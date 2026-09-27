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आरती के समय मंदिर में आया युवक और... जयपुर में पुजारी को पीटा, कपड़े तक फाड़ डाले; कैमरे में कैद हुई करतूत

Jaipur Temple Pujari Assault Case: जयपुर के करधनी में साउंड की आवाज को लेकर विवाद के बाद 63 साल के पुजारी से मारपीट. CCTV में कैद हुई घटना, पुलिस ने पिता-पुत्र को लिया हिरासत में. पूरी रिपोर्ट पढ़ें.

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जयपुर के गणेश नगर में बुजुर्ग पुजारी पर लात-घूंसों से हमला.(Photo:Screengrab)
जयपुर के गणेश नगर में बुजुर्ग पुजारी पर लात-घूंसों से हमला.(Photo:Screengrab)

जयपुर के शिव मंदिर में 63 वर्षीय पुजारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. विवाद मंदिर में तेज आवाज में साउंड बजने को लेकर शुरू हुआ, लेकिन देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया. बताया जा रहा है कि मंदिर के सामने रहने वाले एक युवक ने विवाद के दौरान पुजारी रामकृष्ण के साथ मारपीट शुरू कर दी. आरोप है कि गुस्साए युवक ने पुजारी को पटक दिया और उनके कपड़े तक फाड़ दिए. इसके बाद लात-घूंसों से उनकी पिटाई की गई.

घटना करधनी थाना इलाके के गणेश नगर स्थित शिव मंदिर की है, 25 सितंबर की देर शाम पूजा के दौरान गुस्साए युवक ने बुजुर्ग पुजारी पर हमला कर दिया.

पूरी घटना मंदिर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसमें मारपीट के दौरान आसपास मौजूद लोग बीच-बचाव करते नजर आ रहे हैं. घटना के बाद 63 वर्षीय पुजारी रामकृष्ण ने करधनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई.

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करधनी थानाधिकारी सवाई सिंह ने बताया कि मंदिर के पुजारी रामकृष्ण ने थाने में मारपीट की रिपोर्ट दी. पुलिस ने मंदिर में लगे CCTV फुटेज खंगाल कर उसके आधार पर कार्रवाई करते हुए पिता-पुत्र को हिरासत में लिया है. देखें VIDEO:- 

पुलिस के अनुसार मंदिर के सामने रहने वाले युवक को स्पीकर से आपत्ति थी और इसी को लेकर विवाद उपजा. फिलहाल मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है.

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