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AUS vs BAN: डार्विन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की हालत खस्ता, ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रहा बांग्लादेश, ग्रीन-कैरी पलट पाएंगे मैच?

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है. बांग्लादेश ने मजबूत ऑस्ट्रेलियाई टीम पर अपना शिकंजा कस लिया है. अब चौथे दिन देखना दिलचस्प होगा कि मैच का पलड़ा किस तरफ झुकता है.

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बांग्लादेश ने कसा शिकंजा. (PHOTO: AFP)
बांग्लादेश ने कसा शिकंजा. (PHOTO: AFP)

डार्विन में खेले जा रहे पहले टेस्ट के तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया पर बांग्लादेश ने अपना शिकंजा कस लिया है. बल्लेबाजों के लिए फायदेमंद माने जाने वाली पिच पर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज अब तक अपना असर नहीं छोड़ पाए हैं.

मैच के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी के दौरान टॉप ऑर्डर पूरी तरह से बिखर गया. तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक मेजबान ऑस्ट्रेलिया अभी भी बांग्लादेश से 67 रन पीछे है और उसके 6 विकेट बाकी हैं. 

वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (2025-27) के लिहाज से यह मैच दोनों टीमों के लिए बेहद अहम है और फिलहाल पलड़ा बांग्लादेश का भारी नजर आ रहा है. ऑस्ट्रेलिया जब अपनी दूसरी पारी में 228 रनों को पूरा कर लीड देने के इरादे से उतरी तो बांग्लादेश के तेज गेंदबाज हसन महमूद ने फिर तबाही मचाई. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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हसन महमूद ने गेंद से बरपाया कहर

पहली पारी में 6 विकेट लेने वाले हसन ने नई गेंद से ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर्स जेक वेदरअल्ड (0) और ट्रैविस हेड (17) को क्लीन बोल्ड कर कंगारू खेमे में खलबली मचा दी. इसके बाद मार्नस लाबुशेन (31) और स्टीव स्मिथ (44) ने टिककर खेलने की कोशिश की और पारी को संभाला. लेकिन जैसे ही यह जोड़ी खतरनाक दिख रही थी, बांग्लादेशी स्पिनर तैजुल इस्लाम और मेहदी हसन मिराज ने दोनों को पवेलियन भेजकर ऑस्ट्रेलिया को फिर से बैकफुट पर धकेल दिया. फिलहाल कैमरून ग्रीन और एलेक्स कैरी क्रीज पर डटे हुए हैं.

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कैमरून ग्रीन और एलेक्स कैरी से होगी उम्मीदें

अब चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया की कोशिश होगी कि वो बांग्लादेश की 67 रनों की बढ़त को जल्द से जल्द उतारे और एक ऐसा स्कोर खड़ा करे, जिसका बचाव चौथी पारी में किया जा सके. जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ेगा, पिच टूटेगी और बल्लेबाजी करना मुश्किल होता जाएगा. कैमरून ग्रीन और एलेक्स कैरी से टीम को बड़ी पारी की उम्मीद होगी.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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हेजलवुड ने किया कमाल

इससे पहले बांग्लादेश की निचले क्रम की बल्लेबाजी ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को खूब छकाया. मेहदी हसन मिराज की 65 रनों की जुझारू पारी की बदौलत बांग्लादेश ने अपनी बढ़त 228 रनों तक पहुंचा दी. ऑस्ट्रेलिया के लिए जॉश हेज़लवुड ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 89 रन देकर 6 विकेट चटकाए और टेस्ट क्रिकेट में अपने 300 विकेट पूरे कर लिए. हेजलवुड यह मुकाम हासिल करने वाले 9वें ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज बन गए हैं.
 

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