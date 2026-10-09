ट्रेन में झालमुड़ी बेचते-बेचते डांस करने लगा शख्स, हाथ में बोतल लेकर लगाए ऐसे ठुमके! VIDEO वायरल

ट्रेन में सफर करते समय आपने चाय, समोसे और झालमुड़ी बेचने वालों को यात्रियों के बीच आवाज लगाते हुए खूब देखा होगा. कोई चाय-चाय की आवाज लगाता है, तो कोई झालमुड़ी बेचने के लिए अपने खास अंदाज में लोगों को बुलाता है. लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे वेंडर को देखा है, जो सामान बेचने के साथ-साथ अपने अंदाज से भी लोगों का ध्यान खींच ले? सोशल मीडिया पर सामने आई एक तस्वीर में झालमुड़ी बेचने वाला एक शख्स वीडियो में पीली शर्ट, काली टोपी और हाथ में बोतल लिए यह शख्स ट्रेन के अंदर डांस करता नजर आ रहा है. उसका यह अंदाज आम वेंडर्स से कुछ अलग है और इसी वजह से यह तस्वीर लोगों का ध्यान खींच रही है.

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झालमुड़ी बेचते हुए दिखा शख्स का अनोखा अंदाज

वीडियो में शख्स ट्रेन के दरवाजे के पास खड़ा दिखाई दे रहा है. उसके सामने झालमुड़ी से भरा एक बड़ा बर्तन रखा है, जिससे वह यात्रियों को झालमुड़ी बेचता नजर आता है. उसने पीले रंग की शर्ट और काली पैंट पहनी हुई है. सिर पर काली टोपी है और उसके एक हाथ में लाल ढक्कन वाली बोतल दिखाई दे रही है.

शख्स के हाथ-पैर हिलाने का अंदाज कुछ ऐसा है कि पहली नजर में लगता है, जैसे वह झालमुड़ी बेचने के साथ डांस भी कर रहा हो. उसके आसपास कुछ यात्री भी नजर आ रहे हैं. पीछे हरे रंग की शर्ट पहने एक व्यक्ति खड़ा है, जबकि पास में मौजूद दूसरा यात्री उसकी तरफ देखता दिखाई देता है. तस्वीर में शख्स का अंदाज जरूर दिलचस्प है, लेकिन सिर्फ तस्वीर के आधार पर यह पक्का नहीं कहा जा सकता कि वह जानबूझकर डांस कर रहा था या किसी दूसरी वजह से उसके हाथ-पैर ऐसे हिल रहे थे.

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रोजी-रोटी के लिए मेहनत, हर किसी का अपना अंदाज

ट्रेन में सामान बेचने वाले वेंडर्स रोजाना यात्रियों के बीच जाकर अपनी चीजें बेचते हैं. कोई चाय बेचता है, कोई समोसे और पकौड़े, तो कोई झालमुड़ी जैसी चीजें बेचकर अपनी रोजी-रोटी कमाता है. इस दौरान उन्हें लगातार एक कोच से दूसरे कोच तक जाना पड़ सकता है और यात्रियों का ध्यान अपनी तरफ खींचना पड़ता है.

कई बार किसी वेंडर का बोलने का अंदाज, सामान बेचने का तरीका या यात्रियों से बातचीत करने का ढंग दूसरों से अलग होता है. ऐसे छोटे-छोटे दृश्य लोगों को दिलचस्प लगते हैं और जब उनकी तस्वीरें या वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते हैं, तो वे चर्चा का विषय बन सकते हैं.

इस तस्वीर में भी झालमुड़ी बेचने वाले का अंदाज कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है. हालांकि, किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति या उसकी कहानी के बारे में केवल तस्वीर देखकर कुछ कहना सही नहीं होगा. यह भी स्पष्ट नहीं है कि तस्वीर किस ट्रेन में और कब ली गई थी.

सोशल मीडिया पर क्यों खींचते हैं ऐसे वीडियो ध्यान?

सोशल मीडिया पर अक्सर रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े ऐसे दृश्य सामने आते हैं, जो लोगों को कुछ अलग देखने का मौका देते हैं. कभी ट्रेन में किसी यात्री का मजेदार अंदाज चर्चा में आ जाता है, तो कभी किसी वेंडर का सामान बेचने का तरीका लोगों का ध्यान खींच लेता है. इसकी वजह यह है कि लोग अपने आसपास होने वाली सामान्य घटनाओं में भी कुछ नया और दिलचस्प देखना पसंद करते हैं.

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फिलहाल, झालमुड़ी बेचने वाले इस शख्स की तस्वीर से जुड़ी जगह, समय और घटना के बारे में पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है. इसलिए इसे किसी खास ट्रेन या घटना से जोड़कर दावा करना सही नहीं होगा. तस्वीर में दिख रहा उसका अंदाज जरूर अलग है, लेकिन इस घटना की पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो और उसके संदर्भ की जानकारी जरूरी है.

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