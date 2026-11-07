20 साल तक नहीं कटवाई दाढ़ी, 54 साल के शख्स ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 5 फीट से भी ज्यादा लंबे बाल

अक्सर लोग अपने लुक को बेहतर बनाने के लिए दाढ़ी छोटी रखते हैं या समय-समय पर उसे कटवाते रहते हैं. लेकिन अमेरिका के एक शख्स ने पिछले 20 साल से अपनी दाढ़ी नहीं कटवाई. इसका नतीजा यह हुआ कि उनकी दाढ़ी इतनी लंबी हो गई कि उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया. इस शख्स का नाम मैथ्यू हे (Matthew Hey) है. वह अमेरिका के कंसास के बाल्डविन सिटी में रहते हैं और उनकी उम्र 54 साल है. उनकी दाढ़ी की लंबाई 5 फीट 3 इंच यानी करीब 1.60 मीटर मापी गई है.

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इस उपलब्धि के साथ उन्होंने एक जीवित पुरुष के चेहरे पर सबसे लंबे प्राकृतिक दाढ़ी के गुच्छे (Natural Beard Locks) का रिकॉर्ड बनाया है. खास बात यह है कि मैथ्यू ने यह रिकॉर्ड बनाने के लिए कोई खास तैयारी नहीं की थी. करीब दो दशक पहले उन्होंने बस अपनी दाढ़ी काटना बंद कर दिया था. धीरे-धीरे यही दाढ़ी दुनिया में उनकी पहचान बन गई.

बच्चों की एक बात से शुरू हुआ दाढ़ी बढ़ाने का सफर

मैथ्यू हे हमेशा से छोटी दाढ़ी रखते थे. करीब 20 साल पहले कुछ बच्चों ने उनसे उनकी दाढ़ी की चोटी बनाने के लिए कहा. बच्चों की बात मानकर उन्होंने अपनी दाढ़ी की चोटी बना ली. उन्हें यह स्टाइल पसंद आया और उन्होंने दाढ़ी को काटना बंद कर दिया. धीरे-धीरे उनकी दाढ़ी के बाल आपस में जुड़कर एक मोटे गुच्छे जैसे बन गए. इसे अंग्रेजी में Beard Lock कहा जाता है. इसके बाद उनकी दाढ़ी लगातार बढ़ती रही. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक, उनकी दाढ़ी हर साल करीब 3 से 4 इंच बढ़ती रही. समय के साथ यह इतनी लंबी हो गई कि मैथ्यू इसे अपनी कमर के चारों ओर बेल्ट की तरह लपेट सकते हैं. अब जब इसे खुला छोड़ते हैं तो यह जमीन तक पहुंच जाती है.

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पुराने रिकॉर्ड से करीब 2 फीट ज्यादा लंबी है दाढ़ी

मैथ्यू हे की दाढ़ी की लंबाई 5 फीट 3 इंच दर्ज की गई है. इससे पहले यह रिकॉर्ड अमेरिका के ही रूडोल्फ मार्टिनो के नाम था. उनकी दाढ़ी के प्राकृतिक गुच्छे की लंबाई 3 फीट 6 इंच यानी करीब 1.06 मीटर थी. इस तरह मैथ्यू ने पुराने रिकॉर्ड को करीब 1 फीट 9 इंच से पीछे छोड़ दिया. हालांकि, यहां यह समझना जरूरी है कि मैथ्यू का रिकॉर्ड दुनिया की सबसे लंबी पूरी दाढ़ी का नहीं है. यह रिकॉर्ड खास तौर पर प्राकृतिक रूप से बने दाढ़ी के गुच्छे की लंबाई से जुड़ा है. जीवित पुरुष की सबसे लंबी पूरी दाढ़ी का रिकॉर्ड कनाडा के सरवन सिंह के नाम है. उनकी दाढ़ी की लंबाई 8 फीट 3 इंच यानी करीब 2.54 मीटर दर्ज की गई थी.

इतनी लंबी दाढ़ी को संभालते कैसे हैं मैथ्यू?

मैथ्यू की दाढ़ी अब इतनी लंबी हो चुकी है कि उसे खुला रखना उनके लिए आसान नहीं है. अगर वह इसे खुला छोड़ दें तो दाढ़ी जमीन को छूने लगती है. इसलिए रोजमर्रा के काम करते समय वह इसे कई बार मोड़कर बांध लेते हैं. हैरानी की बात यह है कि इतनी लंबी दाढ़ी की देखभाल के लिए वह कोई महंगे प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते. उनका रूटीन काफी सामान्य है. वह दाढ़ी को साफ रखने के लिए शैंपू और कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा वह इसे बिल्कुल नहीं कटवाते.

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मैथ्यू का अभी भी दाढ़ी कटवाने का कोई इरादा नहीं है. हालांकि, उन्होंने मजाक में यह भी कहा कि कभी ऐसी स्थिति आ गई तो उन्हें इसे कटवाना पड़ सकता है. उन्होंने यह तक सोचा कि दुनिया की रिकॉर्ड बनाने वाली दाढ़ी का बीमा कराया जा सकता है या नहीं.

कहते हैं- मेरी पहचान सिर्फ दाढ़ी से नहीं है

इतनी लंबी दाढ़ी की वजह से मैथ्यू जहां भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं. कई लोग उनसे पूछते हैं कि क्या उनकी दाढ़ी सच में इतनी लंबी है. कुछ लोग उनकी तारीफ भी करते हैं, तो कुछ उनके लुक को देखकर अजीब प्रतिक्रिया देते हैं. लेकिन मैथ्यू का कहना है कि उनकी पहचान सिर्फ उनकी दाढ़ी से नहीं है. उन्हें कारों और कंप्यूटर का शौक है. इसके अलावा वह वेट लिफ्टिंग करते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं और अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद करते हैं. उनका मानना है कि उनके दोस्त उन्हें दाढ़ी से ज्यादा उनके शौक और स्वभाव के लिए जानते हैं.

लोगों को दी अलग दिखने वालों का सम्मान करने की सलाह

मैथ्यू का कहना है कि किसी इंसान को उसके बाहरी रूप के आधार पर नहीं आंकना चाहिए. हर किसी की पसंद और खुद को पेश करने का तरीका अलग हो सकता है. इसलिए लोगों को एक-दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार रखना चाहिए. उनके मुताबिक, लोगों को अपनी सोच में खुलापन रखना चाहिए और किसी के अलग दिखने पर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए.

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उनका यह रिकॉर्ड नवंबर में चलने वाले 'नो शेव नवंबर' (No-Shave November) के दौरान भी चर्चा में आया है. इस दौरान लोग पूरे महीने दाढ़ी या मूंछ नहीं कटवाते और चेहरे के बालों को प्राकृतिक रूप से बढ़ने देते हैं. मैथ्यू की कहानी बताती है कि कभी-कभी एक छोटी सी पसंद भी लंबे समय बाद बड़ी उपलब्धि बन सकती है. करीब 20 साल पहले बच्चों के कहने पर बनाई गई दाढ़ी की चोटी आज उनके लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की वजह बन गई है.

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