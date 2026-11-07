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दिवाली से पहले मान सरकार का Gift, इन कर्मचारियों का DA 40% बढ़ाया

दिवाली से पहले पंजाब की भगवंत मान सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने 6,507 कंप्यूटर शिक्षकों का महंगाई भत्ता (DA) 40 फीसदी बढ़ाकर 181% से 221% कर दिया है. इसके अलावा समग्र शिक्षा के तहत काम करने वाले 1,007 गैर-शिक्षण कर्मचारियों को भी वेतन संबंधी लाभ देने का फैसला किया गया है.

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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान. (File Photo: ITG)
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान. (File Photo: ITG)

पंजाब की भगवंत मान सरकार ने दिवाली के पावन पर्व पर राज्य के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने 6507 कंप्यूटर शिक्षकों (PICTES) के महंगाई भत्ते (DA) में 40 फीसदी की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है. इस फैसले के बाद इन कर्मचारियों का DA 181 फीसदी से बढ़कर 221 फीसदी हो जाएगा. सरकार के इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलने वाला है.

पंजाब सरकार की ओर से की गई इस घोषणा को कर्मचारियों के लिए दिवाली से पहले बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि उनकी सरकार कर्मचारियों के कल्याण और उनके सुरक्षित भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है.

1007 गैर-शिक्षण कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ
कंप्यूटर शिक्षकों के अलावा पंजाब सरकार ने समग्र शिक्षा (Samagra Shiksha) के तहत काम करने वाले 1,007 गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए भी बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने इन कर्मचारियों को वेतन संबंधी लाभ देने का निर्णय किया है. इन कर्मचारियों की सेवाएं कुछ समय पहले ही नियमित की गई थीं. अब सरकार के इस फैसले से उन्हें भी आर्थिक लाभ मिल सकेगा.

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सरकार की इस घोषणा से शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कुल 7,514 कर्मचारियों को फायदा मिलने की उम्मीद है. इनमें 6,507 कंप्यूटर शिक्षक और 1,007 गैर-शिक्षण कर्मचारी शामिल हैं.

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दिवाली पर कर्मचारियों को सरकार की सौगात
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस फैसले को कर्मचारियों के हित में उठाया गया कदम बताया. उन्होंने सभी कर्मचारियों और प्रदेशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं भी दीं. सरकार का कहना है कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा और उनके भविष्य को सुरक्षित करना उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है.

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