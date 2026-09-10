How to Make jaggery at Home: चाय-खीर का स्वाद बढ़ाएगा घर का बना गुड़, जानें बनाने का सही तरीका

How to Make jaggery at Home: गुड़ का इस्तेमाल भारतीय रसोई में सदियों से किया जाता रहा है. चाय से लेकर खीर, हलवा और कई पारंपरिक मिठाइयों तक, यह स्वाद और मिठास दोनों बढ़ाता है. हालांकि, बाजार में मिलने वाला हर गुड़ शुद्ध हो, यह जरूरी नहीं है. ऐसे में अगर आप बिना मिलावट वाला गुड़ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो थोड़ी सी मेहनत करके इसे घर पर भी आसानी से बना सकते हैं. घर पर गुड़ बनाने के लिए आपको ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसके लिए आपको बस ताजा गन्ने का रस चाहिए. अगर आपको आसानी से गन्ने का ताजा रस मिल जाता है तो कुछ आसान स्टेप्स की मदद से घर पर शुद्ध गुड़ तैयार किया जा सकता है. आइए जानते हैं घर पर गुड़ बनाने का आसान तरीका.
इंग्रेडिएंट्स (ingredients)
ताजा गन्ने का रस
थोड़ा सा घी
घर के गुड़ को कैसे इस्तेमाल करें?
घर पर तैयार इस गुड़ का इस्तेमाल चाय, खीर, हलवा, पराठे और दूसरी मिठाइयों में किया जा सकता है. इसका स्वाद और खुशबू भी अच्छी होती है. हालांकि, गुड़ चीनी का ही एक मीठा ऑप्शन है, इसलिए इसे भी सीमित मात्रा में खाना बेहतर है.