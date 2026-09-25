कंपनियों के ये तोहफे देखकर आप भी कहेंगे- गिफ्ट तो ऐसे होते हैं!

यूएई की एक कंपनी में कर्मचारियों को गिफ्ट देने का तरीका सोशल मीडिया पर चर्चा में है. कंपनी ने कर्मचारियों के सामने गिफ्ट बॉक्स रखे और उनसे एक-एक बॉक्स चुनने को कहा. किसी कर्मचारी के बॉक्स से iPhone निकला तो किसी को चॉकलेट मिली. लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई.

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कुछ देर बाद कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर ने ऐसा सरप्राइज दिया कि चॉकलेट पाने वाले कर्मचारी भी खुशी से झूम उठे. उन्हें भी iPhone गिफ्ट किया गया. यानी आखिर में कोई भी कर्मचारी खाली हाथ नहीं रहा.

किसी को iPhone तो किसी को मिली चॉकलेट

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में कर्मचारी एक टेबल पर रखे गिफ्ट बॉक्स उठाते दिखाई दे रहे हैं. हर कर्मचारी को यह पता नहीं था कि उसके बॉक्स के अंदर क्या है.बॉक्स खुलने के बाद कुछ कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी नजर आई, क्योंकि उन्हें iPhone मिला था. वहीं कुछ कर्मचारियों के बॉक्स में चॉकलेट निकली.

शुरुआत में ऐसा लगा कि अब कुछ कर्मचारियों को सिर्फ चॉकलेट ही मिली है. लेकिन इसके बाद कंपनी ने पूरा गेम ही बदल दिया.

चॉकलेट वालों को भी मिला iPhone

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वीडियो में कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर हसीना निशाद उन कर्मचारियों के पास जाती दिखाई देती हैं, जिनके बॉक्स में चॉकलेट निकली थी.

इसके बाद उन्हें भी iPhone गिफ्ट किया जाता है. यह देखकर कर्मचारी काफी खुश नजर आते हैं. इस तरह गिफ्ट चुनने के दौरान किसी को iPhone मिला और किसी को चॉकलेट, लेकिन आखिर में सभी कर्मचारियों को iPhone मिल गया.

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किस कंपनी का है वीडियो?

यह वीडियो यूएई की मैनपावर सप्लाई कंपनी वर्ल्ड स्टार मैनपावर से जुड़ा है. इसे कंपनी के संस्थापक निशाद हुसैन और उनकी पत्नी व मैनेजिंग डायरेक्टर हसीना निशाद ने सोशल मीडिया पर शेयर किया.

वीडियो के साथ हसीना निशाद ने कर्मचारियों की मेहनत और टीमवर्क की तारीफ की. उन्होंने कहा कि कंपनी की असली सफलता उसके लोगों की मेहनत, सकारात्मक सोच और सामूहिक ताकत से आती है.

उन्होंने कर्मचारियों को अपनी क्षमता पर भरोसा रखने, आगे बढ़ने के मौकों को अपनाने और एक-दूसरे का साथ देने के लिए भी प्रोत्साहित किया.

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कंपनियों में महंगे गिफ्ट देने के और भी मामले

कर्मचारियों को महंगे गिफ्ट देने का यह पहला मामला नहीं है. अलग-अलग देशों में कंपनियां अपने कर्मचारियों की मेहनत और प्रदर्शन को पहचानने के लिए आईफोन जैसे महंगे गिफ्ट दे चुकी हैं.

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यूएई में ही मिला था आईफोन 17 प्रो मैक्स

जनवरी 2026 में यूएई की यूनिवर्सल मार्बल कंपनी ने अपने पूरे वर्कफोर्स को आईफोन 17 प्रो मैक्स देने का ऐलान किया था. गल्फ न्यूज के मुताबिक, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद असलम कुरैशी ने न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान इसकी घोषणा की थी. कंपनी ने इसे कर्मचारियों की डेडिकेशन, लॉयल्टी और परफॉर्मेंस से जोड़ा था.

ताइवान में करीब 200 कर्मचारियों को आईफोन

ताइवान में एक कंपनी के एनुअल डिनर का मामला भी वायरल हुआ था, जहां करीब 200 कर्मचारियों को आईफोन 17 प्रो मैक्स दिए गए. खास बात यह थी कि इसमें लकी ड्रॉ नहीं था. रिपोर्ट के मुताबिक, एलिजिबल कर्मचारियों को फोन दिया जाना था.

इंफोसिस ने भी दिया था आईफोन

भारत में भी ऐसा उदाहरण काफी पहले सामने आ चुका है. 2015 में इंफोसिस के तत्कालीन सीईओ विशाल सिक्का ने करीब 3,000 टॉप-परफॉर्मिंग कर्मचारियों को आईफोन 6एस हॉलिडे बोनस के तौर पर दिए थे. यह 2014 के परफॉर्मेंस को रिकग्नाइज करने के लिए किया गया था.

दिल्ली में बोनस की जगह मिली कार

सिर्फ स्मार्टफोन ही नहीं, भारत में अप्रेजल के दौरान महंगे गिफ्ट मिलने के मामले भी सामने आए हैं. 2026 में दिल्ली के एक कॉरपोरेट कर्मचारी प्रत्युष सिंह को सैलरी हाइक या बोनस की जगह एमजी हेक्टर कार गिफ्ट किए जाने की खबर सामने आई थी. कर्मचारी को इसकी जानकारी अप्रेजल मीटिंग के दौरान दी गई थी.

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