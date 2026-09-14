पूरा घर एक तरह के सीमेंट से नहीं बनता? फिर भी गलती करते हैं लोग

कई लोग घर बनाने में एक ही तरह के सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं. जानकारी के अभाव में गांव- कस्बों के ठेकेदार भी इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं. यह सही प्रैक्टिस नहीं है. घर के अलग- अलग हिस्सों को बाने में अलग- अलग तरह के सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में समझते हैं कि आखिर कौन- कौन से सीमेंट होते हैं और इनका इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन में कहां- कहां होता है?

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घर बनाने और निर्माण कार्यों में मुख्य रूप से ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यानी OPC, पोर्टलैंड पॉज़ोलाना सीमेंट PPC और पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट PSC का इस्तेमाल किया जाता है. कई बार इन सीमेंट की क्वालिटी को जाने बगैर इनका कंस्ट्रक्शन में एक ही तरह से इस्तेमाल कर दिया जाता है. जबकि, हर तरह के सीमेंट की अपनी खूबी है और इनका इस्तेमाल भी अलग- अलग तरह के निर्माण कार्य के लिए किया जाता है.

ओपीसी सबसे आम सीमेंट है. यह तेजी से सेट होता है और काफी मजबूती देता है. यह तीन मुख्य रूप से ग्रेड में आता है. इसमें 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड होते हैं. 33 ग्रेड का इस्तेमाल नॉर्मल चिनाई और प्लास्टर जैसे कम मजबूती वाले कार्यों में होता है. 43 ग्रेड भी नॉर्मल घर बनाने में प्लास्टर और फर्श के लिए इस्तेमाल होता है. वहीं 53 ग्रेड हाई स्ट्रेंथ वाली सीमेंट होती है.

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दूसरा होता है पीपीसी. इसमें फ्लाई ऐश होती है. यह समय के साथ अधिक टिकाऊपन और चिकनी फिनिश देता है. इसमें दरारें कम आती हैं. वहीं तीसरा होता है पीएससी. यह नमी और केमिकल से बचाता है. इसका इस्तेमाल जमीन के अंदर या पानी के पास वाले कंस्ट्रक्शन में होता है.

घर बनाने में कहां किस सीमेंट का इस्तेमाल होता है?

अलग- अलग सीमेंट की क्वालिटी और ताकत जान लेने के बाद यह तय करना आसान हो जाता है कि किस काम में कौन सी सीमेंट इस्तेमाल की जाएगी. अक्सर नींव यानी घर के फाउंडेशन और प्लिंथ के लिए ओपीसी 53 ग्रेड या पीएससी का इस्तेमाल होता है. क्योंकि इन स्ट्रक्चर को काफी मजबूत बनाना होता है. इन पर ही पूरे घर का भार होता है.

इसी तरह कॉलम यानी पिलर और बीम बनाने में भी ओपीसी 53 ग्रेड का इस्तेमाल होता है. वहीं छत ढलाई में अच्छी क्वालिटी का पीपीसी या ओपीसी 43 ग्रेड का इस्तेमाल किया जाता है. सीढ़ी बनाने में भी ओपीसी 43 या 53 ग्रेड का इस्तेमाल होता है.

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दीवारों की चिनाई में पीपीसी या ओपीसी 33 ग्रेड सीमेंट इस्तेमाल होता है. दीवारें लोड बियरिंग नहीं होती है. यहां चिकनी फिनिश, कम सिकुड़न और काम करने में आसानी होनी चाहिए. इस तरह हर घर बनाने में हर तरह के स्ट्रक्चर में एक ही सीमेंट इस्तेमाल नहीं किया जाता है. अलग- अलग निर्माण के लिए अलग- अलग सीमेंट का इस्तेमाल होता है.

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