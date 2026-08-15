54 हजार फॉलोअर्स वाला बेटा सो रहा था... पिता ने हथौड़े से मार डाला, राजकोट की ये कहानी झकझोर देगी

सोचिए... एक घर है. घर में पिता और बेटा रहते हैं. दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता है. मां तंग आकर एक महीने पहले ही बेटी के घर चली जाती है. फिर एक शाम बेटा घर में गहरी नींद में सो रहा होता है. पिता उठता है. हाथ में लोहे का हथौड़ा लेता है. और बेटे के सिर पर वार कर देता है. एक नहीं, बल्कि इतने गंभीर वार कि 33 साल के बेटे की जान चली जाती है.

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इसके बाद कहानी में एक और अजीब मोड़ आता है. पिता घर से निकलता है... पास के बगीचे में जाकर कुछ देर बैठता है... और फिर खुद पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है. पुलिस से कहता है कि उसने अपने बेटे को मार दिया है.

ये कहानी गुजरात के राजकोट की है. जिस बेटे की हत्या हुई, उसकी सोशल मीडिया पर अपनी पहचान थी. इंस्टाग्राम पर करीब 54 हजार लोग उसे फॉलो करते थे. दरअसल, राजकोट के भक्तिनगर इलाके में रहने वाले इस परिवार में तीन बेटियां और एक बेटा था. बेटे का नाम राम था. उसकी उम्र 33 साल थी.

वह पहले मोबाइल की दुकान पर काम करता था, लेकिन कुछ समय पहले नौकरी छोड़ दी थी. इसके बाद उसका ज्यादा वक्त सोशल मीडिया पर बीतने लगा. वह रील्स बनाता था. धीरे-धीरे सोशल मीडिया पर उसकी पहचान बनने लगी. इंस्टाग्राम पर उसके करीब 54 हजार फॉलोअर्स थे. यानी ऑनलाइन दुनिया में राम की अपनी एक पहचान थी. लेकिन घर की चारदीवारी के अंदर कहानी बिल्कुल अलग थी.

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पुलिस के मुताबिक राम और उसके पिता बाबूभाई सवसेटा के बीच अक्सर विवाद होता था. मां हंसाबेन ने पुलिस को दी शिकायत में पति की कथित गलत आदतों को लेकर कई बातें बताई हैं. परिवार में इन्हीं बातों को लेकर झगड़े होते थे. राम भी पिता को उनकी कथित हरकतों के लिए टोकता था.

बात-बात पर विवाद होता. माहौल इतना खराब हो गया कि आखिरकार मां ने करीब एक महीने पहले घर छोड़ दिया और अपनी बेटी के यहां रहने चली गईं. घर में रह गए पिता और बेटा. और फिर 15 अगस्त से एक दिन पहले की शाम ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया.

पुलिस के मुताबिक, राम घर में गहरी नींद में सो रहा था. तभी बाबूभाई ने उस पर लोहे के हथौड़े से हमला कर दिया. सिर और बाईं आंख के ऊपर गंभीर चोटें आईं. राम की मौत हो गई. घर में सन्नाटा था. इसके बाद बाबूभाई घर से निकला. पास के एक बगीचे में जाकर बैठ गया. कुछ देर वहीं रहा. फिर सीधा भक्तिनगर पुलिस स्टेशन पहुंचा.

पुलिस के मुताबिक, बाबूभाई ने थाने पहुंचकर हत्या की बात कबूल कर ली. पुलिस उसके साथ घर पहुंची. दरवाजा खोला गया तो अंदर राम का शव पड़ा था. खून से लथपथ. पुलिस ने मौके पर FSL टीम को बुलाया. जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. और बाबूभाई को गिरफ्तार कर लिया गया.

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वारदात से पहले घर में क्या हुआ? जांच कर रही पुलिस

अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि वारदात से पहले घर में क्या हुआ था और हत्या की तत्काल वजह क्या थी. राम सोशल मीडिया पर रील्स बनाता था. करीब 54 हजार लोग उसे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते थे. उसकी शादी नहीं हुई थी. एक बार सगाई हुई थी, लेकिन वह रिश्ता भी टूट गया था. पुलिस के मुताबिक उसे शराब पीने की आदत भी थी. लेकिन सोशल मीडिया पर उसकी एक अलग दुनिया थी.

रील्स, फॉलोअर्स और लोगों से मिलने वाली पहचान. इसी बीच घर में पिता के साथ विवाद लगातार चलता रहा. पुलिस के मुताबिक, आरोपी बाबूभाई पिछले करीब 20-25 साल से कोई काम-धंधा नहीं कर रहा था. उसके खिलाफ वाहन चोरी के दो मामले दर्ज होने की जानकारी भी पुलिस ने दी है. अब जांच में ये पता लगाया जा रहा है कि उस दिन पिता-पुत्र के बीच आखिर क्या हुआ था.

क्या अचानक विवाद हुआ? या पहले से चल रहे तनाव ने हिंसक रूप ले लिया?हथौड़ा कब उठाया गया? और क्या हत्या की पूरी घटना उसी दौरान हुई, जैसा आरोपी ने पुलिस को बताया? इन सवालों के जवाब जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद सामने आएंगे.

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