'टेक्नोलॉजिया...' नानी ने बना ली Notes की पूरी कॉपी, Blinkit सीखने का Video Viral

स्मार्टफोन और ऑनलाइन शॉपिंग आज ज्यादातर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं. कुछ सेकंड में ग्रॉसरी, दवा या दूसरी जरूरत की चीजें घर मंगाई जा सकती हैं. लेकिन जिन लोगों ने स्मार्टफोन और ऐप्स के दौर से पहले की जिंदगी देखी है, उनके लिए इन ऐप्स को समझना थोड़ा अलग अनुभव हो सकता है.

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ऐसा ही एक प्यारा वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है. वीडियो में डिजिटल क्रिएटर सान्या हुसैन अपनी नानी को Blinkit ऐप इस्तेमाल करना सिखाती नजर आ रही हैं. नानी पूरे ध्यान से हर स्टेप समझती हैं और उसे अपनी कॉपी में लिखती जाती हैं.

वीडियो की शुरुआत में सान्या अपनी नानी को Blinkit ऐप खोलने का तरीका बताती हैं. इसके बाद वह समझाती हैं कि सामान सर्च बार में लिखकर खोजा जा सकता है या माइक्रोफोन का इस्तेमाल करके बोला भी जा सकता है.

नानी भी एक-एक चीज ध्यान से सीखती हैं. वह ऐप पर सामान खोजती हैं और साथ-साथ जरूरी बातें अपनी कॉपी में लिखती जाती हैं. उनकी यह तैयारी देखकर ऐसा लगता है जैसे वह किसी परीक्षा की तैयारी कर रही हों.

इसके बाद ऑनलाइन ऑर्डर करने की प्रक्रिया समझाई जाती है. नानी सामान कार्ट में जोड़ती हैं और फिर ऑर्डर से जुड़ी जानकारी देखती हैं. इसी दौरान उनकी नजर डिलीवरी टाइमिंग पर जाती है.

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नानी डिलीवरी का समय भी अपनी कॉपी में लिखने लगती हैं. वह '15 मिनट में आ रहा है' वाली जानकारी नोट कर लेती हैं. तभी सान्या उन्हें समझाती हैं कि डिलीवरी टाइमिंग हर ऑर्डर में अलग हो सकती है, इसलिए इसे याद रखने की जरूरत नहीं है.

लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती.

ऑर्डर सफलतापूर्वक प्लेस होने के बाद जब सामान घर पहुंचता है तो नानी के चेहरे पर अलग ही खुशी दिखाई देती है. वह अपनी पोती को उन्हें यह तरीका सिखाने के लिए धन्यवाद देती हैं. सामान आने के बाद उनकी खुशी में टेक्नोलॉजी को लेकर उत्साह भी साफ नजर आता है.

नानी के नोट्स ने खींचा ध्यान

इस वीडियो की सबसे खास बात नानी का नोट्स बनाना है. सोशल मीडिया यूजर्स को यह अंदाज इतना पसंद आया कि कई लोगों ने मजेदार कमेंट किए. किसी ने उन्हें 'टॉपर नानी' कहा तो किसी ने मजाक में कहा कि अब Blinkit को अपना यूजर इंटरफेस नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि नानी ने उसके नोट्स बना लिए हैं.

Blinkit ने भी इस वीडियो पर प्रतिक्रिया दी. कंपनी के आधिकारिक अकाउंट से नानी को '11/10 स्टूडेंट' कहा गया और उन्हें लेकर अपना उत्साह जाहिर किया.

क्यों पसंद आ रहा है वीडियो?

इस वीडियो की खासियत सिर्फ यह नहीं है कि एक बुजुर्ग महिला Blinkit चलाना सीख रही हैं. असल में लोगों का ध्यान उनकी सीखने की इच्छा और हर चीज को खुद समझने की कोशिश ने खींचा है.

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जहां आज की युवा पीढ़ी कुछ सेकंड में किसी नए ऐप को इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, वहीं नानी ने हर स्टेप को समझकर उसे लिखना चुना. यही छोटी-सी कोशिश इस वीडियो को सोशल मीडिया पर इतना रिलेटेबल और प्यारा बना रही है.

वीडियो यह भी दिखाता है कि टेक्नोलॉजी सीखने की कोई तय उम्र नहीं होती. सही तरीके से समझाया जाए और सीखने की इच्छा हो, तो नई डिजिटल सर्विसेज को कोई भी धीरे-धीरे अपना सकता है

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