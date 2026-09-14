धड़ यहां मिला, बोरे में सिर वहां था, प्रेम विवाह से नाराज परिवार ने रची साजिश, 4 गिरफ्तार

झारखंड के धनबाद में नाबालिग लड़की की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. बलियापुर थाना क्षेत्र में डांगी पहाड़ी की तलहटी के पास मिले सिर कटे शव के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, लड़की के प्रेम विवाह से नाराजगी के चलते उसकी हत्या की साजिश रची गई थी. आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार भी बरामद किया गया है. दरअसल, 11 सितंबर 2026 को बलियापुर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि डांगी पहाड़ी की तलहटी के पास एक लड़की का सिर कटा शव पड़ा हुआ है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. जांच के दौरान वहां लड़की का धड़ बरामद हुआ, जबकि कुछ दूरी पर एक बोरे में उसका सिर मिला.

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घटना की सूचना के बाद पुलिस ने शव की पहचान कराने की कोशिश शुरू की. जांच के दौरान मृतका की पहचान गिरिडीह जिले के बेगाबाद थाना क्षेत्र के बहादुरपुर निवासी संदीप रवानी की बेटी के रूप में हुई. परिजनों के मुताबिक, लड़की 9 सितंबर से लापता थी. शव की पहचान होने के बाद मृतका के पिता ने पुलिस को लिखित आवेदन दिया. इसके आधार पर बलियापुर थाने में मामला दर्ज किया गया.

CCTV और तकनीकी साक्ष्यों से आरोपियों तक पहुंची पुलिस

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष छापेमारी टीम का गठन किया. पुलिस ने जांच के दौरान CCTV फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की मदद ली. इसके आधार पर पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जय राम रवानी, किशोर महतो, आलमनी देवी और राम प्रसाद रजवार के रूप में हुई है. सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव के मुताबिक, पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है. पुलिस अब इस मामले में हत्या के पीछे की पूरी साजिश और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है.

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पुलिस की जांच में हत्या की वजह को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस के मुताबिक, संतोष रवानी के पुत्र कुष रवानी ने मृतका से प्रेम विवाह किया था. इस विवाह को लेकर परिवार में नाराजगी थी. पुलिस का आरोप है कि इसी नाराजगी के चलते लड़की को रास्ते से हटाने की साजिश रची गई. इसके बाद योजनाबद्ध तरीके से उसकी हत्या की गई और शव को छिपाने का प्रयास किया गया. इस खुलासे के बाद पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि हत्या की साजिश में और कौन-कौन लोग शामिल थे और उनकी क्या भूमिका रही.

हथियार समेत कई सामान बरामद

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल एक बड़ा धारदार छुरा बरामद किया है. इसके अलावा मृतका की चप्पल और पूजा सामग्री भी बरामद की गई है. पुलिस का कहना है कि मामले में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. हत्या के पीछे की साजिश और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका को लेकर भी जांच आगे बढ़ाई जा रही है. इस मामले में 11 सितंबर को डांगी पहाड़ी की तलहटी के पास मिले सिर कटे शव से शुरू हुई जांच अब प्रेम विवाह से जुड़ी नाराजगी और कथित साजिश तक पहुंच गई है. पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अब बाकी संदिग्धों की तलाश जारी है.



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