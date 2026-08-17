दुकान खोलते वक्त शटर पर चाबी क्यों चलाते हैं दुकानदार? लोगों ने बताए कारण

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसपर बड़ी संख्या में लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. लगातार आ रहे कमेंट्स की वजह से वीडियो की काफी चर्चा हो रही है और कमेंट्स में लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं. दरअसल, ये वीडियो एक दुकानदार का है, जिसमें वो दुकान खोलने से पहले शटर पर चाबी चलाता नजर आ रहा है. वीडियो पोस्ट करने वाले अकाउंट की ओर से पूछा गया है कि आखिर दुकानदार की ओर से चाबी से आवाज करने के पीछे की क्या वजह है. इसके बाद से लगातार लोग अपनी राय दे रहे हैं और ऐसा करने के पीछे की वजह बता रहे हैं.

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इस वीडियो में दिख रहा है कि एक दुकानदार अपनी दुकान खोलने से पहले चाबी से शटर पर आवाज कर रहा है. इसके लिए शटर को बजाया नहीं जा रहा है जबकि दुकानदार चाबी शटर पर चला रहा है. इस वीडियो को लेकर पूछा जा रहा है कि आखिर दुकानदार शटर खोलने से पहले ऐसा क्यों करते हैं. इस पर लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं और बता रहे हैं कि ऐसा करने के पीछे क्या मान्यता है?

वीडियो पर 6.5 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं और कई लोगों ने कमेंट किया है. abhiaims123 नाम के यूजर की ओर से शेयर किए गए वीडियो में एक यूजर ने बताया कि ऐसा अपने व्यापार को जगाने के लिए किया जाता है. जब भी दुकान खोलते हैं तो धंधे को आवाज करके जगाया जाता है. वहीं, एक यूजर ने लिखा है कि ऐसा इसलिए किया जाता है कि इससे कोई शटर में जीव-जंतु हो तो वहां अलग हो जाए. ऐसा ही की यूजर ने लिखा है, इससे शटर में छिपी छिपकली या कोई जीव होता है तो साइड हो जाता है.

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वहीं, कुछ यूजर्स ने कहा है कि कुछ लोग ऐसा दुकान बंद करके बाद ऐसा करते हैं. इनके अलावा एक यूजर ने लिखा है ऐसा करने से जितना भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, वह भाग जाती है इसलिए ऐसा किया जाता है. साथ ही कुछ लोग कमेंट्स में मजाक भी कर रहे हैं और मजे ले रहे हैं.

वीडियो वायरल होने के बाद अब वीडियो अपलोड करने वाले यूजर ने एक और वीडियो शेयर किया है, जिसमें बताया है कि वो दुकान अच्छी चले, इसलिए ऐसा करते हैं. साथ ही वो बता रहे हैं कि व्यापार अच्छा करने के लिए वो ऐसा करते हैं. बता दें कि ये दावे इंस्टाग्राम यूजर की ओर से किए गए हैं, जो उनकी मान्यताओं के अनुसार है.

(ये खबर वायरल वीडियो और उस पर यूजर्स की ओर से किए गए कमेंट्स के आधार पर बनाई गई है.)



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