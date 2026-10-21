scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

फ्लाइट में सीट बदलने से मना किया तो 3 घंटे रोई महिला, VIDEO ने छेड़ी बहस

फ्लाइट में सीट बदलने को लेकर अमेरिका से सामने आया एक मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, 10 घंटे की फ्लाइट में एक महिला ने दूसरे यात्री से सीट बदलने की मांग की, लेकिन उसने इनकार कर दिया.

Advertisement
X
ब्लॉगर ने ऐसा करने से मना कर दिया. (Photos: @tomiko.harvey/Instagram)
ब्लॉगर ने ऐसा करने से मना कर दिया. (Photos: @tomiko.harvey/Instagram)

फ्लाइट में सफर के दौरान सीट बदलने को लेकर अक्सर यात्रियों के बीच बहस होती रहती है. लेकिन अमेरिका से सामने आई एक घटना ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है. एक महिला ने दावा किया कि 10 घंटे की फ्लाइट में एक यात्री ने उसके साथ सीट बदलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वह करीब 3 घंटे तक रोती रही. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला एक ट्रैवल ब्लॉगर से जुड़ा है, जिसने फ्लाइट में अपनी सीट बदलने से इनकार कर दिया था. महिला चाहती थी कि वह अपनी सीट उसके साथ बदल ले, लेकिन ब्लॉगर ने ऐसा करने से मना कर दिया. इसके बाद महिला काफी देर तक रोती रही.

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स दो हिस्सों में बंट गए. कुछ लोगों ने महिला के प्रति सहानुभूति जताई, जबकि कई यूजर्स ने कहा कि अगर किसी यात्री ने अपनी सीट के लिए भुगतान किया है तो उसे सीट बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tomiko Harvey | Richmond, VA | GenX influencer (@tomiko.harvey)

सम्बंधित ख़बरें

क्या आप इस चैलेंज को पूरा कर पाएंगे? ( Photo: Pinterest)
तस्वीर में छिपी हैं 3 गलतियां, 10 सेकंड में खोज लीं तो मान जाएंगे आपकी नजर!
Ravan Dahan Viral Video, Ravan Viral Video
कहीं रावण ने किया ‘पलटवार’, कहीं दहन से पहले ही धुआं-धुआं, Video
plastic viral Video
आपने देखा है प्लास्टिक से पत्तागोभी बनाने वाला वीडियो? वो गोभी नहीं, कुछ और है
Victoria's Secret Fantasy Bra, Fantasy Bra history
क्या है ₹460 करोड़ की ब्रा की कहानी, जिसे पहनकर काइली छा गईं!
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. ( Photo: X/ @@Xiaoniu6161)
हवा में झूल रही थी 3 साल की बच्ची, पड़ोसियों ने स्टूल लगाकर बचाई जान

इस घटना ने एक पुराने लेकिन लगातार चलने वाले सवाल को फिर चर्चा में ला दिया है- क्या किसी यात्री से अपनी सीट बदलने की उम्मीद करना सही है? खासकर तब, जब सामने वाला यात्री इसके लिए तैयार न हो.

Advertisement

सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का कहना है कि सीट बदलने का अनुरोध करना गलत नहीं है, लेकिन सामने वाले के मना करने के बाद उसकी पसंद का सम्मान किया जाना चाहिए. वहीं कुछ लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर महिला कथित तौर पर इतनी देर तक क्यों रोती रही.

यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब सोशल मीडिया पर फ्लाइट सीट को लेकर होने वाली बहसें अक्सर वायरल होती रहती हैं. खिड़की वाली सीट, परिवार के साथ बैठने और सीट बदलने की मांग जैसे मुद्दों पर यात्रियों के अनुभव अक्सर चर्चा में आ जाते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    200 असलहे और 151 तलवारें... राजा भैया के बाद BJP विधायक बृजभूषण राजपूत की शस्त्र पूजा, VIDEO VIRAL |
    रामायण के 'रावण तांडव' में 'चंद्रहास' पर टिकी नजरें, लोग बोले- थिएटर हिला देगा |
    अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो का भारत दौरा, देखें US Top-10 |
    अचानक पुतिन से मिलने पहुंचे ट्रंप के दूत, डीजल संकट या चुनाव की मजबूरी? |
    एक कॉल और मनचलों पर पुलिस का एक्शन! कैसे काम करती है UP की 1090 हेल्पलाइन? |
    न बंदर, ना लीमर... 90 साल बाद फिर मिला ये दुर्लभ प्राइमेट, काटने से हो सकती है गंभीर एलर्जी |
    कौन होते हैं स्टेशन मास्टर? क्या है इनका काम, मिलती है इतनी सैलरी  |
    जब देश से बाहर बनी भारत की सरकार, कई देशों ने दी थी मान्यता |
    IND vs NZ: सुनील गावस्कर ने टीम इंडिया को किया अलर्ट, बताया कौन सा फैक्टर तय करेगा सीरीज का नतीजा |
    'रामजन्मभूमि पर प्रभु का किरदार निभाना सौभाग्य...' अयोध्या की रामलीला में राम बने राजनाथ पांडेय हुए भावुक
    Advertisement