scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

54 हजार फॉलोअर्स वाला बेटा सो रहा था... पिता ने हथौड़े से मार डाला, राजकोट की ये कहानी झकझोर देगी

राजकोट में एक घर के अंदर खौफनाक मंजर सामने आया. यहां पिता ने अपने 33 साल के बेटे की हत्या कर दी. बेटे के सोते वक्त उसके सिर और आंख के पास हथौड़े से वार किए गए. इसके बाद आरोपी पिता कुछ देर तक पास के बगीचे में बैठा रहा और फिर खुद पुलिस स्टेशन पहुंचकर हत्या की बात कबूल कर ली.

Advertisement
X
इंस्टाग्राम पर 54 हजार फॉलोअर्स थे. (File Photo: ITG)
इंस्टाग्राम पर 54 हजार फॉलोअर्स थे. (File Photo: ITG)

सोचिए... एक घर है. घर में पिता और बेटा रहते हैं. दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता है. मां तंग आकर एक महीने पहले ही बेटी के घर चली जाती है. फिर एक शाम बेटा घर में गहरी नींद में सो रहा होता है. पिता उठता है. हाथ में लोहे का हथौड़ा लेता है. और बेटे के सिर पर वार कर देता है. एक नहीं, बल्कि इतने गंभीर वार कि 33 साल के बेटे की जान चली जाती है.

इसके बाद कहानी में एक और अजीब मोड़ आता है. पिता घर से निकलता है... पास के बगीचे में जाकर कुछ देर बैठता है... और फिर खुद पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है. पुलिस से कहता है कि उसने अपने बेटे को मार दिया है.

ये कहानी गुजरात के राजकोट की है. जिस बेटे की हत्या हुई, उसकी सोशल मीडिया पर अपनी पहचान थी. इंस्टाग्राम पर करीब 54 हजार लोग उसे फॉलो करते थे. दरअसल, राजकोट के भक्तिनगर इलाके में रहने वाले इस परिवार में तीन बेटियां और एक बेटा था. बेटे का नाम राम था. उसकी उम्र 33 साल थी.

सम्बंधित ख़बरें

Sweety patel Murder case
लव मैरिज, बच्चा और फिर हत्या! स्वीटी पटेल केस में पूर्व इंस्पेक्टर को उम्रकैद
Delhi Youth Shot
पहले मारी गोली, फिर घोंपा चाकू... नीरज का मर्डर कर फरार हुआ अमन उर्फ मुल्ला
Half a dozen arrested for the murder of a Tantrik
तेज म्यूजिक, सिलेंडर-रॉड से हमला, स्प्रे से बदबू छिपाई, तांत्रिक का कत्ल
पिता की हत्या के बाद बेटे ने कर ली खुदकुशी. (Photo: ITG)
पहले पिता की हत्या, फिर मेट्रो के आगे कूद गया 16 साल का बेटा!
chargesheet in Mayank Lohar Murder Case
मुंबई लोकल ट्रेन हत्याकांड में 1100 पन्नों की चार्जशीट दाखिल

Rajkot Murder Father Allegedly Kills 33 Year Old Son With Hammer Family Dispute

वह पहले मोबाइल की दुकान पर काम करता था, लेकिन कुछ समय पहले नौकरी छोड़ दी थी. इसके बाद उसका ज्यादा वक्त सोशल मीडिया पर बीतने लगा. वह रील्स बनाता था. धीरे-धीरे सोशल मीडिया पर उसकी पहचान बनने लगी. इंस्टाग्राम पर उसके करीब 54 हजार फॉलोअर्स थे. यानी ऑनलाइन दुनिया में राम की अपनी एक पहचान थी. लेकिन घर की चारदीवारी के अंदर कहानी बिल्कुल अलग थी.

Advertisement

यह भी पढ़ें: पहले मारी गोली, फिर घोंपा चाकू... आधी रात दिल्ली में खूनी खेल, नीरज की निर्मम हत्या कर फरार हुआ अमन उर्फ मुल्ला

पुलिस के मुताबिक राम और उसके पिता बाबूभाई सवसेटा के बीच अक्सर विवाद होता था. मां हंसाबेन ने पुलिस को दी शिकायत में पति की कथित गलत आदतों को लेकर कई बातें बताई हैं. परिवार में इन्हीं बातों को लेकर झगड़े होते थे. राम भी पिता को उनकी कथित हरकतों के लिए टोकता था.

