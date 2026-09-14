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How To Keep Half Cut Lemon Fresh: आधा कटा नींबू फ्रिज में रख-रखकर सूख जाता है? इस 1 आसान ट्रिक से हफ्तों रहेगा रसदार

How To Keep Half Cut Lemon Fresh: आधा नींबू बच जाए तो उसे खुले में फ्रिज में रखने से कटा हिस्सा जल्दी सूख सकता है और दूसरी चीजों की महक भी आ सकती है. अगर आप भी इससे परेशान हैं, तो ये ट्रिक आपके काम आ सकती है. अगर आप एल्युमिनियम फॉयल में लपेटकर नींबू को रख दें, तो उसे सूखने से बचाया जा सकता है.

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कटे नींबू को फ्रेश रखने के लिए एल्युमिनियम फॉयल लपेटना मददगार साबित हो सकता है. (Photo: ITG)
कटे नींबू को फ्रेश रखने के लिए एल्युमिनियम फॉयल लपेटना मददगार साबित हो सकता है. (Photo: ITG)

How To Keep Half Cut Lemon Fresh: नींबू घरों में रोजाना इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन ये ऐसी चीजों में शामिल है जो अक्सर पूरी इस्तेमाल नहीं होती. चाय में कुछ बूंदें डालनी हों, सलाद पर निचोड़ना हो या किसी सब्जी का स्वाद बढ़ाना हो, काम के हिसाब से आधा नींबू ही काफी होता है. लेकिन बचा हुआ आधा नींबू अगर ऐसे ही फ्रिज में रख दिया जाए तो कुछ समय बाद उसका कटा हिस्सा सूखने लगता है और नींबू की खुशबू भी पहले जैसी नहीं रहती.

कई बार फ्रिज में रखी दूसरी चीजों की महक भी नींबू में आने लगती है. ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर आधा कटा नींबू बच जाए, तो उसे सूखने या खराब होने से बचाने का तरीका क्या है? अगर आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है. आज हम आपको आधे कटे नींबू को खराब होने से बचानी की ट्रिक बताने वाले हैं और ये बहुत ही आसान है. चलिए जानते हैं क्या है वो ट्रिक.

रोटी लपेटने वाला फॉयल आएगा काम
गली बार आधा नींबू बच जाए तो उसे खुले में रखने की बजाय एल्युमिनियम फॉयल में लपेटकर फ्रिज में रख दें. ये छोटा सा किचन हैक कटे हुए हिस्से को ढककर रखता है, जिससे नींबू जल्दी सूखने से बच सकता है. नींबू काटते ही उसका अंदर का हिस्सा हवा के सीधे कॉन्टैक्टमें आ जाता है. फ्रिज की ठंडी और घूमती हुई हवा भी कटे हुए हिस्से की नमी कम कर सकती है. ऊपर से आसपास रखे खाने की तेज खुशबू भी नींबू में आ सकती है. फॉयल की एक परत इस खुले हिस्से को काफी हद तक ढक देती है. इससे नींबू को कुछ फायदे मिल सकते हैं.

1. फ्रिज की दूसरी चीजों की महक नहीं आएगी: फ्रिज में प्याज, लहसुन, बची हुई सब्जियां और दूसरी तेज खुशबू वाली चीजें रखी रहती हैं. खुला हुआ आधा नींबू इनकी महक पकड़ सकता है. फॉयल में लपेटने से नींबू का कटा हुआ हिस्सा ढक जाता है और आसपास की महक के सीधे कॉन्टैक्ट में कम आता है. इससे उसकी नेचुरल नींबू वाली खुशबू और स्वाद सही रहता है.

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2. नींबू जल्दी सूखने से बचेगा: आधा नींबू खुला छोड़ने पर उसके अंदर की नमी धीरे-धीरे कम होने लगती है. कुछ समय बाद कटा हुआ हिस्सा सूखा और सिकुड़ा हुआ दिखाई देने लगता है. फॉयल कटे हिस्से को ढक देता है, जिससे हवा का सीधा कॉन्टैक्ट कम होता है. इससे नींबू में मौजूद नमी को जल्दी खत्म होने से रोकने में मदद मिल सकती है और वो ज्यादा समय तक रसदार रह सकता है.

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3. कटे हुए हिस्से पर हार्ड लेयर बनने से बच सकती है: कई बार फ्रिज से आधा नींबू निकालने पर उसका कटा हुआ हिस्सा सख्त हो जाता है. ऊपर की सतह सूखने के कारण ऐसा होता है. फॉयल से ढककर रखने पर कटे हिस्से को फ्रिज की सूखी हवा से कुछ हद तक सुरक्षा मिलती है. अगली बार इस्तेमाल करते समय नींबू को निचोड़ना भी आसान रहता है.

4. विटामिन C पर भी पड़ सकता है असर कम: नींबू काटते ही उसका गूदा हवा के कॉन्टैक्ट में आ जाता है. समय के साथ ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में रहने से इसमें मौजूद कुछ पोषक तत्वों, खासकर विटामिन C, में कमी आ सकती है. कटे हिस्से को ढककर रखने से हवा का कॉन्टैक्ट कुछ कम किया जा सकता है. हालांकि, इससे पोषक तत्वों में होने वाला बदलाव पूरी तरह रुकता नहीं है. इसलिए नींबू को बहुत दिनों तक रखने की बजाय जल्दी इस्तेमाल करना ही बेहतर है.

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5. नींबू की फ्रेश खुशबू और स्वाद बना रहेगा: नींबू की खासियत ही उसकी ताजा और तेज सिट्रस खुशबू है. लेकिन लंबे समय तक खुला रहने पर ये खुशबू कम हो सकती है और फ्रिज की दूसरी महक नींबू में आ सकती है. फॉयल कटे हिस्से को ढककर रखता है, जिससे नींबू की अपनी खुशबू और ताजगी को बनाए रखने में मदद मिल सकती है.

नींबू को ऐसे भी रख सकते हैं फ्रेश

एयरटाइट डिब्बे में रखें: आधे नींबू को किसी साफ एयरटाइट कंटेनर में रखें और उसका ढक्कन अच्छी तरह बंद कर दें. कोशिश करें कि कटा हुआ हिस्सा नीचे की तरफ रहे. इससे नींबू का खुला हिस्सा हवा के कॉन्टैक्ट में कम आएगा और फ्रिज की दूसरी चीजों की महक से भी बचा रहेगा.

सिलिकॉन फूड कवर का करें इस्तेमाल: अगर घर में रीयूजेबल सिलिकॉन फूड कवर है तो उसे नींबू के कटे हिस्से पर अच्छी तरह लगा सकते हैं. ये नींबू के खुले हिस्से को ढक देता है और इस्तेमाल के बाद धोकर दोबारा काम में लिया जा सकता है.

कटे हिस्से को नीचे करके रखें: ये कटे नींबू को फ्रेश रखने का सबसे आसान तरीका है और इसके लिए किसी खास सामान की जरूरत भी नहीं है. नींबू को किसी साफ प्लेट या छोटे कंटेनर में कटे हिस्से को नीचे की तरफ करके रख दें.

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