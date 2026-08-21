Chandra Grahan 2026: 28 अगस्त को लगेगा चंद्र ग्रहण, 6 राशियां अभी से हो जाएं सावधान

Chandra Grahan 2026: 28 अगस्त 2026 को साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है. यह ग्रहण खास इसलिए भी है क्योंकि यह सावन पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन पड़ेगा. खगोलीय गणना के अनुसार यह एक गहरा आंशिक चंद्र ग्रहण होगा. हालांकि भारत में दिन के समय होने के कारण यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, ग्रहण का प्रभाव सभी राशियों पर अलग-अलग तरह से पड़ सकता है और कुछ राशियों को इस दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

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कब लगेगा चंद्र ग्रहण?

28 अगस्त को चंद्र ग्रहण भारतीय समयानुसार सुबह करीब 6 बजकर 54 मिनट से शुरू होकर दोपहर 12 बजकर 32 मिनट तक रहेगा. ग्रहण का मुख्य आंशिक चरण सुबह 8 बजकर 04 मिनट से 11 बजकर 22 मिनट तक रहेगा, जबकि इसका चरम सुबह 9 बजकर 43 मिनट पर होगा. भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उस समय चंद्रमा क्षितिज के नीचे रहेगा. इसी वजह से भारत में सूतक काल लागू होने को लेकर सामान्यतः मान्यता नहीं है.

ज्योतिषीय गणना में यह ग्रहण कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र से जुड़ा माना जा रहा है. ग्रहण के दौरान चंद्रमा और राहु का संबंध बनने की वजह से मन, भावनाओं, निर्णय क्षमता और मानसिक स्थिति से जुड़े विषयों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है. हालांकि ये ज्योतिषीय मान्यताएं हैं, इन्हें वैज्ञानिक भविष्यवाणी नहीं माना जाना चाहिए.

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मेष राशि

मेष राशि के जातकों को इस दौरान मानसिक तनाव और बेचैनी का सामना करना पड़ सकता है. छोटी-छोटी बातों को लेकर चिंता बढ़ सकती है. काम में अचानक रुकावट आने से आत्मविश्वास प्रभावित हो सकता है. प्रेम संबंधों और संतान से जुड़े मामलों में भी धैर्य रखना बेहतर रहेगा. जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी रहेगी. आय के मुकाबले खर्च बढ़ने की स्थिति बन सकती है. अचानक सामने आए खर्च बजट बिगाड़ सकते हैं. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें .

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों को धन और रिश्तों के मामले में सतर्क रहना चाहिए. दांपत्य जीवन में छोटी बातों को लेकर तनाव बढ़ सकता है. जीवनसाथी के स्वास्थ्य और अपनी दिनचर्या पर ध्यान दें. इस अवधि में बिना पूरी जानकारी के निवेश करना नुकसानदेह हो सकता है. किसी को बड़ी रकम उधार देने से भी बचें.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए ग्रहण की अवधि में नए काम की शुरुआत को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. कार्यस्थल पर परिस्थितियां अपेक्षा के अनुसार न रहने से तनाव हो सकता है. किसी करीबी व्यक्ति से मतभेद की स्थिति भी बन सकती है. अचानक निर्णय लेने के बजाय परिस्थितियों को समझकर आगे बढ़ें.

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धनु राशि

धनु राशि के लोगों के लिए आर्थिक और सामाजिक मोर्चे पर उतार-चढ़ाव रह सकता है. व्यापार करने वालों को किसी भी सौदे में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. आपकी किसी बात का गलत अर्थ निकाला जा सकता है, इसलिए सार्वजनिक या पेशेवर बातचीत में संयम रखें. प्रेम संबंधों में भी गलतफहमी पैदा हो सकती है. यात्रा की योजना बनाते समय अतिरिक्त सावधानी रखें.

कुंभ राशि

कुंभ राशि पर इस ग्रहण का प्रभाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ज्योतिषीय गणना के अनुसार ग्रहण इसी राशि से जुड़ा है. इस दौरान वैवाहिक जीवन, संतान और आर्थिक मामलों में तनाव की स्थिति बन सकती है. कार्यक्षेत्र में मेहनत के बावजूद अपेक्षित परिणाम न मिलने से निराशा हो सकती है. अनजान व्यक्ति के साथ पैसों का लेन-देन करने से बचें.

क्या करें और किससे बचें?

ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए खगोलीय दृष्टि से इसे लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है. धार्मिक मान्यताओं का पालन करने वाले लोग अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार पूजा-पाठ या अन्य नियमों का पालन कर सकते हैं. ज्योतिषीय दृष्टि से इस अवधि में संयम रखना, बिना सोचे आर्थिक फैसले न लेना और विवादों से दूर रहना बेहतर माना जाता है.

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