बात-बात पर विवाद होता. माहौल इतना खराब हो गया कि आखिरकार मां ने करीब एक महीने पहले घर छोड़ दिया और अपनी बेटी के यहां रहने चली गईं. घर में रह गए पिता और बेटा. और फिर 15 अगस्त से एक दिन पहले की शाम ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया.

पुलिस के मुताबिक, राम घर में गहरी नींद में सो रहा था. तभी बाबूभाई ने उस पर लोहे के हथौड़े से हमला कर दिया. सिर और बाईं आंख के ऊपर गंभीर चोटें आईं. राम की मौत हो गई. घर में सन्नाटा था. इसके बाद बाबूभाई घर से निकला. पास के एक बगीचे में जाकर बैठ गया. कुछ देर वहीं रहा. फिर सीधा भक्तिनगर पुलिस स्टेशन पहुंचा.

Rajkot Murder Father Allegedly Kills 33 Year Old Son With Hammer Family Dispute

पुलिस के मुताबिक, बाबूभाई ने थाने पहुंचकर हत्या की बात कबूल कर ली. पुलिस उसके साथ घर पहुंची. दरवाजा खोला गया तो अंदर राम का शव पड़ा था. खून से लथपथ. पुलिस ने मौके पर FSL टीम को बुलाया. जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. और बाबूभाई को गिरफ्तार कर लिया गया.

Advertisement

वारदात से पहले घर में क्या हुआ? जांच कर रही पुलिस

अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि वारदात से पहले घर में क्या हुआ था और हत्या की तत्काल वजह क्या थी. राम सोशल मीडिया पर रील्स बनाता था. करीब 54 हजार लोग उसे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते थे. उसकी शादी नहीं हुई थी. एक बार सगाई हुई थी, लेकिन वह रिश्ता भी टूट गया था. पुलिस के मुताबिक उसे शराब पीने की आदत भी थी. लेकिन सोशल मीडिया पर उसकी एक अलग दुनिया थी.

रील्स, फॉलोअर्स और लोगों से मिलने वाली पहचान. इसी बीच घर में पिता के साथ विवाद लगातार चलता रहा. पुलिस के मुताबिक, आरोपी बाबूभाई पिछले करीब 20-25 साल से कोई काम-धंधा नहीं कर रहा था. उसके खिलाफ वाहन चोरी के दो मामले दर्ज होने की जानकारी भी पुलिस ने दी है. अब जांच में ये पता लगाया जा रहा है कि उस दिन पिता-पुत्र के बीच आखिर क्या हुआ था.

क्या अचानक विवाद हुआ? या पहले से चल रहे तनाव ने हिंसक रूप ले लिया?हथौड़ा कब उठाया गया? और क्या हत्या की पूरी घटना उसी दौरान हुई, जैसा आरोपी ने पुलिस को बताया? इन सवालों के जवाब जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद सामने आएंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के बड़े ऐलान! आंगनवाड़ी बच्चों, छात्रों और ग्रामीणों को तोहफा |
    जम्मू-कश्मीर से कन्या कुमारी तक, देखें देश से आई आजादी के जश्न की 80 तस्वीरें |
    आगरा में पिता पर मासूम बेटी को यमुना में फेंकने का आरोप |
    AUS vs BAN: डार्विन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की हालत खस्ता, ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रहा बांग्लादेश, ग्रीन-कैरी पलट पाएंगे मैच? |
    गजरा और पीली साड़ी... विजय के पहले स्वतंत्रता दिवस समारोह में छाईं तृषा, देखें VIDEO |
    Hanuman Ji and Vastu: घर में हनुमान जी की कौन सी तस्वीर लगाना है शुभ? जानें सही दिशा |
    UP: संभल में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में स्कूल का छज्जा गिरा, एक बच्चे की दर्दनाक मौत- VIDEO |
    'आधी मधुबाला, आधी नरगिस' थीं इमरान हाशमी की दादी, 16 की उम्र में मिला स्टारडम |
    कलेक्टर के ध्वजारोहण करते ही टूटी डोरी, नीचे गिरा तिरंगा, स्टेडियम में सन्नाटा; दोबारा फहराया गया झंडा |
    चंडीगढ़ में सिख युवकों की रिहाई को लेकर बवाल, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले
    Advertisement