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How to Make jaggery at Home: चाय-खीर का स्वाद बढ़ाएगा घर का बना गुड़, जानें बनाने का सही तरीका

सीमित मात्रा में गुड़ सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है और यह चीनी का हेल्दी ऑप्शन भी है. आज हम आपको घर पर शुद्ध गुड़ बनाना बताएंगे, जिसे आप बेहद आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं.

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घर पर इस आसान तरीके से बनाएं शुद्ध गुड़ (Photo-ITG)
घर पर इस आसान तरीके से बनाएं शुद्ध गुड़ (Photo-ITG)

How to Make jaggery at Home: गुड़ का इस्तेमाल भारतीय रसोई में सदियों से किया जाता रहा है. चाय से लेकर खीर, हलवा और कई पारंपरिक मिठाइयों तक, यह स्वाद और मिठास दोनों बढ़ाता है. हालांकि, बाजार में मिलने वाला हर गुड़ शुद्ध हो, यह जरूरी नहीं है. ऐसे में अगर आप बिना मिलावट वाला गुड़ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो थोड़ी सी मेहनत करके इसे घर पर भी आसानी से बना सकते हैं. घर पर गुड़ बनाने के लिए आपको ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसके लिए आपको बस ताजा गन्ने का रस चाहिए. अगर आपको आसानी से गन्ने का ताजा रस मिल जाता है तो कुछ आसान स्टेप्स की मदद से घर पर शुद्ध गुड़ तैयार किया जा सकता है. आइए जानते हैं घर पर गुड़ बनाने का आसान तरीका.

इंग्रेडिएंट्स (ingredients)

ताजा गन्ने का रस
थोड़ा सा घी

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घर पर गुड़ बनाएं कैसे?

  1. सबसे पहले ताजे गन्ने के रस को साफ कपड़े या बारीक छलनी की मदद से अच्छी तरह छान लें. इससे रस में मौजूद मिट्टी, घास या दूसरी गंदगी निकल जाएगी.
  2. अब छाने हुए रस को मोटे तले वाले बर्तन में डालकर धीमी आंच पर पकाएं. रस गर्म होने पर इसके ऊपर झाग बनने लगेगा. इस झाग में अशुद्धियां हो सकती हैं, इसलिए इसे चम्मच की मदद से निकालते रहें.
  3. रस को धीमी आंच पर पकाते रहें और बीच-बीच में चलाते रहें. धीरे-धीरे रस गाढ़ा होने लगेगा और इसका रंग भी सुनहरा-भूरा हो जाएगा. जब मिश्रण गुड़ जैसी गाढ़ी कंसिस्टेंसी का हो जाए, तो गैस बंद कर दें.
  4. अब किसी प्लेट, ट्रे या सांचे पर थोड़ा घी लगाएं और इसमें तैयार मिश्रण डाल दें. इसे कुछ देर ठंडा होने दें. ठंडा होने के बाद गुड़ जम जाएगा. अब इसे अपनी पसंद के आकार में काट सकते हैं.

घर के गुड़ को कैसे इस्तेमाल करें?
घर पर तैयार इस गुड़ का इस्तेमाल चाय, खीर, हलवा, पराठे और दूसरी मिठाइयों में किया जा सकता है. इसका स्वाद और खुशबू भी अच्छी होती है. हालांकि, गुड़ चीनी का ही एक मीठा ऑप्शन है, इसलिए इसे भी सीमित मात्रा में खाना बेहतर है.

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