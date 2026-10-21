फ्लाइट में सीट बदलने से मना किया तो 3 घंटे रोई महिला, VIDEO ने छेड़ी बहस

फ्लाइट में सफर के दौरान सीट बदलने को लेकर अक्सर यात्रियों के बीच बहस होती रहती है. लेकिन अमेरिका से सामने आई एक घटना ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है. एक महिला ने दावा किया कि 10 घंटे की फ्लाइट में एक यात्री ने उसके साथ सीट बदलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वह करीब 3 घंटे तक रोती रही. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

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रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला एक ट्रैवल ब्लॉगर से जुड़ा है, जिसने फ्लाइट में अपनी सीट बदलने से इनकार कर दिया था. महिला चाहती थी कि वह अपनी सीट उसके साथ बदल ले, लेकिन ब्लॉगर ने ऐसा करने से मना कर दिया. इसके बाद महिला काफी देर तक रोती रही.

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स दो हिस्सों में बंट गए. कुछ लोगों ने महिला के प्रति सहानुभूति जताई, जबकि कई यूजर्स ने कहा कि अगर किसी यात्री ने अपनी सीट के लिए भुगतान किया है तो उसे सीट बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता.

इस घटना ने एक पुराने लेकिन लगातार चलने वाले सवाल को फिर चर्चा में ला दिया है- क्या किसी यात्री से अपनी सीट बदलने की उम्मीद करना सही है? खासकर तब, जब सामने वाला यात्री इसके लिए तैयार न हो.

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सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का कहना है कि सीट बदलने का अनुरोध करना गलत नहीं है, लेकिन सामने वाले के मना करने के बाद उसकी पसंद का सम्मान किया जाना चाहिए. वहीं कुछ लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर महिला कथित तौर पर इतनी देर तक क्यों रोती रही.

यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब सोशल मीडिया पर फ्लाइट सीट को लेकर होने वाली बहसें अक्सर वायरल होती रहती हैं. खिड़की वाली सीट, परिवार के साथ बैठने और सीट बदलने की मांग जैसे मुद्दों पर यात्रियों के अनुभव अक्सर चर्चा में आ जाते हैं.

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