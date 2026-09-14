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'धुरंधर से भी बड़ी होगी मोहित की फिल्म', बोले राम गोपाल वर्मा, किया दाऊद इब्राहिम का जिक्र

राम गोपाल वर्मा अब सैयारा वाले मोहित सूरी के साथ मिलकर गैंगस्टर-लव स्टोरी फिल्म बनाने वाले हैं. X के जरिए उन्होंने अपनी फिल्म का प्लॉट और इसकी स्टोरी पर बात की. RGV का दावा है कि ये फिल्म धुरंधर से भी बड़ी होगी.

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मोहित सूरी संग आए राम गोपाल वर्मा (Photo: X@RGV/YRF)
मोहित सूरी संग आए राम गोपाल वर्मा (Photo: X@RGV/YRF)

रविवार के दिन फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा और मोहित सूरी ने अनाउंस किया कि वो दोनों साथ मिलकर एक फिल्म बनाएंगे. इस अनाउंसमेंट ने फैंस के बीच एक्साइटमेंट भी बढ़ाई है. मोहित की पिछली फिल्म सैयारा ब्लॉकबस्टर थी. RGV संग इस फिल्म में वो लव स्टोरी तो ला रहे हैं, लेकिन उसमें गैंगस्टर ड्रामा भी डाला जाएगा. 

राम गोपाल वर्मा अक्सर अपनी फिल्मों के बारे में सोशल मीडिया पर बात करते नजर आते हैं. अब मोहित सूरी संग अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर भी उन्होंने खुलकर कुछ लिखा है. RGV का कहना है कि ये फिल्म दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के अलग हो जाने के समय में सेटअप की गई है. इसमें मोहित सूरी वाला ट्रेडमार्क स्टाइल होगा, और ये धुरंधर जैसी मेगा-ब्लॉकबस्टर फिल्म से भी ज्यादा बड़ी होगी. 

मोहित संग फिल्म बनाने पर बोले RGV 

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X पर राम गोपाल वर्मा ने लिखा- जिस फिल्म को मैं को-प्रोड्यूस कर रहा हूं और जिसका डायरेक्शन मोहित सूरी कर रहे हैं, उसे लेकर मैं कहना चाहता हूं कि हां, इस फिल्म की स्क्रिप्ट मैंने लिखी है, लेकिन मोहित ने इसे एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया है. 

'फिल्म की कहानी उस दौर पर आधारित है, जब दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के बीच बंटवारा हुआ था. कहानी सौत्या नाम के एक शख्स के इर्द-गिर्द घूमती है और ये भी दिखाती है कि आगे की घटनाओं में भारतीय खुफिया एजेंसियां किस तरह शामिल हुईं. इसके बाद की घटनाएं 1993 के सिलसिलेवार बम धमाकों के बाद हुए कुछ अहम घटनाक्रमों से भी जुड़ती हैं.'

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राम गोपाल वर्मा आगे बताते हैं कि इस तरह के प्लॉट वाली कहानी को बनाने के लिए के लिए मोहित ने अपनी खास शैली को इसमें शामिल किया है. फिल्म में दिल से जुड़े किरदार, शानदार इमोशनल म्यूजिक और पहले कभी ना देखे गए बेहद रियलिस्टिक एक्शन का जबरदस्त मेल देखने को मिलेगा.

धुरंधर से कैसे बड़ी होगी इनकी फिल्म?

वो आगे लिखते हैं- मैं हमारी फिल्म की तुलना उनसे नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक उदाहरण के तौर पर मैं हमेशा सोचता था कि अगर फ्रांसिस फोर्ड कोपोला ने JAWS जैसी कल्ट फिल्म डायरेक्ट की होती या स्टीवन स्पीलबर्ग ने द गॉडफादर बनाई होती, तो वो कैसी होती. यहां दोनों के बीच का अंतर ही खास बात होता, लेकिन दोनों में किरदारों को गहराई से समझने की खूबी एक जैसी है. मैंने जो कहानी लिखी थी, उसे लेकर मोहित का विजन देखने के बाद मुझे विश्वास है कि उनकी ये फिल्म धुरंधर से भी कहीं बड़े स्तर की होगी और दिल से सत्या से भी ज्यादा जुड़ी हुई होगी. 

फिलहाल मोहित सूरी और राम गोपाल वर्मा की फिल्म कौन प्रोड्यूस कर रहा है, और इसमें क्या कास्ट नजर आएगी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है. बताया जा रहा है कि मोहित पहले अपनी एक फिल्म सैयारा वाले अहान पांडे और अनीत पड्डा के साथ बनाकर खत्म करेंगे, फिर राम गोपाल वर्मा की पिक्चर पर काम शुरू करेंगे. 

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