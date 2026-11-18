दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन ने आखिरकार सोशल मीडिया पर अपनी रहस्यमयी 'बच गए' पोस्ट के पीछे का कारण बता दिया है. एक्टर को लेकर सुरक्षा खतरों की खबरों के बीच, इस पोस्ट ने कई तरह के कयासों को जन्म दे दिया था. लोगों की एक्सा को खत्म करते हुए, बिग बी ने अपने लोकप्रिय क्विज़ शो 'कौन बनेगा करोड़पति' (KBC) के 18वें सीजन के सेट से एक बेहद मजेदार किस्सा शेयर किया.

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बुधवार, 18 नवंबर को अपने आधिकारिक X (पहले ट्विटर) हैंडल पर अमिताभ ने बताया कि उन्होंने वह पोस्ट क्यों की थी. हिंदी में इस किस्से को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'T 5850 - KBC की शूटिंग के दौरान पैंट की बेल्ट टूट गई, तो जल्दी से नाड़ा बांध लिया - 'बच गए'.'

T 5847 - बच गए — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 14, 2026

उनकी इस सफाई से साफ हो गया कि उनकी पिछली पोस्ट का सुरक्षा खतरों से कोई लेना-देना नहीं था, जैसा कि कई लोग सोच रहे थे. इसके बजाय, यह KBC की शूटिंग के दौरान हुए एक 'वॉर्डरोब मालफंक्शन' (कपड़ों से जुड़ी समस्या) का एक मजाकिया जिक्र था. शूटिंग के समय उनकी पैंट की बेल्ट टूट गई थी, और स्थिति को संभालने के लिए उन्हें जल्दी से नाड़ा बांधना पड़ा.

इसके अलावा, हाल के हफ्तों में मुंबई प्रशासन को मिले कई बम की धमकियों वाले ईमेल में भी उनके जुहू स्थित घर का जिक्र आया है. 23 अक्टूबर को मिले एक धमकी भरे ईमेल में अन्य जगहों के साथ-साथ 'जलसा' का भी नाम था. वहीं, 6 नवंबर को मिले एक अन्य ईमेल में अभिनेता के घर के अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट और महालक्ष्मी रेसकोर्स का भी जिक्र था.



T 5850 - KBC शूट पे pant की belt टूट गई, जल्दी से नाड़ा बाँध लिया - 'बच गए ' — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 18, 2026

नेटिजन्स के रिएक्शन

अमिताभ की इस सफाई पर नेटिजन्स ने भी मजेदार रिएक्शन दिया. एक यूजर ने मजाक में पूछा, 'सर, इतनी सस्ती बेल्ट क्यों पहनी थी?' वहीं, एक अन्य यूजर ने उनकी बात पर यकीन न करते हुए लिखा, 'मुझे आप पर विश्वास नहीं है, मुझे पता है कि आप मजाक कर रहे हैं.' वहीं एक यूजर ने तो बिग बॉस ने लव गिल और स्काउट के नाड़ा वाली कंट्रोवर्सी से इस पोस्ट की तुलना कर दी.

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@SrBachchan Biggboss में भी नाड़ा की बात इधर भी वही 😂🤣 — Mahishasur 🐂 (@xsame3rx) November 18, 2026

हाल के हफ्तों में अमिताभ बच्चन के घर 'जलसा' को कई बार बम से उड़ाने की धमकी मिली है. बता दें कि इस महीने की शुरुआत में, अमिताभ की 'बच गए' वाली पोस्ट ने तब सबका ध्यान खींचा था, जब उनके मुंबई स्थित घर 'जलसा' के बाहर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी एक कथित गोलीबारी की साजिश की खबरें सामने आई थीं.

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