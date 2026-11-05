scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Dhanteras 2026: धनतेरस पर जरूर करें घर के इन 5 कोनों की सफाई, कुबेर-लक्ष्मी का होगा वास

धनतेरस-दिवाली से पहले ही लोग अपने घर की साफ-सफाई करना शुरू कर देते हैं. इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और खुशियों का संचार होता है. वास्तु शास्त्र के जानकार बताते हैं कि धनतेरस से पहले घर के चार कोनों को साफ करना बहुत जरूरी है. इससे घर में लक्ष्मी-कुबेर का वास होता है.

Advertisement
X
ईशान कोण से लेकर ब्रह्मस्थान तक धनतेरस पर घर के इन 5 स्थानों की सफाई जरूर करें. (Photo: ITG)
ईशान कोण से लेकर ब्रह्मस्थान तक धनतेरस पर घर के इन 5 स्थानों की सफाई जरूर करें. (Photo: ITG)

6 नवंबर यानी कल से पंचदिवसीय दीपोत्सव का शुभारंभ होने जा रहा है. इस महापर्व की शुरुआत धनतेरस के त्योहार के साथ होती है. इसलिए धनतेरस-दिवाली से पहले ही लोग अपने घर की साफ-सफाई करना शुरू कर देते हैं. मान्यता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और खुशियों का संचार होता है. वास्तु शास्त्र के जानकार बताते हैं कि धनतेरस से पहले घर के चार कोनों को साफ करना बहुत जरूरी है. ऐसा करने वालों के घर ही कुबेर महाराज, धन्वंतरि और मां लक्ष्मी विराजमान होती हैं.

1. ईशान कोण
वास्तु शास्त्र में घर की उत्तर-पूर्व दिशा यानी ईशान कोण को बेहद पवित्र माना गया है. घर की इस जगह को देवताओं का स्थान कहा जाता है. यही वजह है कि पूजा घर बनाने के लिए घर की इसी दिशा को प्राथमिकता दी जाती है. धनतेरस के दिन इस कोने की अच्छी तरह सफाई करनी चाहिए. यहां धूल-मिट्टी, कूड़ा-कचरा या गैर-जरूरी सामान जमा करके नहीं रखना चाहिए.

2. पूर्व दिशा
धनतेरस के दिन घर की पूर्व दिशा को भी साफ-सुथरा रखना चाहिए. वास्तु शास्त्र में इस दिशा का विशेष महत्व बताया गया है. ऐसी मान्यता है कि पूर्व दिशा में स्वच्छता बनाए रखने से घर का वातावरण सकारात्मक रहता है. इसलिए इस हिस्से में जमा धूल और अनावश्यक सामान को हटाकर अच्छी तरह सफाई करें.

सम्बंधित ख़बरें

ट्रेनों की भीड़ का हैरान करने वाला VIDEO, देखें...
Dhanteras 2026
लक्ष्मी नारायण योग में धनतेरस कल, नोट कर लें पूजा का शुभ मुहूर्त
Noida Traffic Advisory Dhanteras
दिवाली पर नोएडा पुलिस की एडवाइजरी! बदला ट्रैफिक रूट
Dhanteras 2025
धनतेरस पर बन रहा मालव्य राजयोग, 4 राशियों की चमकेगी किस्मत
Dhanteras 2026
6 या 7 नवंबर, कब है धनतेरस? जानें सही तारीख और खरीदारी का शुभ मुहूर्त

3. उत्तर दिशा
वास्तु शास्त्र में उत्तर दिशा को धन और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है. इसे कुबेर देव की दिशा भी माना जाता है. ऐसे में धनतेरस पर घर के उत्तरी हिस्से की सफाई करना शुभ माना जाता है. इस दिशा में खराब या अनुपयोगी चीजें जमा करने से बचें और जगह को व्यवस्थित रखें. धार्मिक मान्यता है कि इससे घर में सुख-समृद्धि और आर्थिक संपन्नता बनी रहती है.

Advertisement

4. ब्रह्म स्थान
घर के बिल्कुल मध्य भाग को वास्तु शास्त्र में ब्रह्म स्थान कहा जाता है. इसे घर का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है. धनतेरस के अवसर पर इस स्थान की विशेष रूप से सफाई करनी चाहिए. यहां अनावश्यक सामान, कबाड़ या ऐसी चीजें नहीं रखनी चाहिए, जिनसे जगह अव्यवस्थित दिखाई दे. ब्रह्म स्थान को खुला, स्वच्छ और व्यवस्थित रखना वास्तु के लिहाज से अच्छा माना जाता है.

5. छत, बालकनी, मुख्य द्वार
घर के अंदरूनी हिस्सों के अलावा छत, बालकनी, मुख्य द्वार और स्टोर रूम जैसी जगहों की भी साफ-सफाई कर लें. इन जगहों पर टूटा-फूटा सामान या जंग लगी हुई चीजें बिल्कुल न रखें. अगर आपने मुख्य द्वार और बालकनी में मरझाए या बेजान पौधे रखे हुए हैं तो उन्हें भी हटा दें. उनकी जगह नए पौधे रखना उत्तम होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Gen Z Fashion: ड्रेसिंग में ज़ीरो भेदभाव! Gen Z में बढ़ रहा है जेंडर न्यूट्रल फैशन |
    'अब्दुल' को हल्के में लेने की भूल कर रही सपा-बीजेपी, देखें AIMIM नेता का पोस्ट |
    टीम इंडिया से 5 साल का वनवास, फिर भी नहीं टूटी आस... पृथ्वी शॉ ने अब भरी हुंकार! |
    दिवाली और छठ पर घर जाने के लिए नहीं मिला टिकट? नई स्‍पेशल ट्रेनों का ऐलान |
    अमेरिका-पाकिस्तान से CJP को मिली फंडिंग? क्राइम ब्रांच की पूछताछ के बाद आशुतोष रांका का जवाब |
    फैक्ट चेक: त्रिपुरा में BSF जवानों पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के नहीं हैं ये वीडियो |
    '2024 में SIR नहीं थी, फ‍िर भी आप हारे थे', करनाल से अमित शाह का राहुल गांधी पर वार |
    55 की उम्र में टूटी 24 साल पुरानी शादी, लोगों के तानों से बिखरा एक्टर, 2 साल बाद फिर लिए फेरे |
    धनतेरस-दीपावली से पहले संभल में सुरक्षा सख्त, बाज़ारों में पुलिस का पैदल मार्च |
    BJP की पदयात्रा पर अखिलेश का हमला, कहा- जनता हो रही परेशान
    Advertisement