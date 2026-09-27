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साध्वी से बोल्ड हुईं ममता कुलकर्णी, वेस्टर्न लुक में छाईं, 'करण अर्जुन' के गाने पर जमकर मटकाई कमर

जयपुर में आयोजित राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में ममता कुलकर्णी अपने पुराने ग्लैमरस अवतार में नजर आईं. संन्यास और आध्यात्मिक रूप के बाद वेस्टर्न आउटफिट में ममता ने अपनी सुपरहिट फिल्मों के गानों पर जमकर डांस किया, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

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बदले अंदाज में छाईं ममता कुलकर्णी (Photos: Instagram @mamtakulkarnimk)
बदले अंदाज में छाईं ममता कुलकर्णी (Photos: Instagram @mamtakulkarnimk)

90s की टॉप हीरोइनों में शुमार ममता कुलकर्णी भले ही बड़े पर्दे से दूर हैं. लेकिन वो किसी न किसी वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं. कुछ वक्त पहले ममता कुलकर्णी ने ऐलान किया था कि वो साध्वी बन गई हैं. वो भगवा रंग के कपड़ों में ही दिखाई देती थीं. लेकिन साध्वी बनने के बाद अब फिर से ममता का मॉडर्न अवतार देखकर लोग दंग रह गए हैं. 

मॉर्डन हुईं ममता कुलकर्णी

ममता कुलकर्णी हाल ही में जयपुर में आयोजित 14वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुईं. इवेंट के दौरान जब उनकी फिल्मों के गाने बजे, तो वो खुद को रोक नहीं पाईं. ममता कुलकर्णी ने स्टेज पर जमकर डांस किया.

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ममता कुलकर्णी 'घातक' फिल्म के 'कोई जाए तो ले आए', 'करण अर्जुन' के 'एक मुंडा मेरी उम्र का' समेत कई अलग-अलग मशहूर बॉलीवुड गानों पर थिरकती हुई दिखाई दीं. ममता को फुल जोश में डांस करता हुआ देखकर वहां मौजूद लोग भी उनके साथ झूमने लगे. 

 

मॉडर्न लुक में छाईं ममता कुलकर्णी

ममता कुलकर्णी के डांस के साथ उनके मॉडर्न अवतार ने भी लोगों का ध्यान खींच लिया है. शोबिज छोड़ साध्वी बनने के बाद एक्ट्रेस को ग्लैमरस अवतार में देखकर लोग दंग रह गए. ममता के वेस्टर्न लुक में डांस करते हुए कई वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, जिन्हें देखकर लोगों के होश उड़ गए हैं. 

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ममता कुलकर्णी के वीडियोज पर लोगों के तरह-तरह के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- ये तो संन्यासी बन गई थी. दूसरे ने लिखा- क्यों सनातन को बदनाम कर रही हो? वहीं, एक्ट्रेस के फैंस उनके बचाव में आगे आ रहे हैं और उनसे बॉलीवुड में वापसी करने की अपील कर रहे हैं. 

बता दें कि ममता कुलकर्णी महाकुंभ 2025 के वक्त सुर्खियों में आई थीं. ममता ने संन्यासी बनने का ऐलान किया था. महाकुंभ में उन्हें किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनाया गया था. लेकिन विरोध के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया था. इसके बाद से वो भगवा कपड़े पहने साध्वी के लुक में ही दिखाई देती थीं. लेकिन ममता अब फिर से साध्वी की राह छोड़कर ग्लैमर को अपना रही हैं. 

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