाई केसर, मावा और मोतीचूर जैसे स्वाद शामिल हैं. वहीं कानपुरी, काजू कतली, न्यूटेला व्हाइट चॉकलेट और लोटस बिसकॉफ जैसे फ्लेवर्स पारंपरिक मिठाई में मॉडर्न ट्विस्ट को जोड़ रहे हैं.

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Gen-Z अक्सर पारंपरिक मिठाइयों से दूरी बनाते नजर आते हैं. वहीं लोटस बिसकॉफ, न्यूटेला, किवी-बादाम और बटरस्कॉच जैसे फ्लेवर उन्हें उसी मिठाई की दुनिया में नए अंदाज से वापस ला सकते हैं. (Photo: ITG)
Gen-Z अक्सर पारंपरिक मिठाइयों से दूरी बनाते नजर आते हैं. वहीं लोटस बिसकॉफ, न्यूटेला, किवी-बादाम और बटरस्कॉच जैसे फ्लेवर उन्हें उसी मिठाई की दुनिया में नए अंदाज से वापस ला सकते हैं. (Photo: ITG)

गणेश महोत्सव शुरू हो गया है और जयपुर से लेकर मुंबई तक गणेश चतुर्थी की तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं. बप्पा की मूर्ति और सजावट के साथ उनके प्रिय भोग मोदक, लड्डू को लेकर भी खास तैयारियां देखने को मिल रही हैं. इस बार मोदक सिर्फ पारंपरिक मिठाई नहीं, बल्कि नए दौर के स्वाद के साथ बाजार में नजर आ रहा है. एक ही रेंज में इतने अलग-अलग फ्लेवर हैं कि मोदक का हर पीस पिछले पीस से बिल्कुल अलग स्वाद दे रहा है.

मोदक की इस खास रेंज में मैंगो सिगार, मथुरा पेड़ा, नारियल, गुलाब गुलकंद, थंडाई केसर, मावा और मोतीचूर जैसे स्वाद शामिल हैं. वहीं कानपुरी, काजू कतली, न्यूटेला व्हाइट चॉकलेट और लोटस बिसकॉफ जैसे फ्लेवर्स पारंपरिक मिठाई में मॉडर्न ट्विस्ट को जोड़ रहे हैं. यानी एक ही बॉक्स में देसी स्वाद से लेकर नई पीढ़ी के फेवरेट फ्लेवर तक सबकुछ मौजूद है.

लड्डू भी अब बूंदी-बेसन तक सीमित नहीं
लड्डू की दुनिया में भी इस बार काफी एक्सपेरिमेंट देखने को मिल रहा है. बाजार में जेस्ट फुल बॉल्स, पिस्ता मलहार, बादाम, बटरस्कॉच रॉशर, काजू बेमिसाल, काजू रोज फैंटसी, खजूर लड्डू और किवी-बादाम डिलाइट जैसे नाम और स्वाद इसे अलग पहचान दे रहे हैं. इसके साथ मूंग, बेसन, मोतीचूर, बीकानेरी, बनारसी, दूध और गोंद लड्डू जैसी पारंपरिक वैरायटी भी मौजूद हैं.

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एक डिब्बे में कई स्वाद का सरप्राइज
मिठाई के एक ही स्वाद से लोग बोर न हों, इसलिए अलग-अलग फ्लेवर को एक बॉक्स में शामिल करने का कॉन्सेप्ट भी खास है. एक किलो का बॉक्स लेने पर हर पीस अलग स्वाद का हो सकता है. यानी मिठाई का डिब्बा खोलते ही अगली बाइट में कौन-सा फ्लेवर मिलेगा, इसका छोटा सा सरप्राइज भी बना रहता है.

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जब बप्पा का ‘बर्थडे केक’ भी हो मोतीचूर का
गणेश चतुर्थी को बप्पा के जन्मदिन की तरह सेलिब्रेट करने के लिए मोतीचूर के लड्डू से तैयार किया गया खास लड्डू केक भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है है. बादाम, गुलाब और पिस्ता से सजा यह केक पारंपरिक मिठाई को सेलिब्रेशन के नए अंदाज से जोड़ता है.

ट्रेडिशन की मिठास, Gen Z का टेस्ट
इन फ्लेवर्स का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि ये पारंपरिक मिठाइयों को नई पीढ़ी के स्वाद से जोड़ते हैं. जहां Gen-Z अक्सर पारंपरिक मिठाइयों से दूरी बनाते नजर आते हैं. वहीं लोटस बिसकॉफ, न्यूटेला, कीवी-बादाम और बटरस्कॉच जैसे फ्लेवर उन्हें उसी मिठाई की दुनिया में नए अंदाज से वापस ला सकते हैं. यानी इस गणेश चतुर्थी पर परंपरा वही है, बस स्वाद में नया ट्विस्ट होगा.

मोदक जैसा बॉक्स, बप्पा जैसा सरप्राइज
स्वाद के साथ पैकेजिंग में भी गणेश चतुर्थी का रंग नजर आ रहा है. मोदक शेप के छोटे बॉक्स से लेकर गणपति बप्पा के आकार की पैकेजिंग तक, गिफ्टिंग को भी खास बनाने की कोशिश की गई है. वहीं अलग-अलग फ्लेवर वाले लग्जरी बॉक्स भी तैयार हैं, जिनमें मोदक और लड्डू दोनों की वैरायटी मिलती है. ऐसे में इस बार बप्पा का भोग सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि देखने और गिफ्ट करने का भी नया एक्सपीरियंस बनता नजर आ रहा है.

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