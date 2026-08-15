मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के बड़े ऐलान! आंगनवाड़ी बच्चों, छात्रों और ग्रामीणों को तोहफा

80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आंगनवाड़ी छात्रों के लिए बड़ा तोहफा दिया है. सीएम भूपेंद्र पटेल ने घोषणा की है कि आंगनवाड़ी छात्रों के पोषक आहार के लिए प्रति दिन प्रति छात्र 5.10 रुपये की जगह अब साढ़े 8 रुपये दिए जाएंगे.

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मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घोषणा की है कि आंगनवाड़ी में आने वाले 3 से 6 साल तक के 16 लाख 71 हजार से ज्यादा बच्चों को साल के 300 दिन गरम नाश्ता दिया जाएगा. इस नाश्ते को बनाने के लिए स्थानीय बाजार से दाल, मसाले, सब्जियां खरीदी जाती हैं. पहले इस खरीद के लिए हर बच्चे के लिए औसत 5 रुपये 10 पैसे दिए जाते थे, जिसे अब बढ़ाकर साढ़े आठ रुपये कर दिया गया है.

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गैर-आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए भी बड़ा ऐलान किया है. स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीएम भूपेंद्र पटेल ने घोषणा की है कि विदेश में जाकर उच्च शिक्षा करने के लिए मिलने वाले लोन की आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है. अब 10 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले गैर-आरक्षित वर्ग के छात्र भी इस योजना का लाभ उठा पाएंगे.

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इसके साथ ही, राज्य सरकार अब गांवों में पात्र परिवारों को ग्रामीण स्तर पर निजी जमीन खरीदकर निशुल्क आवासीय प्लॉट देगी. पात्र परिवारों को आवास के लिए सरकार द्वारा निशुल्क प्लॉट देने की योजना राज्य में लागू है. हालांकि बढ़ती आबादी को देखते हुए सरकार ने इस योजना को और तेज गति से लागू करने का फैसला किया है. सरकार का कहना है कि अगर ग्राम पंचायतों के पास ग्रामीण आवासीय भूमि की, सरकारी खाली या बंजर/गौचर की पर्याप्त जमीन उपलब्ध नहीं है, तो सरकार निजी जमीन खरीदकर भी ऐसे परिवारों को निःशुल्क प्लॉट आवंटित करेगी.

इसके साथ ही, राज्य में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों के लिए भी 3428 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. मुख्यमंत्री का कहना है कि लोगों को सुरक्षित, सुविधाजनक और गुणवत्ता पूर्ण मजबूत सड़क नेटवर्क मिले इसके लिए 3428 करोड़ की राशि आवंटित की जाएगी.

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