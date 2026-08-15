गजरा और पीली साड़ी... विजय के पहले स्वतंत्रता दिवस समारोह में छाईं तृषा, देखें VIDEO

चेन्नई के फोर्ट सेंट जॉर्ज में आयोजित तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के पहले स्वतंत्रता दिवस समारोह में एक्ट्रेस तृषा कृष्णन की मौजूदगी ने खासा ध्यान खींचा. 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तृषा पीली साड़ी और बालों में गजरा लगाए कार्यक्रम में पहुंचीं. वह झंडारोहण शुरू होने से पहले ही समारोह स्थल पर पहुंच गई थीं और पहली पंक्ति में बैठी नजर आईं. समारोह की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद तृषा का लुक और उनकी मौजूदगी चर्चा का विषय बन गया.

और पढ़ें

तृषा अपनी मां उमा कृष्णन के साथ समारोह में पहुंची थीं. एक वीडियो में वह मुख्यमंत्री विजय के माता-पिता एस.ए. चंद्रशेखर और शोभा चंद्रशेखर के साथ बैठी भी दिखाई दीं. समारोह के दौरान जब विजय उनके सामने से गुजरे तो तृषा उन्हें सलामी देती नजर आईं. यह पल कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा.

पीली साड़ी और गजरे ने खींचा ध्यान

समारोह में तृषा का पारंपरिक लुक लोगों को खासा पसंद आया. उन्होंने पीले रंग की साड़ी पहनी थी और बालों में गजरा लगाया था. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उनका यह सादगी भरा अंदाज सोशल मीडिया पर चर्चा में रहा. फैंस ने तस्वीरों और वीडियो पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दीं.

मां के साथ पहुंचीं तृषा

Advertisement

तृषा समारोह में अपनी मां उमा कृष्णन के साथ पहुंची थीं. कार्यक्रम के दौरान वह विजय के माता-पिता के साथ भी बैठी दिखाई दीं. उनके इस पूरे अंदाज की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं.

विजय ने भाषण में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात कही

स्वतंत्रता दिवस समारोह में अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री विजय ने भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के खिलाफ लड़ाई को अपनी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल बताया. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पारदर्शी और ईमानदार तरीके से काम करने के लिए प्रतिबद्ध है. विजय ने महिलाओं की सुरक्षा, सामाजिक न्याय और ड्रग कल्चर के खिलाफ कार्रवाई जैसे मुद्दों पर भी जोर दिया.

विजय ने कहा कि उनकी सरकार के खिलाफ काम करने वाली ताकतों और साजिशों को नाकाम किया जाएगा. उन्होंने समानता के सिद्धांत पर आगे बढ़ने की बात कही और राज्य के विकास के लिए अपनी सरकार की प्राथमिकताओं को सामने रखा.

---- समाप्त ----