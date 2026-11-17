मधेपुरा में सोमवार की रात शादी समारोह के बाद हुए विवाद में फायरिंग से 5 साल के मासूम की मौत हो गई, जबकि उसका 3 वर्षीय भाई गंभीर रूप से घायल हो गया. दोनों बच्चे अपने पिता के साथ ननिहाल में शादी समारोह में शामिल होने आए थे. घटना बिहारीगंज थाना क्षेत्र के जौतेली पंचायत स्थित गुलाब टोला वार्ड-12 की है. मृतक की पहचान पूर्णिया जिले के भवानीपुर थाना क्षेत्र के रोशनगंज निवासी सोनाजीर के बेटे सरफराज (5) के रूप में हुई है.

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वहीं, घायल बच्चे का नाम अली हुसैन (3) है. बताया गया कि सोमवार को गुलाब टोला निवासी बिजल की बेटी की शादी थी. बारात चौसा थाना क्षेत्र के लौआलगान से आई थी. शादी की रस्में पूरी होने के बाद दुल्हन की विदाई हो गई. इसके बाद घर के लोग बैठे हुए थे. इसी दौरान गांव के शेख इस्लाम का पुत्र औरंगजेब आलम देसी कट्टा लेकर पहुंचा और फायरिंग करने लगा. बताया जा रहा है कि बारात के दौरान भी वह बारातियों को हथियार दिखा रहा था. उस समय लोगों ने उसे समझाकर वहां से हटा दिया था.

दूसरे बच्चे की हालत है गंभीर

ग्रामीणों के मुताबिक सुबह में आरोपी का बच्चों के पिता के साथ भी विवाद हुआ था. आशंका जताई जा रही है कि इसी कारण नशे की हालत में उसने रात में दोनों मासूमों को गोली चला दी. गोली लगने से दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए. परिजन आनन-फानन में दोनों को स्थानीय पीएचसी ले गए. वहां चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए मधेपुरा रेफर कर दिया. हालांकि, रास्ते में ही सरफराज ने दम तोड़ दिया. वहीं, अली हुसैन की हालत भी गंभीर बनी हुई है.

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उदाकिशुनगंज एसडीपीओ पवन कुमार सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की जांच की जा रही है. ग्रामीणों ने आरोपी के नशे का आदी होने की भी बात कही है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है.

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